Россиянам запретят оплачивать сервисы для iPhone и MacBook с мобильного счета

Минцифры потребовало от операторов с 1 апреля 2026 г. отключить возможность пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Такое указание направлено пока только «большой четверке», то есть абоненты региональных и виртуальных операторов, похоже, под новые ограничения пока не подпадают. Таким способом Минцифры хочет заставить Apple вернуть удаленные из App Store российские приложения.

Оплата не пройдет

Граждане России, пользующиеся техникой и сервисами Apple, больше не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Как пишет РБК, это новая инициатива российского Минцифры, которую ведомство передало операторам «большой четверки» в виде требования по отключению такой опции. Нововведение вступит в силу 1 апреля 2026 г.

«Большая четверка» – это МТС, Т2, «Мегафон» и «Билайн». Пока нет информации, распространяется ли нововведение на многочисленных виртуальных и региональных операторов сотовой связи.

Как пишет ТАСС, новые лимиты подаются не как новый запрет, а как наказание непосредственно для компании Apple. Она ушла из России в марте 2022 г. и с тех пор поддерживает антироссийские санкции. Это проявляется, в том числе, в виде удаления российских приложений из каталога App Store.

Новым ограничением Минцифры хочет заставить Apple вернуть эти приложения в свой магазин. Схема проста – россияне не могут пополнять баланс Apple ID, в результате чего Apple теряет деньги.

Drazen Zigic / FreePik
Ответ на опрос, понравится ли россиянам новая идея Минцифры, кажется, известен заранее

«В Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика», – сказал источник «Интерфакса» в Правительстве России.

РБК приводит совсем другую причину запрета – по словам одного из собеседников издания на российском телеком-рынке, нововведение будет препятствовать оплате сервисов возвращения доступа ко всем сайтам.

Что вообще происходит

Пополнение баланса Apple ID с мобильного счета – это популярная услуга, которой россияне активно пользуются с 2022 г., хотя появилась она тремя годами ранее, в 2019 г. Поначалу жители России привязывали к Apple ID свои банковские карты и оплачивали сервисы Apple с них, но после начала СВО Apple такую возможность россиянам отключила. Оплата со счета, привязанного к мобильному номеру, стала ее полноценной альтернативой. Теперь жителей России лишают и ее, но на этот раз инициатива исходит вовсе не от Apple.

Благодаря пополнению баланса Apple ID можно пользоваться всеми платными сервисами Apple. В их числе – облачное хранилище iCloud, музыкальный стриминг Apple Music, видеосервис Apple TV+, игровая платформа Apple Arcade, фитнес-сервис Apple Fitness+ и многие другие.

Новый повод позлиться для миллионов россиян

Техника Apple очень популярна в России, и в первую очередь это касается смартфонов iPhone. Согласно статистике «Т-Банка», доля iPhone в России в 2022-2024 гг. составляла в пределах 40-42% против 60-58% у смартфонов на базе Android. К слову, у «Т-Банка» есть свой мобильный оператор «Т-Мобайл», который в «большую четверку» не входит.

При этом вся продукция Apple с 2022 г. ввозится в Россию по параллельному импорту, то есть без разрешения самой Apple. С 2023 г. компания не предоставляет гарантию в России на свои устройства, но пока не блокирует их.

Между тем, Apple действительно удаляет многие российские приложения из каталога App Store – единственного в ее экосистеме. Это отчетливо видно на примере Сбербанка, который находится под санкциями Запада с 2022 г., и ПО которого регулярно пропадает из App Store.

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

App Store – на протяжении почти 20 лет единственный магазин приложений в экосистеме Apple, а сама Apple – единственный модератор в нем. Российские власти намерены лишить ее этой монополии в России, но пока дальше слов и законопроекта дело не движется.

Россияне давно научились устанавливать нужный им софт вручную, без App Store – сам Сбербанк предлагает такую услугу, притом даже на дому. Кроме того, в стране расцвели так называемые веб-приложения – по сути, интернет-версии популярных программ, например, приложений банков, работающие прямо в браузере.

Выход есть всегда

В России существует множество способов пополнения Apple ID, и перевод с мобильного счета – всего лишь один из них. Например, такую опцию предлагают многочисленные сервисы по оплате зарубежных подписок.

Как пишет РБК, этот способ основан на виртуальных подарочных картах Apple, представляющие собой 16-значный код пополнения баланса Apple ID. Купить этот код можно на многих представленных в России маркетплейсах, но это всегда сопряжено с комиссиями продавцов, которые составляют 15-20%.

Опять же, новое распоряжение Минцифры к моменту выхода материала распространялось только на операторов «большой четверки».

Впрочем, не исключено, что все эти гайки быстро закрутят.

Геннадий Ефремов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/