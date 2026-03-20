CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Русская смекалка победила. Россиянин создал «пейджер» на Raspberry Pi для общения в Telegram. Блокировки ему не страшны – он работает без интернета

Россиянин создал небольшое устройство для чтения Telegram-каналов. В будущем с его помощью можно будет отправлять и получать сообщения в личных чатах. Гаджет внешне напоминает пейджер из 90-х. В его основе – одноплатный компьютер Raspberry Pi. Автор утверждает, что его изобретение работает без интернета, по mesh-сетям. Это означает, что никакие ограничения и блокировки Telegram ему не страшны.

«Пейджер» для Telegram

В России создано портативное устройство, позволяющее подключаться к Telegram, минуя сотовые сети. Его разработчик – автор Telegram-канала «Техно Минималист» Игорь Федоров. По словам инициатора проекта, его изобретение позволяет пользоваться Telegram без подключения к сотовым сетям – он использует mesh-сети.

Это означает, что Telegram будет работать без подключения к мобильному или домашнему интернету. Другими словами, ему не страшны ни нынешнее замедление в сетях российских операторов, ни потенциальная полная блокировка на территории России.

Все гениальное – просто

Основу изобретения составляет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Автор канала «Техно Минималист» не указывает конкретную модель, но CNews выяснил, что это Pi Zero 2 W со встроенным модулем Wi-Fi – на это указывает идентификатор FCC ID, который можно разглядеть на одном из снимков.

Игорь Федоров / Telegram-канал «Техно Минималист»
Изобретение Игоря Федорова

Как сообщал CNews, Pi Zero 2 W вышел в октябре 2021 г. К моменту публикации материала он был доступен в продаже, в том числе на российских маркетплейсах, где за него просили в пределах 3000 руб.

Стимулом к созданию этого устройства стала, по-видимому, невозможность с комфортом пользоваться Telegram в мобильном или домашнем интернете без специальных технических средств, а иногда и с ними. «Ну что, телеграм работает? У меня в центре по сотовой уже пару месяцев нет, – пишет Игорь Федоров. – Была идея прокинуть телеграм-сообщения и чтение каналов через радиосвязь. Меш-сети сейчас набирают популярность, вот и решил попробовать».

Игорь Федоров / Telegram-канал «Техно Минималист»
Пост Игоря Федорова

«Замутил на Raspberry Pi сервак с телегой и обработкой запросов через Meshtastic – один дома, второй с собой, – добавил изобретатель. – Могу читать каналы, загружать последние посты, листать их. Конечно, без видео и картинок – чисто текст».

Как все устроено

По словам разработчика, в своем проекте он использовал официальную библиотеку Meshtastic, «которая позволяет подключить устройство и управлять им с любого компьютера». «И есть библиотека Telethon — через нее подключаемся к Telegram API. Не как бот, а как личный аккаунт – это сделано для разработчиков, чтобы создавать свои Telegram-клиенты», – добавил он.

Игорь Федоров / Telegram-канал «Техно Минималист»
Все работает

«И вот эти две библиотеки я запустил на Raspberry Pi. Основная задача – написать скрипт-мост между Telegram и Meshtastic. Все, – объясняет автор принцип работы устройства. – Дальше схема простая: команды идут с моего переносного Meshtastic, их получает Meshtastic который стоит дома, скрипт считывает команду и запрашивает данные из Telegram».

В текущей реализации проекта к устройству «привязано» несколько Telegram-каналов, которые в автоматическом режиме считываются через личный аккаунт автора изобретения. «Посты кэшируются и ждут запроса. Потом могу обновлять когда надо – можно по таймеру, можно вручную. Можно и личные сообщения получать автоматом. Короче, возможностей много», – отметил разработчик.

Планы на будущее

В своей нынешней реализации «пейджер» умеет работать только с текстовой информацией – встроенный дисплей не позволяет отображать графику. Также стоит обратить внимание, что все публикации приведены на русском языке, но в английской раскладке, и не просто так.

«Сделал транслит, чтобы на экране помещалось в два раза больше символов», – объяснил это автор.

Игорь Федоров / Telegram-канал «Техно Минималист»
Разработка новой версии устройства

«Так же можно реализовать получение личных сообщений и отправку ответов обратно», – заявил Игорь Федоров. Редакция CNews обратилась к нему с вопросом о сроках появления такой возможности и о том, как именно все будет работать, и получила такой ответ: «В ближайшие пару дней личные сообщения будут. Почти сделал. Уведомления о новых сообщениях и ответы. В планах, мини текстовая версия, прям в стиле старых пейджеров, и написание быстрых ответов уже из памяти. С большим экраном и 5 кнопками. И вторая версия уже продвинутая, с клавиатурой и экраном. И вот тут уже можно голосом набирать текст, и даже картинку с одной стороны переводить в текст, а с другой ее снова генерировать».

Основной компонент устройства продается в России

Также CNews поинтересовался о планах по серийному выпуску этого устройства. «Нет, это просто хобби. И тем более это уже готовые устройства, просто адаптировал немного софт. Я как доделаю личный сообщения, тогда полную инструкцию выложу со всеми исходниками, что бы каждый мог сделать, или улучшить. В открытом доступе все будет», – сообщил CNews разработчик.

Мессенджер, который не заблокируют

Существует отдельный мессенджер, который не зависит от сотовых сетей и домашнего интернета, и который не может быть заблокирован на уровне провайдера. Это проект BitChat, за которым стоит основатель заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) Джек Дорси (Jack Dorsey).

Как сообщал CNews, BitChat появился летом 2025 г. Он работает полностью офлайн, то есть ему не нужен выход в интернет. Это децентрализованный мессенджер, и для работы ему нужен лишь Bluetooth, который есть сейчас в каждом смартфоне. В его системе нет даже серверов – вся история общения хранится на устройствах пользователей.

Telegram штормит

В России к 20 марта 2026 г . ситуация с работой Telegram продолжала ухудшаться. Жители всех регионов страны активно жалуются на недоступность сервиса.

В некоторых российских городах Telegram перестал работать даже при использовании специальных технических средств.

На работу Telegram жалуется вся Россия

Сейчас россияне активно ищут альтернативу Telegram среди более популярных сервисов. К примеру, они начали массово переходить на электронную почту, которую тоже довольно непросто заблокировать.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


