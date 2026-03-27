Фонд, созданный, чтобы ИТ-шники не уезжали «на силиконщину», отчитался о миллиардной прибыли

Инвестиционное подразделение Фонда развития интернет-инициатив отчиталось о росте чистой прибыли по итогам 2025 г. в 33 раза, до 1,35 млрд руб. Показатель выглядит внушительным, ведь раньше венчурному «Фрии инвест» едва удавалось выходить из убытков. Эксперты называют прибыль «бумажной» и указывают на аномальный резерв под обсценение долей в более 100 ИТ-компаниях.

Внушительный доход

Инвестиционное подразделение Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — ООО «Фрии инвест» — отчиталось о росте чистой прибыли в 33 раза, до 1,35 млрд руб. Это самый большой показатель за всю историю компании, если судить по доступным отчетностям ООО, созданного в 2013 г.

«Фрии инвест» занимается венчурным финансированием, развивает проекты в области информационных технологий, интернета, робототехники, облачных вычислений, больших данных, человеко-машинных интерфейсов, систем управления. Компания оказывается финподдержку лиц, организаций, программ, содействующих развитию проектов.

Материнская компания «Фрии инвест» — ФРИИ — была создана по инициативе президента России Владимира Путина. По словам президента, цель фонда — чтобы «в силиконщину люди не тянулись, а находили себя здесь, были бы востребованы». «Пусть работают дома, на благо России. Такая возможность у нас есть», — цитировал президента «Интерфакс» в 2012 г.

ФРИИ получил миллиарды на стартапы

Планировалось, что фонд будет покупать доли в высокотехнологичных стартапах и компаниях, развивать их, вкладывая средства, а затем продавать новым инвесторам, при этом извлекая прибыль. Первые 6 млрд руб., по данным журнала РБК, благодаря поддержке Путина предоставил «Роснефтегаз», аккумулирующий дивиденды «Роснефти» и «Газпрома». В 2020 г. в проект вошел «Ростелеком». 27,15% во «Фрии инвест» получило ПАО «Башинформсвязь», 3,88% — у венчурного фонда «Ростелекома» — «Коммит Кэпитал».

Особенная выручка

Миллиардная прибыль получена на фоне роста выручки на 80%, до 877 млн руб., свидетельствуют данные отчеты. В них отмечается, что вся выручка сформирована за счет продажи долей в ИТ-компаниях, в которые ранее вложился фонд. Но, как стало известно CNews, главным покупателем выступили не заинтересованные в развитии ИТ инвесторы, а собственная 100% «дочка» — созданное в августе 2025 г. АО «Фрии дивидендный первый», которое в 2026-2027 гг. планируется выставить на IPO. Именно для публичного размещения дочернюю компанию наполняют быстрорастущими и продуцирующими дивиденды активами.

Всего в 2025 г. были проданы доли в шести ИТ-компаниях, свидетельствует отчет, но лишь одна из шести привлекла стороннего инвестора. Самая крупная сделка в 500 млн руб. прошла в пользу «Фрии дивидендный первый». Он получил 100% в ООО «СУИ», которую основало само ФРИИ.

Также компания продала в рамках группы ООО «Дюна» за почти 100 млн руб., ООО «Метаскан» за 76,5 млн руб.,ООО «Рефреш» за 147 млн руб. Также указана продажа 3,4% ООО «Рабочие руки» за 19 млн руб., ее купил совладелец «Фрии инвест» — венчурный фонд «Ростелекома» — «Коммит кэпитал». Единственный инвестор, выкупивший у «Фрии инвест» долю в стартапе — это Евений Ястребов. Он получил 9,6% в проекте «Новые транспортные технологии» за 37 млн руб. Таким образом, выручка от продаж в пользу сторонних покупателей составила именно эту сумму, вместо 877 млн руб.

Но «Фрии дивидендный первый» не полностью расплатился с материнской компанией. Его дебиторская задолженность составляет 674 млн руб., кроме того, «Коммит кэпитал» также должен ему 19 млн руб.

Примечательно, что выручка в 2024 г. в 486 млн руб. была сформирована за счет реализации активов сторонним покупателям, но одна из крупных сделок снова с близкими структурами. В 2024 г. компания отразила получение 384 млн руб. за счет выхода из капитала ООО «Убик», где владела почти 35%, а также компания продала одному из своих участников — «Коммит кэпитал» долю в убыточном ООО «Ферст дата» за 100 млн руб.

Спецсчета и депозиты

В отчете компании отмечается, что доли удалось продать выгодно, ведь первоначальная стоимость составляла 323 млн руб., таким образом компания отразила валовую прибыль от продаж в свою дочернюю организацию в полмиллиарда. Затем указала на управленческие расходы 426 млн руб. и в итоге отразила убыток от основной деятельности в 126,2 млн руб. При этом компания выплатила основному управленческому персоналу в числе генерального директора, его замов по направлениям деятельности и директора департамента сопровождения инвестиционных сделок 184 млн руб.

