Зарплата ИТ-руководителей в Москве достигла 1 млн рублей

Зарплаты топ-менеджеров и высококвалифицированных ИТ-специалистов в Москве продолжают расти: руководители ИТ-отделов получают в среднем 390 тыс. руб. (до 1 млн руб. на руки), а ML-инженеры — 290 тыс. руб. За год рост зарплат составил 10–11%. Однако на массовом рынке ситуация иная. Эксперты же прогнозируют стагнацию в 2026 г. на фоне заморозки индексаций, насыщения рынка кадрами и перехода компаний к точечному найму.

Миллион на руки

Как стало известно CNews, за год зарплаты руководителей ИТ-отделов и ML-инженеров в среднем выросли на 10-11%. Это следует из статистики Superjob, подготовленной для издания.

Так, средняя зарплата руководителя ИТ-отдела выросла на 40 тыс. руб. (+11%), до 390 тыс. При этом максимальная зарплата на такой позиции может достигать 1 млн руб. На 20 тыс. руб., или 10% за год, выросли и средние предложения для руководителей отдела тестирования: 320 тыс. руб. в среднем. Максимальное предложение доходило до 700 тыс., следует из данных Superjob.

На третьем месте по средней зарплате находятся предложения ML-специалистам. Они выросли на 11%, или 30 тыс., до 290 тыс. руб. в среднем. Максимальные предложения достигали 650 тыс. руб.

Помимо этого, до 250 тыс. в среднем выросли предложения для бизнес-аналитиков и специалистов по ИБ, а до 220 тыс. – для руководителей отдела техподдержки и консультантов по внедрению «1С».

Superjob отбирали данные по Москве, учитывая полный рабочий день в офисе.

ИТ-зарплата по России

«Авито Работа» провели исследование предложений по России в целом, охватывая удаленные и гибкие графики работы. По данным компании, по итогам 2025 г. средние зарплатные предложения в ИТ-сфере в России выросли на 19% и составили около 89,4 тыс. руб. в месяц.

Наиболее заметный рост зарплатных предложений показали аналитики — их средние зарплатные предложения увеличились на 39% и достигли 133,3 тыс. руб. в месяц. «Это объясняется высоким спросом на специалистов, работающих с данными: они помогают компаниям принимать управленческие решения, выстраивать прогнозные модели и развивать цифровые продукты», — рассказал CNews директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Схожая логика формирует высокий уровень дохода у тестировщиков (131,9 тыс руб., +15%) и бизнес-аналитиков (130,3 тыс. руб., +9%).

В инженерных ролях средние зарплатные предложения составили 108,6 тыс. руб. (прирост 17%), приводят данные в «Авито Работа».

Закрывают топ вакансий по динамике средних зарплатных предложений операторы ПК: в среднем за год их зарплата выросла на 19%, до 53,4 тыс. руб.

Рынок труда 2026

По нашей внутренней оценке, в 2025 г. и в первом квартале 2026 г. зарплаты скорее стагнировали и в целом не росли, говорит руководитель отдела по работе с персоналом компании «Алми Партнер» Анастасия Балашова.

По ее словам, во многих ИТ‑компаниях сейчас заморожены как пересмотры заработных плат, так и планы по их систематическому повышению. «Это во многом связано с тем, что и коммерческие заказчики, и госзаказчики, и производственные компании работают в режиме жесткой экономии и пересмотра бюджетов», - отмечает Балашова.

Она отметила, что ИТ‑рынок в целом сейчас насытился специалистами, поэтому уже нет прежней гонки и «зарплатного демпинга». Компании практически перестали активно переманивать друг у друга сотрудников, и основная часть кандидатов приходит с открытого рынка, что естественным образом стабилизировало вилки компенсаций.

По аналитике «Трайв Технолоджис», количество ИТ-вакансий снизилось клиентов на 15% к концу года, говорит рекрутер компании Юлия Сычева. «Одновременно с этим число активных резюме разработчиков выросло на 40%, что усилило конкуренцию между кандидатами. В 2026 г. базовый сценарий сохраняет тренд: работодатели продолжают придерживаться сдержанной политики найма, а рост зарплат останется точечным», — продолжает она.

В целом же ИТ-рынок сейчас стабилизировался, особенно относительно периода «перегрева» в 2022-2023 гг.: массового роста заработных плат в ИТ-секторе за последний год не наблюдалось, рассказала CNews руководитель рекрутмента ГК «Корус Консалтинг» Ярославна Волынская.

В «Корус Консалтинг» не ожидают заметного роста зарплат в 2026 г. По оценкам компании, в среднем динамика заработных плат на ИТ-рынке в 2026 г. не будет превышать 5%. Бизнес продолжает придерживаться сдержанной политики расходов, а уровень конкуренции среди соискателей остается высоким, заключила Волынская.

По словам Губанова, в 2026 г. компании переходят от активного расширения команд к более точечному найму, делая акцент на эффективности и прикладных навыках специалистов.

При этом сохраняется устойчивый спрос на специалистов в аналитике, разработке и инженерных направлениях, поскольку цифровизация, автоматизация процессов и развитие внутренних ИТ-систем остаются ключевыми драйверами для бизнеса, отмечают в «Авито Работа». Одновременно усиливается конкуренция на начальных позициях, тогда как опытные специалисты по-прежнему востребованы, что поддерживает общий уровень зарплат в отрасли.