Whoosh в России стал убыточным. Теперь компания надеется на Латинскую Америку

Выручка Whoosh за 2025 г. снизилась на 13%, при этом компания получила чистый убыток в размере 2,9 млрд руб. при чистой прибыли за 2024 г. в размере 1,98 млрд руб. Рост наблюдается только в странах Латинской Америки. В сложившихся условиях компания не будет наращивать флот и переедет к мерам экономии.

Итоги Whoosh за 2025 год

Кикшеринговый сервис Whoosh (юридическое лицо - ПАО «Вуш Холдинг») представил финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка компании за год снизилась на 13% и составила 12,46 млрд руб.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) снизился на 41% и составил 3,56 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 28,6% (снижение - 13,7% процентных пункта).

Компания получила чистый убыток за 2025 г. на сумму 2,9 млрд руб., при том что в 2024 г. у Whoosh была чистая прибыль в размере 1,98 млрд руб.

Woosh В 2025 г. Whoosh получила чистый убыток 2,9 млрд рублей при чистой прибыли размере 1,98 млрд рублей годом раньше

Скорректированный чистый убыток составил 2,3 млрд руб., при том что в 2024 г. скорректированная чистая прибыль составила 1,8 млрд руб. Чистый долг вырос на 28% и составил 13,1 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось более чем в два раза и составило 3,7.

Общее количество СИМ (средства индивидуальной мобильности), находящихся в распоряжении Whoosh, увеличилось на 17% и составила 249,7 тыс. Но общее количество поездок сократилось на 7% до 139 тыс. Количество зарегистрированных аккаунтов сервиса выросло за год на 22% и составило 33,7 млн. Количество поездок за год на активного пользователя снизилось на 4% до 19,2. Количество локаций, обслуживаемых сервисом, увеличилось за год на 26% на 77.

Негативную динамику в Whoosh объясняют следующими факторами: замедление потребительской активности на фоне высоких процентных ставок (средняя ставка Центробанка за 2025 г. - более 19%); сбои мобильного интернета и геолокационные сервисов в ряде регионов; ужесточение регулирования в ключевых городах (обязательная авторизация через mos.id); опережающий рост флота по сравнению с ростом рынка, приведший к снижению загрузки самокатов; неблагоприятные погодные условия в ряде ключевых регионов (рост осадков в Москве составил 29% год к году в пик сезона).

Рост Whoosh в странах Латинской Америки

При этом выручка Whoosh от кикшеринга в странах Латинской Америки удвоилась и составила 1,77 млрд руб. Показатель EBITDA в странах Латинской Америке увеличился в 2,2 раза до 688 млн руб. В странах Латинской Америки количество СИМ увеличилось на 37% и составило 14,3 тыс. Общее количество поездок в этом регионе увеличилось более чем в два раза и составило 11,7 млн. Число акаунтов в этом регионе увеличилось на 89% и составило 4 млн. Количество поездок на одного активного пользователя в год увеличилось на 22% и составила 7,7, количество обслуживаемых локаций увеличилось на 83% и составило 11.

Whoosh вышел на рынки Латинской Америки в 2023 г. Сейчас, по мнению компании, данный проект «трансформирован в устойчивый операционный бизнес с подтвержденной юнит-экономикой и масштабируемостью». При этом рынок кикшерирнга в Латинской Америке заполнен менее чем на 10%, что формирует потенциал дальнейшего масштабирования. В 2026 г. Whoops планирует более чем удвоить парк СИМ в регионе по сравнению с 2025 г, а также выйти в новые страны и расширить бизнес в странах текущего присутствия. При этом в компании уверены, что ей не потребуется для этого значительных капитальных затрат. Сейчас Whoosh присутствует на рынках Бразилии, Чили и Колумбии. В планах выход в Мексику, Аргентину и Уругвай.

Как Whoosh повышает эффективность и сокращает долговую нагрузку

Относительно России в Whoosh заявили, что компания завершила активную фразу инвестиционного цикла и перешли к этапу максимизации отдачи от сформированной базы активов. «Для преодоления сложных вешних условий 2025 г. (включая неблагоприятные погодные факторы и технологические ограничения, влияющие на рынок кикшеринга), во втором полугодии компания приняла ряд операционных и финансовых мер для разворота динамики, - заявили в Whoosh. - Эти меры дали отдачу в 2025 г., но их влияние на финансовый результат 2026 г.ожидается еще более значительным».

В Whoosh полагают, что операционные инициативы, включая повышение эффективности процессов ремонта и перезарядки СИМ, перераспределение флота в более маржинальные локации и масштабирование бизнеса в Латинской Америке, а также маркетинговые инициативы дадут как минимум 1 млрд руб. к показателю EBITDA в 2026 г. То есть данный показатель по итогам 2026 г. должен будет составить как минимум 4,56 млрд руб. Также в Whoosh утверждают, что остаются лидером в России и доля компании на рынке кикшеринга составляет 45%.

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA должно быть меньше 3, В 2026 г. компания должна будет погасить задолженность на 4,1 млрд руб. (из них 3,7 млрд руб. - облигационные займы, 400 млн руб. - банковские кредиты), в 2027 г. - 4 млрд руб. (по облигационным займам), в 2028 г. - на 5 млрд руб. (также по облигационным займам).

