CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Техника Импортонезависимость
|

Россияне внезапно распробовали редкий мессенджер из страны корн-догов, дорам и BTS. Он русифицирован и пока не заблокирован

Жители России продолжают поиски мессенджера, в котором они могли бы звонить и переписываться без навязанных ограничений. Многие жители страны начали переходить на KakaoTalk из Южной Кореи. В нем можно зарегистрироваться с российским номером, а его интерфейс почти полностью русифицирован – иегролифы не встретить. Ограничения, затронувшие любимый миллионами россиян Telegram, на KakaoTalk пока не распространились.

Всем Аньён!

В России набирает популярность мессенджер KakaoTalk, разработанный в Южной Корее. На это обратила внимание пользователь портала VC Ася Карпова.

KakaoTalk – это один из старейших мессенджеров, дошедших до наших дней. Он появился в 2010 г., на три года раньше Telegram, и в нем есть все основные функции, которых пользователи Telegram принудительно лишены в России.

KakaoTalk позволяет общаться текстом, отправлять изображения и стикеры, а также вести каналы (и состоять в них) и совершать звонки. К моменту выхода материала все эти функции были доступны в России в полном объеме без каких-либо дополнительных технических средств.

Бери и пользуйся

Как убедилась редакция CNews, к 23 марта 2026 г. в России не было никаких ограничений установки KakaoTalk на свое устройство. Мессенджер доступен для установки в русскоязычных магазинах Google Play и Apple App Store. В отечественном RuStore его нет, но зато там есть американский imo – как сообщал CNews, он тоже очень нравится россиянам, притом настолько, что его аудитория в России растет буквально каждый день. И он к 23 марта 2026 г. не был заблокирован в России.

Интерфейс, в целом, знакомый

Отдельно доступна версия для настольных ПК. Поддерживаются пока только Windows и macOS – отдельная сборка для Linux не предусмотрена.

Интерфейс KakaoTalk почти полностью переведен на русский язык, хотя и не без ошибок и опечаток. Россияне, не знающие корейский язык, смогут пользоваться им без труда – иероглифы в интерфейсе встречаются довольно редко.

В Google Play мессенджер есть, а в RuStore он отсутствует

Однако совсем без знаний иностранных языков обойтись не получится. Не русифицированные элементы интерфейса приведены чаще всего на английском языке.

Почти бесплатно

KakaoTalk позволяет пользоваться регистрироваться с российским номером телефона – здесь никаких трудностей не возникает. Однако сам процесс регистрации реализован не совсем привычно – придется вручную отправить SMS с кодом регистрации со своего телефона.

За регистрацию придется немного заплатить

SMS эта будет платной – она будет отправлена на номер в Швеции. В сети одного из операторов «большой четверки» такое сообщение обошлось приблизительно в 8 руб.

Отдельный телефон не потребуется

Одна из «фишек» корейского мессенджера – возможность создать до трех пользовательских профилей, привязанных к одному номеру и к каждому прикрепить отдельные фотографии и статусы по задумке разработчиков, это позволит использовать один профиль, к примеру, для рабочих переписок, а другой – для личного общения, не связанного с работой.

Небольшие огрехи русификации интерфейса - в наличии

Пользователям также доступны групповые чаты, которые могут быть как публичными, так и скрытыми от общих глаз. Максимальное число участников – 2000.

Совсем без ограничений не обошлось

Несмотря на то, что KakaoTalk могут пользоваться жители многих стран мира, его основная аудитория – это граждане Южной Кореи или как минимум те, кто давно живут в этой стране. Некоторыми возможностями этого сервиса невозможно воспользоваться просто туристам или тем, кто вовсе те, кто не находится на территории страны.

KakaoTalk пока не заблокирован и не замедлен в России

Например, KakaoTalk позволяет монетизировать свой канал, но для этого потребуется пройти верификацию. Сделать это получится только при наличии корейского номера телефона и ID-номера гражданина Южной Кореи.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

При этом создавать каналы в KakaoTalk могут все пользователи – здесь ограничений нет. Но без верификации монетизировать его не получится.

Также KakaoTalk прямо запрещает пользователям публиковать в своем профиле истории, изображения и видеоролики. Помимо этого, без верификации нельзя создавать открытые групповые чаты.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


