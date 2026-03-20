Власти обяжут «Яндекс» и «Авито» блокировать компании, нанимающие «липовых» самозанятых. Айтишники попали в перечень

Платформы для поиска заказов самозанятыми должны будут автоматически отслеживать и блокировать заказы тем, кто слишком часто сотрудничает с одним и тем же работодателем. Это нужно властям, чтобы льготная система налогообложения, предусмотренная для самозанятых, не использовалась при фактически трудовых отношениях, что снижает размер налогов.



Новая обязанность цифровых платформ

Цифровым платформам в России вменят в обязанность технически блокировать компаниям или ИП возможность привлечения самозанятых, соответствующих определенным критериям, указывающим на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, выяснил Forbes.

Такая норма содержится в подготовленном Минэкономразвития проекте постановления Правительства. В список сфер деятельности, в которых будут применяться ограничения, вошла ИТ-сфера, а также розничная и оптовая торговля, строительство, складское хозяйство, транспорт, курьерские услуги, общепит, образование и здравоохранение, сельское хозяйство, уборка и обслуживание зданий.

В качестве критериев подмены указаны длительность сотрудничества потенциального нанимателя и самозанятого — более шести месяцев, а также объем нагрузки — более 160 часов в течение каждого из этих месяцев. Такая нагрузка эквивалентна полной занятости — пять рабочих дней в неделю по восемь часов.

freepik Платформы для поиска заказов самозанятыми будут помогать властям выявлять самозанятых, похожих на штатных сотрудников по объему работ

Блокировка будет действовать два календарных месяца. По окончании этого срока сотрудничество компании и самозанятого можно будет возобновить.

Такие ограничения предусмотрены принятым в 2025 г. законом о платформенной экономике, который начнет действовать с 1 октября 2026 г. Параметры для блокировки должно установить Правительство своим постановлением.

Борьба за объем собираемых налогов

То есть цифровые платформы, через которые исполнители ищут заказчиков, например, сервисы «Яндекса» или «Авито», должны настроить свои алгоритмы таким образом, чтобы при появлении указанных признаков самозанятый и работодатель перестали видеть друг друга и не могли принять или предложить заказ. Это платформенный инструмент, позволяющий исключить злоупотребления через подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, сказал зданию представитель Минэкономразвития.

Дело в том, что самозанятые платят 6% налога с доходов от юрлиц, а при трудовых отношениях работодатель платит НДФЛ в размере от 13% и выше (в зависимости от доходов) и страховые взносы по базовой ставке 30%. Проблема, под которую создаются правила, вполне реальна, отметил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По оценке ФНС, рисковую долю среди всех 14,6 млн самозанятых составляет примерно 182 тыс. человек. Если рассчитать потери бюджета грубо, по этим оценкам, то получится порядка 28 млрд руб., пояснила руководитель исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина.

Риски предотвращения рисков

Предложенный механизм поможет исключить риск злоупотребления при использовании специальных налоговых режимов и обеспечить защиту прав исполнителей, согласен президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев. Но его практическая реализация должна быть максимально точной и исключить формальный подход. Важно, чтобы отраслевые особенности были учтены, а добросовестные исполнители, сотрудничающие с заказчиками на постоянной основе, не столкнулись с необоснованными блокировками, добавил Дурдыев.

Риском для честных самозанятых и компаний Шайдуллина назвала возможные «ложноположительные» срабатывания. По ее словам, возможны также объективные причины, почему добросовестный исполнитель долго работает с одним крупным заказчиком. Например, узкая специализация, высокий рейтинг, территориальная привязка или проект объективно долгий. Это может быть ИT-специалист, дизайнер, переводчик, консультант, курьер на редком маршруте.

Также, возможно, платформы, опасаясь претензий регулятора, могут начать искусственно дробить доступ к заказам, ограничивать повторные отклики и тем самым бить по доходу добросовестных исполнителей и по стабильности сервиса для бизнеса, считает эксперт.

Текущий формат сохраняет стимулы работать легально и выглядит жизнеспособным, чрезмерное ужесточение правил и снижение лимитов применения налогового режима для самозанятых лишь подтолкнет людей к обходным схемам и уведет часть доходов в тень, прокомментировал президент Союза основателей цифровых платформ гибкой занятости Денис Решанов.

Самозанятые работают в ИТ

Сфера ИТ входит в первую тройку отраслей, наиболее часто привлекающих к оказанию услуг самозанятых граждан, согласно опросу SuperJob, как писал CNews в феврале 2025 г.

Всего, по данным официальной статистики, количество физических лиц, оформивших статус самозанятого, в январе 2025 г. составило 11,9 млн. В декабре 2025 г. показатель достиг уже 14,6 млн.

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых с целью вывести из «тени» их доходы начался 2019 г. в некоторых регионах. С 2020 г. он действует по всей России. К услугам самозанятых прибегает каждая пятая российская компания.