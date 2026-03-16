Владелец WhatsApp* заплатит $27 миллиардов создателю «Яндекса»

Корпорация Meta* договорилась с Nebius о покупке у нее вычислительных мощностей для ИИ на сумму $12 млрд. Дополнительно Meta* обязалась выкупить не востребованные мощности Nebius на сумму $15 млрд.

Многомиллиардные партнерство Nebius и Meta*

Компания Nebius сообщила о заключении соглашения с корпорацией Meta* (владеет WhatsApp*, Instagram* и Facebook*, признана в России экстремистской) относительно поставок мощностей для искусственного интеллекта (ИИ). Срок действия соглашения составит пять лет.

Соглашение предполагает предоставление Nebius в пользу Meta* дополнительных вычислительных мощностей на основе графических процессоров (GPU) в различных локациях для развертывания платформы Nvidia Vera Rubin. Заказы будут включать в себя услуги по хранению данных и подключению. Стоимость проекта оценивается в $12 млрд, развертывание таких мощностей начнется с 2027 г.

Кроме того, Meta* обязалась приобрести дополнительные мощности на основе GPU в некоторых будущих кластерах Nebius на сумму до $15 млрд. В настоящее время Nebius продает такие мощности сторонним клиентам. Соглашение же предусматривает, что нераспределенные мощности будет выкупаться Meta* в течение 5 лет с момента их первоначального развертывания.

Таким образом, всего за пять лет Nebius может получить от Meta* до $27 млрд. Ранее, в конце 2025 г., Nebius уже заключала пятилетнее соглашение с Meta* о предоставлении ей доступа к ее вычислительным мощностям на сумму $3 млрд. Соответственно, всего Nebius может получить от Meta* до $30 млрд.

Партнерство Nebius и Microsoft

Еще раньше летом 2025 г. Nebius заключила контракт с корпорацией Microsoft о предоставлении ей вычислительных мощностей для ИИ на сумму до $17,4 млрд. Контракт будет действовать до 2031 г., его сумма может возрасти до $19,4 млрд.

Для реализации контракта с Microsoft компания Nebius привлекла финансирование на сумму $4,2 млрд. В том числе было выпущено ва транша конвертируемых облигаций на общую сумму $3,16 млрд и проведена допэмиссия акций на сумму $1,15 млрд.

Краткая история Nebius

Компания Nebius зарегистрирована в Голландии и первоначально называлась Yandex. Исторически Yandex был владельцем российского «Яндекса». В 2024 г. Yandex продал МКПАО «Яндекс» консорциуму российских инвесторов за 475 млрд руб. Сейчас приобретенная консорциумом доля разделка между структурами группы «Интеррос» Владимира Потанина, структурами основного владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, основателем Leta-IT Company Александром Чачава, гендиректором специализированного депозиария «Инфинитум» Павлом Прессом и «Фонд менеджеров», представляющим интересы «Яндекса».

У Yandex остались ряд стартапов: Nebius AI (графические вычисления в сфере ИИ), Toloka (генеративный ИИ), разработчик бепилотного транспорта Avride, образовательаня платформа TripleTen и др. Компания была переименована в Nebius, основатель «Яндекса» Аркадий Волож вернулся к руководству Nebius, он же является основным владельцем компании.

Nebius сконцентрировалась на создании центров обработки данных (ЦОД) для ИИ на базе оборудования Nvidia в США, Франции и Великобритании. В 2024 г. Nebius привлекла $700 млн от ряда инвесторов, включая Nvidia и инвестиционные фонды Accel и Orbis Investments.

Как Nebius привлекает инвестиции

Весной 2025 г. контрольный пакет Toloka был продан консорциуму фондов Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и технического директора Shopify Михаила Парахина. Затем Nebius договорилась с Uber о привлечении инвестиций в Avride на сумму $375 млн.

В начале 2026 г. Nebius договорилась с Nvidia о совместном партнерстве с целью продвижения облачных решений следующего поколения для рынка ИИ. В рамках партнерства стороны договорились, что Nebius выпустит варианты (опционы с возможностью продажи на бирже) на сумму $2 млрд, которые будут выкуплены Nvidia. Вырученные средства Nebius направит на строительство новых ЦОД и развитие своего облачного решения Fuul-Stack AI Cloud.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.