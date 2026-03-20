CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля

Открыта регистрация на конференцию «Low-Code и No-Code 2026», которая пройдет 28 апреля 2026 г.

На отечественном рынке представлено множество сильных игроков. Их платформы активно развиваются, предлагая функциональность, не уступающую ушедшим зарубежным аналогам. Однако рынок сталкивается и с определенными сдерживающими факторами: пользователи отмечают ограниченную гибкость при выполнении сложной кастомизации, потенциальные проблемы масштабируемости для высоконагруженных систем и риски безопасности. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в будущем большинство новых приложений будет создаваться именно с использованием LCNC-технологий.

С докладом выступят:

· Никита Борисов, управляющий директор дирекции по аналитике и управлению данными, СОГАЗ

· Геннадий Гребеник, CDTO, FORA BANK

· Владислав Бердичевский, ИТ-директор, Петрович-Тех

· Александр Смирецкий, заместитель директора по ИТ, ЕВРАЗ Стил Бокс

· Александр Плисов, руководитель группы проектов, ГК «Ренна»

· Представитель компании Сбер Бизнес Софт

Основные темы конференции

Российский рынок

· Как изменился объем и динамика российского рынка LCNC-платформ за последние два года?

· Какие ключевые факторы являются основными драйверами роста спроса на LCNC в России?

· Как программа импортозамещения и уход иностранных вендоров повлияли на конкурентную среду среди российских разработчиков LCNC?

· Какие отрасли экономики являются лидерами по внедрению и использованию LCNC-решений?

· В чем сильные и слабые стороны российских LCNC-платформ по сравнению с мировыми лидерами?

Технологии и функционал

· Какие типы приложений чаще всего создаются на LCNC-платформах в России?

· Можно ли с помощью российских LCNC-платформ автоматизировать сложные и критически важные бизнес-процессы?

· Как обстоят дела с интеграцией LCNC-платформ с унаследованными системами и другим корпоративным ПО?

· Какие подходы к обеспечению безопасности и контролю версий используются в российских LCNC-решениях?

· Как разработчики обеспечивают масштабируемость своих платформ для нужд крупного бизнеса с высокими нагрузками?

Вызовы и риски

· Какие основные сдерживающие факторы препятствуют более широкому внедрению LCNC в России?


· С какими рисками (Shadow IT, проблемы с поддержкой, ограниченная гибкость) сталкиваются компании при использовании LCNC?

· С какими рисками (Shadow IT, проблемы с поддержкой, ограниченная гибкость) сталкиваются компании при использовании LCNC?

· Насколько остро стоит проблема «вендор-лока» при использовании российских LCNC-платформ и как ее избежать?

· Какие существуют ограничения LCNC-подхода для разработки высокопроизводительных, уникальных или специфических систем?

· Как решаются вопросы тестирования, качества кода и документирования приложений, созданных на LCNC-платформах?

Бизнес-модели и внедрение


· Каковы типичные модели ценообразования на российском рынке LCNC?

· Каковы типичные модели ценообразования на российском рынке LCNC?

· Каков средний срок окупаемости инвестиций при внедрении LCNC-платформ в российских компаниях?

· Какие новые бизнес-модели, например, управляемые сервисы по разработке на LCNC, появляются на рынке?

· Как организована техническая поддержка и сопровождение LCNC-решений у российских вендоров?

· Какие ошибки чаще всего совершают компании на этапе пилотирования и внедрения LCNC-платформ?

Будущее LCNC

· Каким будет соотношение традиционной разработки и LCNC-подхода на российском рынке через 5 лет?

· Какие инновации можно ожидать в будущем в российских LCNC-решениях?

· Как развитие регулирования и требований к отечественному ПО повлияет на рынок LCNC?

· Каковы перспективы экспорта российских LCNC-платформ на международные рынки?

· Станут ли LCNC-платформы стандартом де-факто для большинства российских компаний, или останутся нишевым инструментом для автоматизации отдельных процессов?

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