Дивидендная политика Whoosh предполагает не выплачивать дивиденды при соотношении чистого долга к показателю EBITDA более 2,5. При соотношении в диапазоне от 1,5 до 2,5 на дивиденды будет направляться 25% от чистой прибыли, при соотношение не более 1,5 - 50% от чистой прибыли. В августе 2025 г. была запущена программ обратного выкупа акций (buy-back), в рамках которой может быть выкуплено до 1,5 млн акций (1,3% от общего числа). По состоянию на конец 2025 г. было выкуплено 300 тыс. акций (0,3% от общего числа).

«Ключевая задача на 2026 г. - последовательное снижение долговой нагрузки, - заявил финансовые директор Whoosh Александр Синявский. - Достигнуть этого мы планируем за счет повышения внутренней эффективности: увеличения свободного денежного потока, строго контроля капитальных затрат и роста операционной рентабельности. Предпринятые нами шаги по увеличению операционной эффективности уже принесли результат: денежные расходы в себестоимости во втором полугодии снизились на 2% против аналогичного периода 2024 г. при увеличении парка на 17% (год к году), а накладные расходы снизились на 6%, Удельные расходы на капитальное восстановление одного СИМ снизились на 20% год к году» .

Также Синявский добавил, что к сезону 2026 г. компания не планирует закупать новый флот в России странах СНГ. «Наша цель на этот год - максимизировать свободный денежный поток, увеличить доходность существующего актива, а не наращивать его масштаб», - заявил финдиректор Whoosh.

Как Whoosh научился экономить

Экономический эффект от сокращения издержек оценивается в 120 млн руб. в год. В том числе благодаря сокращению небезопасных перевозок СИМ за счет автоматизации, контроля и новых правил зарядок доля небезопасных перевозок СИМ в сервисные центры в IV квартале 2025 г. снизилась в 2,5 раза.

Результат экономии составляет 29 млн руб в год. За счет оптимизации загрузки персонала путем перепланированная, изменения процессов и системы мотивации количество выходов механиков за смену было сокращено в два раза, а выработка смены выросла на 43%. В результате экономия составила 50 млн руб. в год. За счет введения регулярного контроля производительности в сервисных центрах и снижения количества небеленых привозов количество находящихся на ремонте в сервизных центрах СИМ снизилось в пять раз, а экономия составила 42 млн руб.

Также в Москве был создан Центр восстановления самокатов Whoosh, в котором самокат примерно после трех лет эксплуатации проходит капитальный ремонт. Это позволяет увеличить срок эксплуатации одного самоката на пять лет и в 2026 г. у части парка начнется седьмой сезон, что сократит капитальные затраты. На затраты на капитальное восстановление одного СИМ снизились год к одному на 20%.

Прогнозы на 2026 год

В 2026 г. Whoosh ожидает следующие благоприятные факторы: снижение ключевой ставки Центробанка до 12-13% и восстановление потребительской активности; включение в «белый список» Минцифры и снижение риска сбоев мобильного интернета, а также собственные технологические решения для устойчивой работы геолокации и сервисов; адаптация пользователей к новым требованиям, эффект первоначального шока исчерпан, восстановление спроса, естественное «взрыхление» аудитории; отсутствие роста флота на рынке России.

В Whoosh также обращают внимание на снижение аварийности с кикшеринговыми сервисами при росте ДТП (дорожно-транспортные средства) с частными СИМ возросла. Так, за 9 месяцев 2025 г. количество ДТП с СИМ составило 2,95 тыс., что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. При этом число ДТП с шеринговыми СИМ сократилось на 38% до 1,6 тыс., а число ДТП с частными СИМ выросло на 1,6% до 1,3 тыс. В Москве количество ДТП с СИМ за указанный период снизилось на 40% и составило 731, при этом аварийность с шериноговыми СИМ снизилась на 53%.

Стратегия эффективности Whoosh на 2026 г. предполагает, что компания сосредоточится на максимилизации отдачи от уже сформированного парка, без масштабных закупок нового флота. «Основные усилия будут направлены на повышение частоты использования каждого самоката, улучшение его доступности для пользователей и дальнейшее снижение стоимости обслуживания, - Программа повышения операционной эффективности, включая оптимизацию ремонтных процессов и контроль затрат на восстановление флота, останется в центре операционной повестки. Планируется снижение расходов на аренду сервисного транспорта и топливо, развитие зарядной инфраструктуры для сокращения транспортного плеча, и, соответственно, повышение доступности парка и рост выручки».

По мнению Whoosh, дополнительным драйевром роста частоты поездок станут инвестиции в маркетинг, стимулирующие спрос и закрепляющие позиции компании в ключевых локациях. Административные и коммерческие расходы (SG&A) в 2025 г. снизились на 6% и составили 1,77 млрд руб. Во втором полугодии 2025 г. SG&A снизились на 6% (по сравнению аналогичным периодом 2024 г,) и составили 992 млн руб. В том числе расходы на оплату труда снизились на 10% до 394 млн руб., на банковский эквайринг - снизились на 26% до 124 млн руб., расходы на маркетинг увеличились на 27% до 115 млн руб.