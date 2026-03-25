В России за миллиарды прокачают систему блокировки сайтов и сервисов. Ее мощность удвоят за четыре года

Мощность встроенных в инфраструктуру провайдеров устройств ТСПУ, используемых для блокировки и замедления сайтов, к 2030 г. увеличится в 2,5 раза. Проект федеральный, и на него планируется выделить почти 84 млрд руб.

Заблокировать всё

К 2030 г. блокировка и замедление интернет-сервисов в России выйдет на новый уровень. Как пишет «Коммерсант», власти намерены влить в развитие системы блокировок несколько десятков миллиардов млрд руб., чтобы через четыре года ее мощность увеличилась в 2,5 раза.

«Коммерсант» называет эту систему «автоматизированной системой обеспечения безопасности» (АСБИ). По плану властей, к 2030 г. пропускная способность достигнет 954 Тбит/с. Это следует из приказа о плане деятельности Минцифры до 2030 г.

А к концу 2026 г. планируется пропускать через эту систему весь трафик российских пользователей.

Об этой системе есть упоминание в паспорте федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности». Ранее предполагалось увеличить ее мощность к 2030 г. лишь до 752,6 Тбит/с, теперь же – до 954 Тбит/с.

Россиянам дополнительно усложнят доступ к нужным им интернет-ресурсам

Размер финансирования этого федпроекта тоже подрос. Теперь он составляет 83,7 млрд руб., что на 14,9 млрд руб. больше предыдущих показателей. По информации издания, большая часть этих денег пойдет именно на наращивание мощности АСБИ.

Цель яснее некуда

В упомянутом «Коммерсантом» приказе указана цель, которую преследуют власти, вливая десятки миллиардов рублей в развитие АСБИ. В нем сказано, что наращивание мощности этой системы приведет к обеспечению «сетевого суверенитета и информационной безопасности» в интернете к 2030 г.

Роскомнадзор дал немного другое объяснение происходящему. Его представители сообщили «Коммерсанту», что АСБИ масштабируется «в соответствии с ростом трафика операторов связи».

Одной аббревиатурой больше

АСБИ может быть незнакомой россиянам аббревиатурой, но многие наверняка слышали о другой – ТСПУ. Это «технические средства противодействия угрозам», – оборудование, которое встраивается непосредственно в сети провайдеров проводного интернета и операторов сотовой связи.

ТСПУ – это основа системы АСБИ. Именно ТСПУ физически замедляет или полностью блокирует тот или иной ресурс.

Основа современных российских ТСПУ – это технология глубокой инспекции трафика, она же Deep Packet Inspection или DPI. Через эти устройства проходит трафик российских пользователей – они анализируют его и принимают решение о пропуске, замедлении или блокировке запроса.

ТСПУ уже работают

Россияне стали массово ощущать на себе работу ТСПУ в составе АСБИ во второй половине 2025 г., когда внезапно лишились возможности беспрепятственно звонить через WhatsApp* и Telegram. К концу 2025 г. WhatsApp*, по данным РБК, был замедлен в России на 80%.

В начале 2026 г. в стране начали замедлять и Telegram. К первым числам марта 2026 г. пользоваться им стало почти невозможно – текстовые сообщения отправляются и приходят очень медленно, а на загрузку медиафайлов, даже документов docx, могут уходить минуты.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

Однако именно после начала массового замедления Telegram в России внезапно стали доступны ранее заблокированные или замедленные сервисы. Они периодически открываются на устройствах пользователей без специальных технических средств, и тому есть объяснение.

Как сообщил «Коммерсанту» неназванный источник на российском телеком-рынке, доступность заблокированных сайтов – это следствие перехода ТСПУ в режим bypass, при котором блокировка не осуществляется. Этот режим, по его словам, включается, когда ТСПУ не справляются с обработкой проходящего через него трафика.

«Чтобы решить проблему, нужно усилить саму систему, установив больше узлов фильтрации, и увеличить мощность» – добавил собеседник издания.

Может сработать

Опрошенные изданием эксперты полагают, что увеличение мощности АСБИ до 954 Тбит/с – это «попытка привести инфраструктуру в соответствие с реальным объемом трафика». Такое мнение высказал руководитель направления анализа защищенности компании «Информзащита» Анатолий Песковский. «В российском контексте мощность в 954 Тбит/с означает, что система получит достаточный ресурс, чтобы анализировать весь трафик рунета с запасом под рост, усложнение правил и появление новых методов обфускации», – добавил он.

«Показатель в 954 Тбит/с – реально очень большая цифра. Для сравнения – по официальным данным Минцифры, в 2024 г. через российские сети прошло 188,5 эксабайта трафика – это соответствует примерно 30 Тбит/с среднего трафика всего рунета», – сказал «Коммерсанту» заместитель гендиректора Servicepipe Даниил Щербаков.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Геннадий Ефремов

Другие материалы рубрики

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Торговля лекарствами и ПВЗ из-под палки: власти подготовили закон о спасении «Почты России»

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Штраф за размедление. Российского провайдера по-крупному наказали за предоставление доступа к YouTube

В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/