Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

На очередном «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий.

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня.

Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

Главная тема CNews FORUM Кейсы — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Искусственные интеллект и большие данные», «Информационная безопасность», «Платформы контейнеризации», «Мобильность в бизнесе», «Business Process Management» и «Оптимизация цифровой инфраструктуры».

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры поделятся опытом цифровой трансформации, обсуждая ошибки, успешные кейсы и реальные преимущества от внедрения технологий.

В программе CNews FORUM Кейсы выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

