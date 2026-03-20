Совладелец «Яндекса» заработал за 2025 г. более 1 триллиона

Итоги «Т-Технологий» за 2025 г.

Компания «Т-Технологии» (владелец «Т-Банка» и совладелец «Яндекса») представила финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка компании за год увеличилась на 49% и составила 1,4 трлн руб., то есть выручка компании превысила отметку в 1 трлн руб. Чистая прибыль выросла на 57% и составила 192,4 млрд руб., операционная чистая прибыль (чистая прибыль, «очищенная от эффектов «Яндекса») составила 174,4 млрд руб., рентабельность капитала – 29,1%.

Доходность на капитал (ROE, «очищенная от эффектов «Яндекса») составила 33,3% при целевом значении 30%. CAGR (среднегодовой темп рост выручки) за период 2015-2025 гг. составляет 42%, за период 2022-2025 гг . — 49%.

Globallookpress У совладельца "Яндекса" улучшились финпоказатели

Операционные расходы за год выросли на 28% и составили 357 млрд руб. Причиной являются роста клиентской базы, инвестиции в ИТ-платформу и персонал. В структуре операционных расходов 47% пришлось на административный персонал пришлось, на привлечение — на 23%.

За 2025 г. было выплачено дивидендов размере 149 руб. на одну акцию (рост – 20%). По итогам 2026 г. ожидается рост чистой прибыли на более чем 20% (то есть более 230 млрд руб.) , рост дивидендов — также более чем на 20% (то есть более 180 руб. на одну акцию).

Структура выручки

В структуре выручке 41% пришлось на розничное кредитование (304,8 млрд руб,), 19% - на услуги малого и среднего бизнеса (МСБ, 143,6 млрд руб.), 18% - на розничные транзакционные услуги (131,8 млрд руб,), 8% — на страхование, 7% — на корпоративный бизнес (54,2 млрд руб.), , 5% — на «ИнвестТех» (39,1 млрд руб.).

Чистый комиссионный доход за 2025 г. составил 146 млн руб., рост — 38%. Чистая выручка с одного клиента составила 20,3 тыс. руб., рост — 15%. В структуре комиссионного дохода в IV квартале 2025 г. 36% пришлось на услуги МСБ, на розничные транзакционные услуги — 30%, на розничное кредитование — 12%, на «ИнвестТех» — 10%, на «Мобайл» — 10%.

В структуре чистых кредитов в IV квартале 2025 г. на кредитные карты пришлось 23%, на авто — 23%, на корпоративные кредиты – 20%, на потребительские кредиты — 15%, на ипотеку — 11%, на кредиты МСБ — 8%. Доля неработающих кредитов составила 7,2% (рост за год — 1,4 процентных пунктов).

В рамках диверсифицированных продуктов выручка от рекламной платформы выросла в 6 раз, число рекламодателей превысило 7 тыс. Выручка от «Т-Авто» выросла в 8 раз, платформа занимается 60% на онлайн-рынке.

Выручка от платформы «Т-Город» (товары, супермаркеты, «Афиша,» «Топливо») выросла в 2,4 раза, оборот платформы увеличился на 65%, число клиентов выросло на 73%, число заказов увеличилось в 2,5 раза. Выручка платформы «Т-Путешествия» (бронирование отелей, ЖД-поездки, авиа и туры) выросло на 24%, оборот – в 2,1 раз.

Операционные показатели «Т-Технологии»

Число клиентов за год выросло на 13% и составило 54,1 млн, в том числе 46,7 млн — в сфере дейли банкинга и лайфстайл сервисов, 9,7 млн — в сервисе «Т-Инвестиции», 1,6 млн — в сегменте МСБ. Число активных клиентов (активная ежемесячная база, приносящая доходность каждый месяц) составила 34,3 млн (рост – 6%), число активных клиентах в инвестициях — 5,7 млн (рост — 22%), число активных клиентов в секторе СМБ (средний и малый бизнес) — 1 млн (рост — 14%). Ежедневная аудитория приложений (DAU) выросла на 46% и составила 15,6 млн.

Под управлением «Т-Инвестиции» находятся средства и активы клиентов на сумму 6,5 трлн руб. (рост за год — 21%). Кредитный портфель увеличился на 25% и составил 3,2 трлн руб. Оборот покупок клиентов за 2025 г. увеличился на 11% и составил 9,8 трлн руб. GMV (оборот) «Т-Шопинга» превысил 230 млрд руб.

Как «Тинькофф» превратился в «Т-Технологии»

«Т-Технологии» изначально называлась TCS Group и владела банком «Тинькофф», группа была создана предпринимателем Олегом Тиньковым (признан в России иностранным агентом). В 2022 г. группа «Интеррос» Владимира Потанина приобрела 41% долю в «TCS Group, после чего группа была переименована в «Т-Инвестиции», а банка — в «Т-Банк». Также в 2022 г. «Интеррос» приобрел «Росбанк», который в 2025 г. был объединен с «Росбанком».

В 2023 г. «Интеррос» стала основным участником консорциума Catalytic People, который приобрел виртуальный банк для предпринимателей «Точка». В 2025 г. Catalytic People была преобразована в МКООО «Каталитик Пипл», ее уставной капитал составил 100 млрд руб., 50,01% в компании получили «Т-Инвестиции», 49,99% принадлежат «Интерросу». В начале 2026 г. «Т-Технологии» объявили о намеренье консолидировать 100% банка «Точка» (сейчас компании принадлежит 64% в банке) и провести с этой целью допэмиссию своих акций. Другими совладельцами банка являются «1С» и VK.

Летом 2025 г. «Каталитик Пипл» выкупило долю Александра Рязанова в «Консорциуме Первый», который в 2024 г. приобрел МКПАО «Яндекс». Сейчас «Каталитик Пипл» владеет примерно 10% акций «Яндекса». В начале 2026 г. «Т-Технологии» приобрели у «Яндекса» площадку «Авто.ру» за 35 млрд руб. В компании ожидают синергию от данной сделки на сумму 45 млрд руб. в течение трех лет. В конце 2025 г. «Каталитик Пипл» приобрела 25% в провайдере облачной инфраструктуры Selectel за 16 млрд руб.