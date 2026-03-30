Онлайн-магазин одежды Lamoda уволил 1000 работников

Крупный российский онлайн-ритейлер одежды Lamoda сократил тысячу линейных сотрудников только за 2025 г. При этом его штат ИТ-специалистов вырос на 23%.

Сокращение штата

По итогам 2025 г. основное юрлицо бренда Lamoda (онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл) — ООО «Купишуз» сократило 10% сотрудников, выяснил РБК.

Штат сократился с 12,5 тыс. до 11,2 тыс. человек, указано в пояснениях к бухгалтерской отчетности. При этом в ИT-подразделениях количество персонала выросло на 23%, по словам представителей Lamoda.

«Снижение численности линейного персонала связано с повышением эффективности операционных процессов и инвестированием в развитие технологий: изменения процессов сортировки, упаковки и транспортировки товаров, переход от формирования заказов на складе к поштучной доставке и консолидации заказов на пунктах выдачи», — прокомментировал в компании.

Расходы на оплату труда у Lamoda сократились почти на миллиард рублей

Затраты Lamoda на оплату труда за 2025 г. сократились почти на 8% — с 12 млрд до 11,05 млрд руб. Прочие расходы на персонал выросли с 2 млрд до 3 млрд руб., указано в отчетности.

Другие показатели по итогам года

Выручка «Купишуз» в 2025 г. в целом выросла на 10% (до 117 млрд руб.), хотя у офлайн-магазинов показатель снизился на 10% (до 6,1 млрд руб.).

Большую часть товаров компания продавала на внутреннем рынке, доля которого в выручке составила 93%. Экспорт осуществлялся в основном в Белоруссии и Казахстане. Выручка в Казахстане упала на 40%.

Чистая прибыль компании сократилась на 2%, до 2,3 млрд руб. Клиентская база выросла на 10%, или 570 тыс. Среднемесячная аудитория онлайн-платформы осталась на уровне 16 млн пользователей. Количество товаров на платформе выросло на 14% (до 774 тыс.).

Отчасти снижение выручки от офлайн-продаж связано с общерыночным падением трафика в торговых центрах, сказал представитель Lamoda. «Кроме этого, динамика в отчетности не отражает особенности учета: мы развиваем омниканальность и за год нарастили продажи в пунктах выдачи заказов, расположенных в магазинах», — пояснил он.

Крупный онлайн-ретейлер

Lamoda Была основана в 2011 г. для продаж одежды и обуви в онлайн. У нее есть мобильное приложение. Свой первый оффлайн-магазин онлайн-ритейлер открыл в конце 2018 г. На тот момент Lamoda была уже одним из крупнейших в России интернет-магазином одежды, обуви, парфюмерии и товаров для дома. В рейтинге самых дорогих компаний Рунета от Forbes за 2018 г. Lamoda занимала пятое место при оценке в $454 млн.

В апреле 2021 г. Lamoda заявила о планах увеличения вдвое штата ИТ-специалистов и открытии 400 вакансий для них. Планировалось привлечь Java- и PHP-разработчиков, специалистов по работе с облачными сервисами, логистическими системами и др., а также усилить дирекцию информационных технологий, направление данных и аналитики, продуктовую команду.

В 2024 г. «Яндекс Доставка» стала первым внешним логистическим партнером Lamoda, что позволило оформить заказ с примеркой и частичным выкупом в партнерских пунктах выдачи (ПВЗ). До этого клиенты Lamoda могли получить свои заказы с помощью курьерской доставки, а также в собственных пунктах выдачи заказов Lamoda и в партнерских точках.

Анна Любавина

