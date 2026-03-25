OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Американский ИИ-разработчик OpenAI решил закрыть свой проект Sora — приложение для генерации видео и анимации, которое стало доступно для скачивания в App Store всего несколько месяцев назад. Его потенциальная прибыль не оправдала высокие затраты.  

В связи с высокими затратами

OpenAI объявила о закрытии сервиса для генерации видео Sora, сообщил Neowin. Сроки и инструкции для пользователей пока не объявлены.

Sora позиционируется на собственном сайте как инновационная нейросеть, которая «за считанные секунды генерирует качественные и реалистичные видео и анимацию на основе текстовых и визуальных запросов».

Представители OpenAI заявили о прекращении поддержки не только Sora, но и API Sora (Application Programming Interface, прикладной программный интерфейс), который позволял разработчикам создавать приложения, способные генерировать видео из текстовых и графических входных данных.

Закрытие проекта в значительной степени объясняется высокими вычислительными затратами, необходимыми для обслуживания как потребителей, так и разработчиков, указано в сообщении компании.

Неудачи после запуска

OpenAI впервые анонсировала Sora в феврале 2024 г., а представила публично — в декабре 2024 г. для платных подписчиков ChatGPT.

В октябре 2025 г. вышло крупное обновление с моделью Sora 2 и специальным приложением Sora для iOS. Флагманской функцией стала возможность для пользователей сканировать свое лицо и создавать реалистичные дипфейки.

В первый же день приложение скачали 100 тыс. раз, хотя доступ к нему осуществлялся только по приглашениям. Миллион загрузок оно превысило быстрее, чем ChatGPT. Однако после резвого старта в январе 2026 г. приложение Sora неожиданно выпало из топ-100 приложений в App Store для iOS.

Осенью 2025 г. Sora вызвала протесты своей способностью создавать дипфейки реальных известных людей, наследники которых требовали «прекратить создавать видеоролики с участием их умерших отцов».

В начале 2026 г. Bloomberg писал о многомесячных безуспешных переговорах OpenAI с крупнейшими голливудскими студиями, например, Universal Pictures и Warner Bros. Discovery, по поводу коммерческого потенциала Sora. Студии, не желающие использования их данных, не пошли на сотрудничество.

Предложение создавать видеоролики с персонажами фильмов и мультиков заинтересовало только студию Disney, согласившуюся заплатить за лицензионное соглашение $1 млрд. Но и эта сделка теперь не состоится. В декабре 2025 г. FT писала, что контент Sora в стиле Disney столкнулся с низким спросом и нехваткой заинтересованной аудитории.

В других сферах больше денег

Исследовательская группа Sora продолжит «сосредоточиваться на исследованиях в области моделирования окружающего мира, чтобы развивать робототехнику, которая поможет людям решать реальные физические задачи», заявил представитель OpenAI изданию Axios.

В последнее время самым прибыльным для лабораторий искусственного интеллекта стали инструменты ИИ, повышающие производительность. Именно в них разработчики готовы инвестировать.

Anthropic, один из ближайших конкурентов OpenAI, достиг годового дохода в размере почти $14 млрд, сосредоточившись на инструментах ИИ, ориентированных на программирование.

DeepSeek, как подсчитал Forbes USA в начале 2025 г., зарабатывает в год $6 млн на каждый миллион платных пользователей только на доступе разработчиков к своим ИИ-моделям, которые в 30 раз дешевле, чем у OpenAI.

Анна Любавина

