Смекалка против российских ограничений. В стране, где отключают интернет, бешеный спрос на CD-диски и плееры

В России резко выросли продажи компакт-дисков – почти вдвое за считанные месяцы. Активнее всего россияне скупают диски с музыкой в формате mp3. Продажи mp3-плееров подскочили на 25%. Это может быть очередным следствием блокировок мобильного интернета, без которого не работают любимые сервисы, в том числе и музыкальные стриминги.

Музыка офлайн

В России невероятными темпами растут продажи компакт-дисков – носителей, пик популярности которых пришелся на конец XX и начало XXI века. Россияне скупают их в больших количествах – за первые два с половиной месяца 2026 г. их продажи подскочили на 70% в натуральном выражении год к году, сообщили CNews представители Wildberries.

Абсолютные значения в компании не привели, но подчеркнули, что особый интерес жители России проявляют к дискам с музыкальными композициями в формате mp3. На один диск можно уместить до нескольких десятков композиций – итоговое количество будет зависеть от их длины и битрейта.

Напомним, один стандартный компакт-диск вмещает до 700 МБ информации или, если это аудиодиск, 80 минут. Существуют гораздо менее распространенные версии на 830 и 900 МБ и совсем старая модификация на 650 МБ.

Можно и без дисков

Статистику по продажам CD-плееров, устройств, позволяющих слушать аудиодиски, Wildberries не приводит. В то же время представители площадки рассказали CNews, что россияне вновь вернулись к прослушиванию музыки на классических mp3-плеерах.

Технологии конца XX века здорово выручают россиян в 2026 году

Это портативные и зачастую очень небольшие устройства – часто размером с флешку или экран от часов Apple Watch. Они позволяют хранить в своей памяти сотни, а иногда и тысячи композиций и слушать их в любой момент времени.

По данным Wildberries, в январе-марте 2026 г. оборот этих плееров на площадке вырос на 25% год к году. При этом россияне явно готовы платить за них – средний чек за mp3-плеер за аналогичный период увеличился на 13%.

«Особняком стоят Hi-Fi портативные плееры, где цена может доходить и до 50 тыс. руб., а динамика их продаж выше, чем у mp3-плееров, – сказали CNews представители Wildberries. – Но это штучные товары, которые используются для проигрывания музыкальных файлов «высокого разрешения» (чаще всего в формате flac – прим. CNews), а не mp3-композиций».

Но не все предпочитают использовать для прослушивания музыки отдельное устройство – многие россияне продолжают слушать ее на смартфонах, которые тоже умеют воспроизводить mp3-файлы. В 2025 г. продажи смартфонов на Wildberries почти удвоились год к году.

Возможная связь

Россияне стали наиболее активно скупать технику 20- и 30-летней давности лишь в последние месяцы. Среди их фаворитов – даже пейджеры, которые, впрочем, не работают – в большинстве российских регионов не осталось пейджинговой инфраструктуры.

Покупают и стационарные телефоны – интерес к ним особенно сильно вырос с начала марта 2026 г. Все это напрямую связано с мобильным интернетом, который в России регулярно блокируют с весны 2025 г. В начале марта 2026 г. тенденция пришла и в столичные регионы – мобильный интернет не работал ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве.

В столицах не работали даже «белые списки» – перечни сайтов, доступ к которым сохраняется даже при блокировках мобильного интернета. А Москве глушили еще и обычную сотовую связь, что приводило к невозможности не только позвонить, но даже отправить или получить SMS. К примеру, из-за этого в Москве многие не могли подключиться к публичным сетям Wi-Fi – у большинства из них авторизация осуществляется по SMS.

Не исключено, что рост спроса на компакт-диски с музыкой и на mp3-плееры в России тоже связан с недоступностью мобильного интернета, ведь без него не работают музыкальные стриминговые сервисы. На вопрос CNews о возможной связи этих факторов представители Wildberries ответить не смогли.

Добавим также, что российские силовики теперь на законных основаниях могут блокировать не только мобильный интернет, но также всю связь в стране, включая фиксированную и домашний интернет. А в марте 2026 г. провайдеры начали принудительно ограничивать россиянам скорость домашнего интернета, иногда в 20 раз, и требовать деньги за возвращение прежних скоростей. Регулярно повышать тарифы на свои услуги они при этом не забывают.

Геннадий Ефремов

