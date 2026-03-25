Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок

В 2ГИС появился «Легкий режим». При его активации сервис ищет самый простой маршрут без сложных перекрестков и развязок. Целевая аудитория – неопытные водители, а также те, кто давно за рулем, но больше не хочет тратить энергию на сложные маршруты и желает доехать спокойно и без напряжения.

Чем проще, тем лучше

Сервис 2ГИС разработал и внедрил новый режим автомобильного навигатора, существенно упрощающий маршрут до пункта назначения. Как сообщили CNews представители сервиса, новый режим носит название «Легкий маршрут».

Создавалось нововведение для двух категорий водителей. Первая – это новички, недавно севшие за руль и пока не адаптировавшиеся к сложным перекресткам, бесконечным развязкам и большому количеству поворотов.

Вторая категория – водители с опытом, притом настолько большим, что они давно устали эмоционально вкладываться в сложные маршруты и хотят доехать без стресса, сложных маневров и без лишних действий за рулем.

Как это работает

По заверениям разработчиков, опция «Легкий маршрут» строит схему движения до нужной точки на карте таким образом, чтобы по пути следования минимизировать сложные маневры. К ним в 2ГИС относят развороты, повороты налево, а также нелюбимые многими кольцевые перекрестки. Помимо этого, в таком режиме навигатор будет избегать многополосные и скоростные дороги.

2ГИС Новый режим в 2ГИС

По мнению разработчиков, режим «Легкий маршрут» пригодится водителям не только в населенном пункте, где они живут. Его можно использовать и в других городах и даже районах своего города, где они до этого или бывали мало, или не бывали вовсе, чтобы минимизировать стресс за рулем.

Доступно всем

К моменту выхода материала разработчики встроили «Легкий маршрут» в приложения 2ГИС для Apple iPhone и Google Android. Навигатор для Android можно установить на планшет, смартфон или головное устройство автомобиля, если оно работает на базе ОС Google.

Редакция CNews убедилась также, что новшество работает через Android Auto. А вот в веб-версии, запущенной в мобильном браузере на Android-смартфоне, новшество к моменту выпуска материала не работало.

Дополнительно активировать режим «Легкий маршрут» не требуется – он автоматически показывается среди других вариантов перед началом поездки. А вот принудительно отключить его, напротив, можно – необходимая для этого кнопка есть в настройках навигатора.

Сделать еще проще

Отдельно в 2ГИС есть функция «Маршрут как обычно». Это выбор для тех, кто не желает тратить время и силы на проезд и запоминание неизвестных маршрутов.

Активация этой функции заставит навигатор строить маршрут преимущественно по дорогам, которые наиболее часто использует водитель. Такие дороги всегда будут в приоритете, даже если итоговый маршрут окажется длиннее.

Водителю будет предоставлен выбор – потратить немного больше времени, но проехать по привычным местам, или сэкономить время, хотя и придется освоить что-то новое. Если маршрут по проверенным дорогам окажется длиннее по времени больше чем на 20%, 2ГИС предупредит об этом водителя.

Что такое 2ГИС

2ГИС – это один из старейших навигационных сервисов в России, появившийся задолго до «Навител Навигатора», «Яндекс Карт» и «Яндекс Навигатора». Сервис, на начальных этапах именовавшийся «Дубльгис», был основан в 1998 г., а его запуск состоялся в конце апреля 1999 г. Свое нынешнее название 2ГИС носит с 2011 г. – его он приобрел в результате масштабного ребрендинга.

В настоящее время основным владельцем 2ГИС является Сбербанк. В сентябре 2020 г. он купил 71,94% акций компании «Дубльгис» через свою «дочку» – компанию «Цифровые технологии». Сумму сделки стороны не раскрыли.

2ГИС Совсем скоро 2ГИС отметит свое 30-летие

На деле доля Сбербанка была еще выше. В результате сделки пятилетней давности 3-процентную долю в компании «Дубльгис» приобрело совместное предприятие банка и холдинга VK, который на тот момент назывался Mail.ru Group.

Оставшиеся 25% компании на тот момент поделили между собой ее основатели и менеджмент. В июне 2025 г. из капитала 2ГИС вышел его основатель – Александр Сысоев. Известно об этом стало лишь в сентябре 2025 г. Размер суммы, за которую он расстался со своей доли, раскрыт не был – по данным Forbes, если у покупателя не было опциона с заранее прописанными условиями, то он мог выплатить Сысоеву как минимум 5,5 млрд руб.

Кто выступил покупателем, тоже не раскрывалось.