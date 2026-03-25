Зарплата ИТ-руководителей в Москве достигла 1 млн рублей

Зарплаты топ-менеджеров и высококвалифицированных ИТ-специалистов в Москве продолжают расти: руководители ИТ-отделов получают в среднем 390 тыс. руб. (до 1 млн руб. на руки), а ML-инженеры — 290 тыс. руб. За год рост зарплат составил 10–11%. Однако на массовом рынке ситуация иная. Эксперты же прогнозируют стагнацию в 2026 г. на фоне заморозки индексаций, насыщения рынка кадрами и перехода компаний к точечному найму.

Миллион на руки

Как стало известно CNews, за год зарплаты руководителей ИТ-отделов и ML-инженеров в среднем выросли на 10-11%. Это следует из статистики Superjob, подготовленной для издания.

Так, средняя зарплата руководителя ИТ-отдела выросла на 40 тыс. руб. (+11%), до 390 тыс. При этом максимальная зарплата на такой позиции может достигать 1 млн руб. На 20 тыс. руб., или 10% за год, выросли и средние предложения для руководителей отдела тестирования: 320 тыс. руб. в среднем. Максимальное предложение доходило до 700 тыс., следует из данных Superjob.

На третьем месте по средней зарплате находятся предложения ML-специалистам. Они выросли на 11%, или 30 тыс., до 290 тыс. руб. в среднем. Максимальные предложения достигали 650 тыс. руб.

Помимо этого, до 250 тыс. в среднем выросли предложения для бизнес-аналитиков и специалистов по ИБ, а до 220 тыс. – для руководителей отдела техподдержки и консультантов по внедрению «».

Superjob отбирали данные по Москве, учитывая полный рабочий день в офисе.

ИТ-зарплата по России

«Авито Работа» провели исследование предложений по России в целом, охватывая удаленные и гибкие графики работы. По данным компании, по итогам 2025 г. средние зарплатные предложения в ИТ-сфере в России выросли на 19% и составили около 89,4 тыс. руб. в месяц.

Зарплаты ИТ-специалистов выросли за год на 19%

Наиболее заметный рост зарплатных предложений показали аналитики — их средние зарплатные предложения увеличились на 39% и достигли 133,3 тыс. руб. в месяц. «Это объясняется высоким спросом на специалистов, работающих с данными: они помогают компаниям принимать управленческие решения, выстраивать прогнозные модели и развивать цифровые продукты», — рассказал CNews директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Схожая логика формирует высокий уровень дохода у тестировщиков (131,9 тыс руб., +15%) и бизнес-аналитиков (130,3 тыс. руб., +9%).

В инженерных ролях средние зарплатные предложения составили 108,6 тыс. руб. (прирост 17%), приводят данные в «Авито Работа».

Закрывают топ вакансий по динамике средних зарплатных предложений операторы ПК: в среднем за год их зарплата выросла на 19%, до 53,4 тыс. руб.

Рынок труда 2026

По нашей внутренней оценке, в 2025 г. и в первом квартале 2026 г. зарплаты скорее стагнировали и в целом не росли, говорит руководитель отдела по работе с персоналом компании «Алми Партнер» Анастасия Балашова.

По ее словам, во многих ИТ‑компаниях сейчас заморожены как пересмотры заработных плат, так и планы по их систематическому повышению. «Это во многом связано с тем, что и коммерческие заказчики, и госзаказчики, и производственные компании работают в режиме жесткой экономии и пересмотра бюджетов», - отмечает Балашова.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Она отметила, что ИТ‑рынок в целом сейчас насытился специалистами, поэтому уже нет прежней гонки и «зарплатного демпинга». Компании практически перестали активно переманивать друг у друга сотрудников, и основная часть кандидатов приходит с открытого рынка, что естественным образом стабилизировало вилки компенсаций.

По аналитике «Трайв Технолоджис», количество ИТ-вакансий снизилось клиентов на 15% к концу года, говорит рекрутер компании Юлия Сычева. «Одновременно с этим число активных резюме разработчиков выросло на 40%, что усилило конкуренцию между кандидатами. В 2026 г. базовый сценарий сохраняет тренд: работодатели продолжают придерживаться сдержанной политики найма, а рост зарплат останется точечным», — продолжает она.

В целом же ИТ-рынок сейчас стабилизировался, особенно относительно периода «перегрева» в 2022-2023 гг.: массового роста заработных плат в ИТ-секторе за последний год не наблюдалось, рассказала CNews руководитель рекрутмента ГК «Корус Консалтинг» Ярославна Волынская.

В «Корус Консалтинг» не ожидают заметного роста зарплат в 2026 г. По оценкам компании, в среднем динамика заработных плат на ИТ-рынке в 2026 г. не будет превышать 5%. Бизнес продолжает придерживаться сдержанной политики расходов, а уровень конкуренции среди соискателей остается высоким, заключила Волынская.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026
По словам Губанова, в 2026 г. компании переходят от активного расширения команд к более точечному найму, делая акцент на эффективности и прикладных навыках специалистов.

При этом сохраняется устойчивый спрос на специалистов в аналитике, разработке и инженерных направлениях, поскольку цифровизация, автоматизация процессов и развитие внутренних ИТ-систем остаются ключевыми драйверами для бизнеса, отмечают в «Авито Работа». Одновременно усиливается конкуренция на начальных позициях, тогда как опытные специалисты по-прежнему востребованы, что поддерживает общий уровень зарплат в отрасли.

Кристина Холупова

Другие материалы рубрики

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Торговля лекарствами и ПВЗ из-под палки: власти подготовили закон о спасении «Почты России»

