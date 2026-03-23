Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды

Рекламная выручка Rutube в 2025 г. выросла в 4 раза и составила 2,2 млрд руб., а в 2026 г. она должна составить 6 млрд руб. Но проект пока еще находится в «инвестиционной фазе». Эксперты считают, что рекламные доходы Rutube растут благодаря блокировкам зарубежных площадок и запретам рекламы на них.



Сколько Rutube заработал в 2025 г.

Выручка от рекламы видеохостинга Rutube в 2025 г. составила 2,2 млрд руб., увеличившись за год в 4 раза. Об этом глава холдинга «Газпром-Медиа» (владелец RuTube) Александр Жаров рассказал в интервью газете «Коммерсант».

Жаров признал, что пока Rutube «остается в инвестиционной фазе», но уже демонстрирует «впечатляющую динамику». По планам на 2026 г. Rutube должна заработать на рекламе 6 млрд руб.

«Мы видим, что платформа постепенно переходит из фазы активных инвестиций в стадию, когда вложения начинают возвращаться и рассчитываем в обозримой перспективе максимально сблизить доходы и расходы», — заявил Жаров. Также глава холдинга добавил, что у принадлежащего «Газпром-Медиа» онлайн-кинотеатра Premier подписная выручка должна вырасти на 20%, а выручка от рекламы на ТВ в 2026 г.в растет на 6%.

Проблемы на рынке производства телевизионного контента

В 2025 г. доходы «Газпром-Медиа» от реализации интеллектуальных прав выросла на 35%. В 2024 г. «Газпром-Медиа» вложил в производство полнометражного кино 4 млрд руб., в 2025 г. — 5 млрд руб., в 2026 г. инвестиции ожидаются на уровне 5,7 млрд руб.

В то же время Жаров признал, что ситуация на рынке производства контента сейчас «непростая». «Во-первых, изменения налогового законодательства: рост НДС и распространение его на индивидуальных предпринимателей затронуло огромное количество рынка: в кино- и телепроизводстве занято очень много ИП, — говорит глава «Газпром-Медиа», — По итогам прошлого года это добавило к стоимости производства порядка 15-20%».

Вторая причина — это инфляция. «Все отраслевые ассоциации фиксируют удорожание по всей цепочке: от аренды оборудования и работы осветителей до гонораров актеров, — рассказал Жаров. — При этом заказчики контента, включая медиакомпании, сохранили бюджеты в лучшем случае на уровне предыдущего года».

В целом Александр Жаров заявил, что главный для команды его холдинга является «экономика внимания». «По этому принципу работают все крупнейшие транснациональные платформы: Youtube, TikTok, Netflix, — говорит глава «Газпром-Медиа». — В сутках по-прежнему 24 часа, и вопросы о том, сколько времени человек тратит на потребление медиа и как эффективно этот ресурс монетизировать, становятся определяющими в условиях информационного потока, в котором мы живем».

Технические улучшения на Rutube

Ранее Rutube отчитывался о проделанной в 2025 г. работе по улучшению сервиса. Был переделан плеер, построена CDN-сеть для кеширования трафика, создан собственный поисковый движок и рекомендательная система. В планах на 2026 г. значится запуск собственного рекламного движка.

Рекламный рынок

По данным АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России), рекламный рынок России в январе-сентябре 2025 г. составил 680-685 млрд руб., увеличившись за год на 8%. Более половины (53%, 361-363 млрд руб.) пришлось на интернет-рекламу, рост за год — 9%. Внутри данного сегмента на перфоманс-рекламу (реклама, нацеленная на достижение конкретного результата) пришлось 81% (рост — 7%), на брендинг — 19% (рост — 14%). Видеореклама (на ТВ и в интернете) составила 205-207 млрд руб., или 30% рынка.

Вступивший в силу с 1 сентября 2025 г. запрет на запрещенных площадках, в частности, Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) привел к падению доходов блогеров на 40 - 70%, считает директор по стратегическим коммуникациями Brand Analytics Василий Черный. За сентябрь-октябрь 2025 г. 59% блогеров сделали своей основной площадкой Telegram, который, впрочем, с начала 2026 г. стал подвергаться ограничениям.

YouTube в 2025 г. потерял в доходов 35% по сравнению с 2024 г. (в 2024 г. Youtube на территории России был существенно ограничен). В то же время TikTok быстро растет: его доля на «инфлюенс-рынке» должна увеличится с 3% в 15%, в денежном выражении это составит до 15 млрд руб. По данным Brand Analytics, из Instagram* (принадлежит признанной экстремистской в России и запрещенной Meta) бренды чаще всего уходили в Telegram (35%), на втором месте — VK (25%). Далее идут Youtube (20%), Rutube (12%) и TikTok (8%).

Мнение эксперта

«Рекламная выручка Rutube — это результат дефицита качественного видеоинвентаря, — считает собеседник CNews на рекламном рынке. — После отключения монетизации на Youtube в России огромные бюджеты крупных брендов (FMCG, ритейл, авто) остались "бездомными"». Rutube сейчас — одна из немногих площадок, которая может предложить классическую In-Stream рекламу (прероллы) в легальном профессиональном контенте.

Кроме того, Rutube растет не только за счет блогеров, но и за счет эксклюзивов: весь контент телеканалов холдинга «Газпром-Медиа» (ТНТ, «Пятница», «ТВ-3») теперь живет там. Для рекламодателя это понятный и безопасный трафик (Brand Safety), в отличие от непредсказуемого пользовательского контента на других площадках, считает эксперт.