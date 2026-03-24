Из каменного века прямиком в цивилизацию. Москвичам великодушно вернули мобильный интернет

В центре Москвы заработал мобильный интернет, который был недоступен почти месяц – с начала марта 2026 г. На первых порах не работали даже «белые списки», в некоторых районах города блокировали еще и сотовую связь – нельзя было ни позвонить, ни отправить SMS. Это вызвало дискомфорт у жителей и гостей столицы.

Что это было

В центре Москвы в полном объеме заработал мобильный интернет, пишет РБК со ссылкой на операторов связи из «большой четверки». В частности, о доступности услуги изданию сообщили представители «Билайна» и Т2 (ранее – Tele2).

«Cервис мобильного интернета действительно доступен в полном объеме», – сообщили РБК представители Т2. «В настоящее время работа мобильного интернета в Москве восстановлена», – добавили представители «Билайна».

Мобильный интернет москвичам и гостям столицы отключили в первых числах марта 2026 г., сославшись на меры безопасности. Аналогичная беда в тот же период настигла и жителей Санкт-Петербурга.

На начальном этапе блокировки в Москве не работали даже сайты и сервисы из так называемого «белого списка», которые, по задумке властей, должны оставаться доступными всегда. Их подключили спустя больше недели с начала блокировки – как пишет Forbes, они действуют с 13 марта 2026 г.

Москвичей допустили до мобильного интернета спустя три недели блокировок

Также в первые дни блокировки мобильного интернета в некоторых районах Москвы стала недоступной еще и обычная сотовая связь. Невозможно было ни позвонить, ни отправить SMS-сообщение.

Одно из последствий этого – провальные попытки подключиться к публичным сетям Wi-Fi. Как сообщал CNews, авторизация в них происходит по SMS, но ввиду блокировки сотовой сети сообщения с кодом авторизации не доставлялись.

Перенять региональный опыт

Длительная блокировка мобильного интернета как явление добралась до Москвы гораздо позже, чем до других регионов. Для примера, некоторые районы Нижегородской области столкнулись с этой напастью еще в середине 2025 г. В ту пору губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал пострадавших жителей региона рассматривать блокировку мобильного интернета как «детокс». Об этом он заявил в рамках отчета перед областным заксобранием по итогам работы правительства региона в 2024 г.

«Хотелось здесь обратиться к гостям нашего города, к туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой», – сказал глава региона (цитата по РБК).

В Волгограде ситуация несколько иная. В этом городе мобильный интернет с лета 2025 г. почти на ежедневной основе выключают на несколько часов. Этому предшествует SMS-рассылка о беспилотной опасности – иногда приходят SMS о ракетной опасности. Как правило, это происходит в вечернее или ночное время, но иногда мобильный интернет отключают и днем – в будни и выходные.

Доходит до абсурда

В Москве отключение мобильного интернета вызвало сбой в привычном ритме жизни горожан. Перестали работать сервисы доставок, часто не работали терминалы оплаты, а в некоторых случаях не были функционировали и банкоматы, так что снять наличные со счета для оплаты товаров и услуг тоже не представлялось возможным.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
цифровизация

А в конце марта 2026 г. выяснилось, что отсутствие в столице мобильного интернета привело к недоступности общественных туалетов. Их система оплаты тоже завязана на интернете, и даже попытка заплатить наличными ни к чему не приводит.

За несколько недель отсутствия мобильного интернета москвичи смогли частично адаптироваться к этому. Например, они стали гораздо больше звонить по обычной сотовой связи, а не через мессенджеры, а также вспомнили принципы оплаты такси наличными и вызова машины через диспетчерскую службу, а не приложение.

Также москвичи начали скупать стационарные телефоны на замену мобильным, бумажные карты вместо навигаторов и даже пейджеры. Последние, впрочем, в 2026 г. бесполезны – в России давно отсутствует пейджинговая инфраструктура. А в 2023 г. Минцифры России прекратило лицензирование услуг пейджинга, признав эту технологию устаревшей.

Геннадий Ефремов

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/