Власти опровергли планы ввести в России «белые списки» для отключения домашнего интернета

21 марта 2026 г. в средствах массой информации появилась информация, что столичные провайдеры домашнего интернета начали внедрять ИТ-систему «белых списков». Якобы по этой причине общая скорость проводного интернета в Москве снизится из-за необходимости фильтровать трафик. Российские власти уже дали разъяснения для граждан страны.

Ложная информация

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России опровергли введение «белых списков» для домашнего интернета. Это фейк, говорится в информации, размещенной на канале министерства в Mах.

Ряд российских СМИ распространили в марте 2026 г. сведения о том, что провайдеры фиксированного интернета в Москве планируют внедрить ограничения на своих сетях и оставить сервисы только из «белого списка». Задачу ввести такую систему якобы дали большинству операторов домашнего интернета в столице. В Минцифры 23 марта 2026 г. назвали эту информацию фейком.

«Белый список» — это перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступны в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В него включаются наиболее популярные онлайн-ресурсы, социально значимые сервисы, например в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта, финансов, а также сайты федеральных и региональных органов власти. Работа по формированию списка ведется и в марте 2026 г., его продолжают регулярно обновлять, о чем информируют Минцифры, сейчас в нем более 120 ресурсов, как писал CNews. Подчеркивается, что список составляется по согласованию с органами, которые отвечают за безопасность. Главное условие попадания в этот перечень — расположение всех вычислительных мощностей на территории страны.

«При угрозах безопасности со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять украинским воздушным атакам. Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные онлайн-сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать "белый список" платформ и сайтов», — отмечают в Минцифры.

В ведомстве пояснили, что проводные технологии не используются для атак БПЛА, поэтому необходимости в их ограничении попросту нет.

«Ростелеком» также не подтвердил информацию о введении «белых списков» для домашнего интернета в Москве.

В 2026 г. доступ к домашнему интернету для россиян остается безлимитным, а тарифы и условия для клиентов определяются самими провайдерами, добавили в министерстве.

Причины отключения мобильного интернета

В сбитых украинских БПЛА c 2024 г. все чаще стали находить SIM-карты российских операторов. Они подключаются к 4G-сети и позволяют дронам передавать телеметрические данные, координаты и даже транслировать видео.

цифровизация

Технически реализовать это было просто, ведь в России в 2024 г. можно было свободно купить SIM-карты, которые впоследствии устанавливали в модемы на БПЛА. Это базовое, доступное на рынке ИТ-оборудование. Один дрон может иметь несколько модемов с SIM-картами разных операторов. Бороться с проблемой сложно, ведь почти невозможно точно отследить сигналы от SIM-карт в реальном времени, поэтому российские власти стали ограничивать их количества на приобретение не более 20 SIM-карт на один паспорт, о чем предупреждал CNews.

Проводные технологии не используются для атак БПЛА

Для того чтобы усложнить навигацию вражеских дронов, российские власти вместе с мобильными операторами применяют так называемый спуфинг — подмену цифрового поля, которая вводит дроны в заблуждение. Поэтому смартфоны россиян во время воздушных атак могут внезапно показывать ложное расположение: в другой области или районе. Россиянам необходимо скачать карты для офлайн-навигации заранее через меню приложений «Яндекс Карты», 2ГИС или другие.

Вопросы по формированию списка

Первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко сообщил «Подъему», что он не в курсе планов ввести «белые списки» для пользователей домашнего интернета в Москве. В то же время он обратил внимание, что формирование этого перечня непонятно как происходит, о чем писал CNews.

«Мы направили запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и главе Минцифры Максуту Шадаеву. Непонятна сама формулировка, присутствует ли ангажированность при этом, чьи интересы затрагивает. Это удар по малому и среднему бизнесу, поэтому формирование «белых списков» уже под вопросом», — сказал депутат.

В Кремле указывали, что отключения и ограничения мобильной связи в столице связаны с обеспечением безопасности граждан на фоне атак Украины, а меры продлятся так долго, насколько необходимо.

Антон Денисенко

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/