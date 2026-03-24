«Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей

Телевещательные компании требуют от властей ЕС принятия антимонопольных мер в отношении Google, Amazon, Apple и Samsung. Их ИИ-помощники в телевизорах якобы захватили власть над выбором контента для пользователей, в результате чего доли рынка их собственных ТВ-сервисов растут.

Обвинение в захвате власти над рынком

Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung.

В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные технологические компании контролируют операционные системы смарт-телевизоров и голосовых помощников, что позволяет им выступать в роли «привратников», направляющих пользователей к одному контенту и отводя от другого.

Телевещательные компании настаивают на установлении контроля и предоставлении «гарантий справедливости». Европейская комиссия заявила, что рассмотрит обращение.

Glenn Carstens-Peters / Unsplash
Европейские телевещательные компании начали борьбу с ИИ-агентами телевизоров, создающими дополнительную выгоду своим разработчикам

Письмо подписали представители ассоциаций Association of European Radios (AER), European Broadcasting Union (EBU), European association of television and radio sales houses (egta), Confindustria Radio Televisioni (CRTV), Televisiоn Comercial en Abierto (UTECA), Verband Österreichischer Privatsender (VOP).

Кто решает, что смотреть

Авторы документа обращают внимание регулятора на то, что у их конкурентов из числа крупных технологических компаний, имеющих стимулы удерживать конечных пользователей в своей собственной экосистеме, есть встроенные во многие смарт-телевизоры функции поиска, которые могут отдавать приоритет определенному контенту перед другим.

В письме приводятся данные исследования рынка 2025 г., согласно которым доля Android TV от Google выросла с 16% до 23% в период с 2019 по 2024 гг., Amazon Fire OS увеличила свою долю с 5% до 12% за тот же период. Доля Tizen OS от Samsung составила 24%.

«Таким образом, ограниченное число операторов получает все больше возможностей влиять на результаты для миллионов пользователей и предприятий, контролируя доступ к аудитории и распространение контента», — указано в письме к Рибера.

Антимонопольная борьба ЕС американскими компаниями

В последнее время противоречия между европейскими властями и администрацией Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу регулирования американских технологических компаний сильно обострились.

Брюссель, как пишет Guardian, готовится усилить контроль за соблюдением ключевых антимонопольных правил, что администрация Трампа называет «дискриминацией» по отношению к американским компаниям.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Например, Рибера заявила, что вскоре будет принято решение о том, нарушает ли поисковая система Google закон ЕС о цифровых рынках. Это расследование ведется с 2024 г. В ноябре 2025 г. CNews писал, что на американскую корпорацию в Еврокомиссию пожаловались издательства и новостные СМИ. Они утверждают, что лишаются доходов в результате проводимой Google политики, занижающей позиции их сайтов в поисковых результатах при использовании контента коммерческих партнеров.

В сентябре 2024 г. Apple получила предупреждение от ЕС и требование обеспечить совместимость устройств конкурентов с iPhone и его операционной системой iOS.

Анна Любавина