Еще одним источником дохода стали дивиденды от скупленных долей — они достигли 196 млн руб. за год, также были получены дивиденды сверх доли владения в портфельной компании — 54 млн руб. Еще 95 млн руб. компания получила в качестве процентов по выданным займам. Существенную статью доходов составили проценты по депозитам в 296 млн руб., компания также указала, что держит на краткосрочных депозитах 1,1 млрд руб.

В числе доходов отмечена разница между оценочной стоимостью и балансовой передаваемых в управляющую компанию финансовых вложений на 936 млн руб., восстановленный резерв по обесценению финансовых вложений на 201 млн руб. В прочие расходы компания «Фрии инвест» вписала резерв по обесценению финансовых вложений на 487 млн руб., списанные финансовые вложения на 55 млн.

Обесценение активов

Эксперты обращают внимание не на чистую прибыль и выручку, а на отраженный в отчете размер обесценения долей в ИТ-компаниях. Так, на конец 2025 г. вложения в доли в уставном капитале и акции достигли 4,1 млрд руб., а займы, выданные на срок от года, 460 млн руб. При этом резерв на обесценение достиг 1,6 млрд руб. Таким образом стоимость вложений указана в 2,9 млрд руб. Год назад вклады в доли достигали 3,2 млрд руб., займы — 300 млн руб., а резерв под обесценение — 1,3 млрд руб.

По мнению генерального директора венчурного фонда «Трамплин» Сергея Сухих, размер резерва является аномально высоким.

«Это серьезный сигнал для инвесторов и кредиторов: значительная часть долгосрочных финансовых вложений (более трети) признана обесцененной, что может быть следствием как рыночных проблем, так и внутрикорпоративных схем. Для "здоровой" компании в большинстве отраслей такие резервы были бы чрезмерными», — говорит Сухих.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын указал CNews, что большие резервы связаны с высокими рисками и высокой ответственностью перед основным акционером. Более склонные к риску акционеры могли бы вообще махнуть рукой на любые потери. Но в данном случае риску может сопутствовать ответственность самого разного вида.

«В истории известны случаи, когда руководителей фондов с госучастием обязывали вернуть даже зарплату. Некоторых наказывали даже не за высокорисковые инвестиции, а за отсутствие инвестиций», — пояснил эксперт.

Что касается чистой прибыли в 1,3 млрд руб., то Сухих называет ее «бумажной».

«Наличие крупного резерва и внутригрупповых операций дает основание сомневаться в том, что чистая прибыль 2025 г. (если она была) носит устойчивый, операционный характер. Без данных о динамике резерва и о структуре прочих доходов/расходов утверждать об успешной работе преждевременно. Скорее всего, прибыль в значительной степени сформирована за счет восстановления резервов или внутригрупповых трансфертов, то есть является "бумажной"», — говорит эксперт.

Как пояснил CNews cооснователь аналитической компании Dsight Арсений Даббах, в основе прибыли лежат в том числе «экзиты”, но основная часть, около 70%, это переоценка активов.



«Поэтому я бы не назвал это супер сильным результатом, в основном это бухгалтерский результат», — говорит эксперт.

При этом резервы под обесценение в 35% — достаточно внушительный уровень, но он адекватен для венчурной модели ранних стадий.

«Я бы ожидал что для фонда ФРИИ, который работает не только на ранней стадии, размер резервов меньше. В принципе, они могут уменьшить часть резервов в будущем, но данный резерв отражает проблемы в портфеле и рыночные риски которые сейчас усилились для портфеля», — говорит Арсений Даббах.

При этом дивиденды в 196 млн руб. — эксперт указала, как незначительный результат для венчурного фонда, даже если учитывать что ФРИИ планировал двигаться по дивидендной модели. «Это бонус к потенциальному доходу от роста стоимости активов и экзитов», — добавил Даббах.

Идея Путина и главный грех

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в ноябре 2012 г. Владимир Путин озвучил идею создания специального фонда, через который будут отбираться и финансироваться инициативы в интернете, предполагающие решение общественно значимых проблем. «Нам нужен финансовый источник для того, чтобы обеспечить рабочие места тому креативному классу молодых людей, которые хотят и могут работать в новых средах и делают это эффективно и талантливо», — заявлял Путин, добавив, что готов помочь с поисками денег для такого фонда.

Президенту «хотелось бы, чтобы этот фонд у нас был в несколько сотен миллионов рублей, чтобы это была серьезная, масштабная работа».

На конец 2023 г. для реализации задач ФРИИ и инвестирования было передано 8 млрд руб., писал «Коммерсант». Согласно первоначальным планом, фонд собирался получать прибыль покупая доли в проектах, затем развивая их и совершая выход, по более высокой цене. Издание утверждало, что у ФРИИ был план выхода на прибыль, но он не разглашался.

При этом чиновник, занимающийся регулированием интернет-отрасли, заявил изданию, что «ФРИИ живет на проценты от депозита, а не на отдачу от инвестиций — это сегодня их самый большой грех». «Они боятся инвестировать. В чем тогда смысл такого института развития?» — удивлялся он.

Во ФРИИ не ответили на запрос CNews, в пресс-службе «Ростелекома» отметили, что компания удовлетворена динамикой финансовых показателей «Фрии инвест». Подробности об операционной деятельности в компании адресовали ее менеджменту.