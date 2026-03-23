OpenAI ведет переговоры о закупке термоядерной энергии для нейросетей

Компания OpenAI ведет переговоры со стартапом, в который серьезно вложился ее гендиректор Сэм Альтман, о покупке десятков гигаватт энергии термоядерного синтеза. Эта технология является перспективной, но пока еще не доступной для коммерческого использования.



Сделка на перспективу

Компания OpenAI рассматривает перспективы использования энергии термоядерного синтеза для удовлетворения огромных потребностей в энергии и уже ведет активные переговоры о закупке электроэнергии у стартапа Helion Energy, работающего в этой области, пишет Аxios со ссылкой на слова источника, знакомого с ситуацией.

Предмет переговоров — обеспечение OpenAI мощностью, эквивалентной 5 ГВт, к 2030 г. и 50 ГВт — к 2035 г.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) является также инвестором Helion. По данным собеседника издания, он не участвует в обсуждении сделки.

Использование термоядерной энергии для нужд бизнеса — это пока только перспектива развития этой технологии, которая находится на стадии перехода от научных экспериментов к инженерным прототипам. Она использует тот же принцип, что и Солнце — водород превращается в гелий, выделяя огромное количество тепла.

Термоядерный стартап

Альтман владеет значительной долей в Helion, хотя не разглашает ее размер. В 2021 г. компания провела раунд финансирования серии E на сумму $500 млн. В январе 2025 г. был закрыт еще один раунд — на сумму $425 млн. Helion также получила поддержку от SoftBank, Mithril Capital Питера Тиля (Peter Thiel) и соучредителя Facebook* Дастина Московица (Dustin Moskovitz).

В июне 2025 г. Аxios писал, что Helion начала подготовку площадки в штате Вашингтон (США) для строительства реактора, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию к 2028 г. Хотя до сих пор ни одна частная компания не достигла точки, когда термоядерный процесс сможет производить больше энергии, чем потребляет. В Helion считают, что уже находятся на пороге этого рубежа.

Термоядерный синтез долгое время считался несбыточной мечтой, но теперь технологические гиганты делают на него ставку, рассчитывая, что он сможет стать источником чистой энергии, соответствующим потребностям растущих аппетитов искусственного интеллекта.

Microsoft, например, в 2023 г. уже заключила соглашение в Helion о закупке электроэнергии мощностью 50 МВт.

Энергия для ИИ

По данным Международного энергетического агентства, Соединенные Штаты в 2025 г. являются абсолютным мировым лидером по установленной мощности центров обработки данных (ЦОД) в 53,7 гигаватт (ГВт), и этот показатель продолжает стремительно расти. К примеру, уже к 2028 г., по прогнозам, дата-центры могут потреблять 12% всей американской электроэнергии.

Спрос на вычислительные ресурсы в 2025 г., обусловленный стремительным развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые пользуются большим спросом по всему миру. GPT-5 от OpenAI, к примеру, как писал Guardian летом 2025 г., по оценкам экспертов, потребляет в 20 раз больше энергии, чем предыдущие модели. Бум ИИ побуждает технологические компании активно вкладывать средства не только в строительство дата-центров, но и в обеспечение их энергией, особенно в развитие атомной энергетики.

В начале 2026 г. издание Politico писало о намерениях администрации Дональда Трампа (Donald Trump) обязать крупнейшие компаниями в области технологий самостоятельно обеспечивать свои ЦОД электроэнергией, чтобы оградить американских граждан от повышения цен.

* Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.