Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

В марте 2026 г. Telegram начался рекламный бум. Хоть мессенджер в России и замедляют, а рекламу публиковать запрещают, бренды увеличили за последнее время количество размещений на площадке до 50% год к году. Число публикаций увеличилось на 15-20%, если сравнивать с началом 2026 г., и почти на 50% к тому же периоду 2025 г.

Рост рекламы несмотря ни на что

В Telegram резко вырос объем рекламы на фоне угрозы окончательной блокировки мессенджера, пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что рекламодатели предпочитают продолжать работу в Telegram, даже несмотря на неопределенность, так как заменить этот канал другими без потери эффективности сложно и дорого.

Согласно данным из исследования сервиса закупки рекламы в Telegram-каналах CloudBuying, после 10 февраля 2026 г., когда представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявили, что продолжат вводить ограничения против Telegram, количество рекламных публикаций в мессенджере начало резко расти.

Объем рекламных публикаций в мессенджере демонстрирует устойчивый рост. По сравнению с началом 2026 г. количество постов увеличилось на 15-20%, а относительно аналогичного периода 2025 г. — примерно на 50%. С 10 февраля 2026 г. ежедневно фиксируется появление 50-52 тыс. рекламных постов. В январе и первой половине февраля 2026 г. рекламная активность оставалась относительно стабильной: в среднем в сутки публиковалось от 30 до 45 тыс. рекламных сообщений. Наблюдаемый рост свидетельствует о значительном повышении интереса рекламодателей к ИТ-платформе в качестве канала продвижения в I квартале 2026 г.

Максимум был зафиксирован 12 февраля — тогда в Telegram вышло 51,8 тыс. рекламных постов, которые суммарно собрали около 163 млн просмотров. В начале марта 2026 г. количество постов снизилось до 44-45 тыс. в сутки.

«Рынок получил сигнал о возможных ограничениях, что спровоцировало краткосрочный ажиотажный спрос: рекламодатели стремятся реализовать кампании в марте 2026 г., пока такая возможность сохраняется», — заявил коммерческий директор CloudBuying Кирилл Кудрявцев.

По словам президента Ассоциации блогеров и агентств Юлии Долговой, часть брендов стала быстрее принимать решения по размещениям рекламы, а также сдвигать интеграции на более ранние даты, чтобы минимизировать риски срыва кампаний. «Это особенно заметно в проектах с фиксированными дедлайнами и у крупных рекламодателей. При этом речь скорее о краткосрочной реакции рынка на неопределенность, чем о системном росте спроса», — добавила она.

Полная блокировка

Как информировал CNews, по итогам января 2026 г. Telegram стал самым популярным мессенджером на территории в России, но далеко не факт, что Telegram продолжит работать в России в обозримом будущем.

По информации РБК, в начале апреля 2026 г. в России планируют окончательно заблокировать Telegram. С начала марта в России начало расти количество жалоб на работу мессенджера.

17 марта по информации «Коммерсант», начиная с выходных 14-15 марта скорость работы Telegram значительно снизилась. К 20 марту доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 90%, при этом в отдельных федеральных округах этот показатель приблизился к 95%.

Локальные ИТ-сбои

В марте 2026 г. Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками — установленные в сетях операторов устройства, которые фильтруют трафик, писал CNews. Технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) перегружены.

ТСПУ — это специальное ИТ-оборудование или программное обеспечение (ПО), предназначенное для выявления, предотвращения и нейтрализации различных видов угроз информационной безопасности (ИБ) и нарушений законности в телекоммуникационных системах.

«Насколько мы понимаем, у Роскомнадзора не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — говорил источник Forbes. Он напоминает, что устройства ТСПУ имеют ограничения по пропускной способности.

По информации Forbes, заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными — в частности, появился доступ к WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Кроме того, у ряда операторов на некоторых подсетях IP-адресов заработал Youtube. Собеседник издания отмечает, что причина, по которой ТСПУ не справляются с фильтрацией, неизвестна, но подтверждение этой информации идет из разных каналов — и от операторов, и от пользователей.

Источник Forbes на телекоммуникационном рынке предполагает, что ТСПУ перегружает не столько блокировка Telegram, сколько использование встроенного прокси MTProxy — криптографический протокол, используемый в ИТ-системе обмена сообщениями Telegram для шифрования сообщений и обмена данных, он был разработан Николаем Дуровым и другими программистами Telegram. «Он генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram, что создает нагрузку на ТСПУ», — пояснил собеседник Forbes. По его словам, Роскомнадзор еще в начале 2026 г. задумывался о том, как освободить необходимые мощности ТСПУ для блокировки Telegram.

