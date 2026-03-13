«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

«Делимобиль» получил по итогам 2025 г. чистый убыток в размере 3,7 млрд руб. В компании объясняют это неверной ставкой на повышение цен и проблемами с мобильным интернетом. В итоге в компании сокращают автопарк, издержки и персонал, отказались от привлечения машин по партнерской схеме и решили сделать ставку на эконом-сегмент.

Финансовые итоги «Делимобиль» за 2025 год

Каршеринговый сервис «Делимобиль» (юридическое лицо «Каршеринг Руссия») представил финансовые итоги 2025 г. Выручка компании выросла на 11% до 30,8 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 18% и составила 5,9 млрд руб., рентабельность по валовой прибыли снизилась на 7 процентных пункта и составила 19%, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился на 3% и составил 6,18 млрд руб.

Рентабельность по показателю EBITDA снизилась на 3 процентных пункта и составила 20%. В 2025 г. компания получила чистый убыток в размере 3,7 млрд руб., при том что в 2024 г. у компании была чистая прибыль в размере 8 млн руб. Чистый долг составил 29,9 млрд руб. (рост на 1%), соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 4,8x (рост 0,2 процентных пункта).

Общее количество пользователей «Делимобиль» увеличилось за год на 15% и составило 12,9 млн. База активных среднемесячных пользователей (MAU) не изменилась и составила 594 тыс. человек. Количество машин за год сократилось на 12% и составило 28 тыс. Количество проданных минут сократилось на 7% и составило 1,82 млн.

Поиск кредиторов для погашения задолженности «Делимобиля»

На конец 2025 г. финансовые обязательства компании составили 31,2 млрд руб., из которых на лизинг пришлось 6,4 млрд руб., на облигации, займы и кредиты – 18,4 млрд руб. При этом в 2025 г. компания не увеличивала лизинговый портфель, так как привлекала автомашины по партнерской. Но, как признал основатель и гендиректор «Каршеринг Руссия» Винченцо Трани (Vincenzo Trani), такой подход оказался немаржинальным и в компании решили от него отказаться.

В 2026 г. компания должна погасить финансовые обязательства на сумму 17,4 млрд руб. (из них на лизинг пришлось 7,4 млрд руб., на облигации и пр. – 10 млрд руб.), в 2017 г. – на 12,1 млрд руб. (6,1 млрд руб. и 6 млрд руб. соответственно), в 2018 г. – на 4,2 млрд руб. (2,2 млрд руб. и 2 млрд руб. соответственно), в 2029 г. – 500 млн руб. по облигациями и пр.

Ранее структуры Винченцо Трани предоставили компании кредитную линию на 1,1 млрд руб. с целью погашения обязательств по облигационным займам. При этом в компании хотят отдать приоритет в привлечения банковского финансирования. По словам Трани, с одним из банков уже достигнута соответствующая договоренность.

Причины убытков: высокие цены и проблемы с мобильным интернетом

В «Каршеринг Руссия» заявили, что высокий спрос на услуги сервиса в отдельные периоды 2025 г. превышал предложения. Это связано с ценовой политикой, ориентированной на комфорт-сегмент, решением менеджмента ограничить рост автопарка и периодические нарушения в работе геолокационных сервисов и мобильного интернета.

«Мы ежегодно повышали цену, но зарплаты так быстро не растут, и в 2025 г. люди стали смотреть на то, от чего они могут отказаться, в числе таких опций оказался каршеринг, - заявила финансовый директор компании Наталья Борисова. - В результате у нас началось сокращение клиентской базы, что проявилось во второй половине 2025 г. После этого было решено снижать цены и сделать ставку на эконом-сегмент. Но клиентская база быстро не восстанавливается».

Кроме того, из-за проблем с мобильным интернетом и доступностью машин компания недополучила порядка 10% выручки. При отсутствии мобильного интернета клиент вынужден открывать и закрывать заявку по телефон, что увеличивает нагрузку на call-центр. Для решения этой задачи в «Делимобиле» разработали технология открытия и завершения заявки по Bluetooth.

Кроме того, в первом полугодии 2025 г. «Каршеринг Руссия» понес разовые расходы на развитие операционной и ИТ-инфраструктуры, необходимые для долгосрочного роста. Также компания «сфокусировалась на оптимизации внутренних процессов, которая затронула часть сотрудников компании – это решение было направлено на повышение эффективности ключевых направлений бизнеса».

При этом во втором полугодии 2025 г. были видны результаты от оптимизации процесса обслуживания автопарка – рентабельность каршерингового направления выросла на 3 процентных пункта (п сравнению с первым полугодием) до 21%.

Расходы на обслуживание и ремонта автопарка, включая заработную плату, во втором полугодии 2025 г. составили 30% от выручки (снижение на 5 процентных пунктов по сравнению с первым полугодием).

«Каршеринг Руссия» продолжает развивать направление продажи автомашин после их завершения работы в сервисе. По итогам 2025 г. данный показатель вырос в три раза. В компании видят устойчивый спрос на ценовой сегмент машин стоимостью до 1 млн руб.

Кроме того, по итогам 2025 г. «прочая» выручка «Каршеринг Руссия» выросла более чем в четыре раза – до 600 млн руб. Речь идет, в первую очередь, на выручку от рекламных контрактов и партнерских проектов – данные направления в компании видят как высокомаржинальные.

Обновленная стратегия и фокус на эконом-сегмент

В конце 2025 г. «Каршеринг Руссия» начал реализовывать обновленную стратегию. Она предполагает фокусировку на сегменте эконом-каршеринга, а построенная операционная инфраструктура должна обеспечить гибкость ценообразования за счет контроля ключевого сегмента себестоимости – ремонта автомобилей. В 2026 г. доля эконом-класса в автопарке составит не менее 75%.

Как объясняет Винченцо Трани, сегмент эконом-класса обеспечивает пользователям сервис по минимальным ценам и с широкий географической доступностью. В результате в январе 2026 г. выручка на одну машину выросла на 12% по сравнению с январем 2025 г. «Дальнейшее развитие по этой траектории обеспечит двухкратный рост, а оптимизация инфраструктуры позволит при увеличении активности стабильно повышать маржинальность», - заявил Трани.

В «Каршеринг Руссия» видят большие перспективы для роста рынка каршеринга в России. В городах с числом населения более 500 тыс. человек живет 37 млн водителей, при этом пользователями каршеринга являются лишь 4,4 млн человек, уровень проникновения – 12%. А на 50 млн автомашин, находящихся в личном пользовании в России, на каршеринга приходится лишь 80 тыс. (0,2%). Ключевыми факторами роста в компании видят экономичность и удобство (на 46% меньше среднего чека на такси в Москве), рост культуры совместного потребления и отсутствие ярко выраженной сезонности и ограничений со стороны инфраструктуры.