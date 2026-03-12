HeadHunter снизила прибыль из-за макроэкономической ситуации

По итогам 2025 г. выручка HeadHunter выросла на 4%, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 14,9%. Сегмент HRTech остается убыточным, а количество платящих клиентов сократилось на 15%. В компании объясняют это макроэкономической ситуацией, при этом компания направит на выплату дивидендов 20,87 млрд руб.

Итоги HeadHunter за 2025 год

Рекрутинговый сервис HeadHunter (юридическое лицо - МКПАО «Хедхантер») - представил финансовые и операционные итоги 2025 г.

Выручка компании за год выросла на 4% и составила 41,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) сократился на 2% и составил 22,76 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 55,2% (снижение - 3,4 процентных пункта), чистая прибыль снизилась на 24,6% и составила 17,99 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 15,2% и составила 47,9%, скорректированная чистая прибыль снизилась на 14,9%и составила 20,8 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 50,5% (снижение - 16,6 процентных пункта).

В разрезе сегментов выручка от основного бизнеса в 2025 г. составила 38.7 млрд руб. (рост - 0,9%), скорректированный показатель EBITDA - 22,98 млрд руб. (снижение - 1,5%), рентабельность по данному показателю снизилась на 15,2 процентных пункта и составила 59,4%, чистая прибыль снизилась на 23,3% и составила 18,56 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 15,2 процентных пункта и составила 47,9%, скорректированный показатель чистой прибыли снизился на 13% и составил 21,37 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 9,2 процентных пункта и составила 55,2%,

В сегменте HRTech выручка практически удвоилась и составила 2,53 млрд руб. (рост - 94%), скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение -215 млн руб. (рост убытка - 2,3 раза), чистый убыток вырос на 73% и составил 570 млн руб.

Структура выручки и расходы HeadHunter

В разрезе продуктов выручка в 2025 г. от пакетных подписок выросла на 2,3% и составила 9,9 млрд руб., выручка от доступа к базе соискателей снизилась на 7,6% и составила 5,9 млрд руб., выручка от объявлений о вакансиях составила 18,75 млрд руб. (практически без изменений), выручка от дополнительных услуг выросла на 41,3% и составила 6,6 млрд руб.

Выручка от крупных клиентов в 2025 г. выросла на 10,5% и составила 15,59 млрд руб. В том числе выручка от крупных клиентов в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 11% и составила 11,24 млрд руб., выручка от крупных клиентов в остальных российских регионах выручка составила 4,35 млрд руб. (рост - 9,2%). В то же время выручка от малых и средних клиентов снизилась на 7,5% и составила 18,4 млрд руб. В том числе в Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 4% и составил 10,44 млрд руб., в остальных российских регионах данный показатель составил 7,98 млрд руб. (снижение - 11,6%).

Расходы на персонал за 2025 г. выросли на 26,9% и составили 10 млрд руб., маркетинговый расходы снизились на 1,8% и составили 4,99 млрд руб., расходы на хостинг и обслуживание веб-сайтов выросли на 51,1% и составили 272 млн руб. Рост расходов на персонал в компании объяснили ростом численности сотрудников и заработных плат, а также применением с начала 2025 г. льготной ставки для ИТ-компаний в размере 7,6% для всей заработной платы (против прогрессивной шкалы от 0% до 7,6% в 2024 г.).

Количество клиентов HeadHunter

Количество крупных платящих клиентов за год выросло на 3,7% и составило 17,2 тыс., в том числе в Москве - Санкт-Петербурге - 7,6 тыс. (рост - 3,1%), в остальных российских регионах - 9,57 тыс. (рост - 4,2%). Количество малых и средних платящих клиентов за год снизилось а 18,4% и составила 448,3 тыс., в том числе в Москве и Санкт-Петербурге - 171,3 тыс. (снижение - 15%), в остальных российских регионах - 171,3 тыс. (снижение - 20,3%).

Общее количество платящих клиентов за год сократилось на 15% и составило 529,8 тыс. Показатель ARPC (средняя выручка с клиента) у крупных клиентов выросла на 6,6% и составило 907 тыс. руб., в том числе в Москве и Санкт-Петербурге - 1,47 млн руб. (рост - 7,7%), в остальных российских регионах - 454 тыс. руб. (рост - 4,8%). ARPC у малых и средних клиентов вырос на 13,3% и составило 41 тыс. руб., в том числе в Москве и Санкт-Петербурге - 60,9 тыс. руб., (рост - 12,9%), в остальных российских регионах - 28,8 тыс. руб. (рост - 10,9%).

ARPC у клиентов в прочих странах снизился на 11,3% и составил 41,26 тыс. руб. В компании подчеркивают, что это связано с укрепление курса рубля, при этом в локальных валютах наблюдался рост.

Итоги IV квартала 2025 года

В IV квартале 2025 г. выручка HeadHunter практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 10,47 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился за год на 7% и составил 5,9 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 56,,6% (рост - 3,5 процентных пункта), чистая прибыль снизилась на 33,7% и составила 4,6 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 24,4% и составила 48%, скорректированная чистая прибыль снизилась за год на 18,7% и составила 5,4 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 12,1% и составила 51,6%.

Выручка от основного бизнеса снизилась на 1,2% и составила 9,7 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA вырос на 5,3% и составил 5,8 млрд руб. рентабельность по данному показателю составила 60,6% (рост - 3,9%), чистая прибыль снизилась на 34% и составила 4,6 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 24,5% и составила 48%, скорректированная чистая прибыль снизилась на 20% и составила 5,4 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 3,1 процентных пункта и составила 55,9%.

Выручка от сегмента HRTech в IV квартале 2025 г. выросла на 23,5% и составила 777 млн руб., скорректированный показатель EBITDA стал положительным - 45 млн руб. (против минус 27 млн руб. за IV квартал 2024 г.). чистый убыток сократился в 5,6 раз и составил 23 млн руб.

Планы на 2026 г. и выплата дивидендов

«Несмотря на значительные мкроэкономические вызовы, компания продемонстрировала устойчивость и гибкость, завершив 2025 г. ростом выручки и сохранив высокий уровень рентабельности, - заявил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. - Новые направления бизнеса показали сильную динамику и становятся важным драйверов долгосрочного развития компании. В IV квартале мы также вывели на рынок первый массовый продукт на бае GenAI, которым уже пользуются десятки тысяч компаний».

По итогам 2026 г. HeadHunter ожидает роста выручки на 8% - то есть до 44,5 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA должна сохраняться на уровне 50%. В компании подчеркнули, что данные целевые показатели сформированы исходя из текущей рыночной конъюнктуры и сохранения ожидаемых макроэкономических условий в течение прогноенного периода.

«В 2026 г. мы входим с гибкой структурой затрат и сильными рыночными позициями, - заявил Сергиенков, - Мы рассчитываем на постепенное улучшение макроэкономической конъюктуры, что создает условия для ускорения роста бизнеса».

Также совет директоров HeadHunter рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 233 руб. на одну акцию. Общий объем дивидендной должен составить 116% от скорректированной чистой прибыли за 2025 г. - то есть 20,87 млрд руб.