Конференция CNews «Практика IBP: От внедрения к результату» состоится 8 апреля 2026 года

CNews приглашает принять участие в конференции 8 апреля 2026 г. «Практика IBP: От внедрения к результату».

С докладами выступят:

Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС;
Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;
Сара Чавушян, старший менеджер технологической практики, «ТеДо»;
Алексей Казённов, директор интегрированного планирования, Hoff;
Никита Терёхин, начальник отдела прогнозирования спроса и планирования операций, Пивоваренная компания «Балтика»;
Алексей Яковлев, ИО начальника планово-экономического управления, Распадская угольная компания;
Евгений Заболотный, руководитель проекта, Х5 Tech;
Карина Муромцева, руководитель проектов, ПАО ГМК «Норильский никель»;
Татьяна Воробьева, директор по Планированию, «Арнест ЮниРусь»;
Дарья Сломова, руководитель направления MRP, GRASS;
Денис Треков, директор по развитию, Novo BI;
Алексей Карнаух, генеральный директор Team Value, партнер Х5 по внедрению IBP-решений;
Дмитрий Ржевский, руководитель проектов по цифровизации производственного планирования, ТВЭЛ;
Наталья Давидовская, Vice President Supply Chain, Mondelez International;
Михаил Иванов, директор, руководитель практики управления цепочками поставок, «ТеДо»;
Виталий Коломиец, руководитель товародвижения, «Яндекс.Лавка».

Основные темы конференции:

Российский рынок

  • Каковы ключевые тренды развития российского рынка IBP?
  • Какие отрасли являются основными драйверами спроса на IBP-решения в России?
  • Каков текущий уровень зрелости российского рынка IBP по сравнению с мировыми практиками?
  • Какие макроэкономические факторы больше всего влияют на принятие решений о внедрении IBP российскими компаниями?
  • Как уход иностранных вендоров повлиял на стратегию российских компаний по выбору IBP-платформ?

Российские IBP

  • Насколько российские IBP-платформы функционально готовы к конкуренции с ушедшими мировыми лидерами?
  • Какие уникальные функции или модули предлагают российские вендоры, специально адаптированные под специфику российского бизнеса?
  • Существует ли проблема зависимости российских IBP-решений от зарубежных компонентов или технологий?
  • Какие требования к информационной безопасности предъявляются к IBP-системам в России, особенно в критически важных отраслях?
  • Существует ли дефицит квалифицированных специалистов и консультантов по внедрению и администрированию российских IBP-систем?

Технологии и решения

Особенности внедрения

  • Какие критерии становятся решающими при выборе между отечественными IBP-системами сегодня?
  • Как изменилась средняя продолжительность проектов по внедрению IBP в России после ухода иностранных вендоров?
  • Какие финансовые показатели демонстрируют российские компании после успешного внедрения отечественных IBP-систем?
  • С какими основными организационными и техническими сложностями сталкиваются компании при миграции с иностранных IBP-систем на российские аналоги?
  • Как происходит процесс трансформации корпоративной культуры и преодоления «силосного» мышления при внедрении IBP в российских реалиях?

Будущее IBP

  • Какие российские компании могут поделиться успешными, завершенными кейсами внедрения IBP в масштабе всего предприятия?
  • Каковы планы российских разработчиков по развитию своих IBP-систем в ближайшие 2-3 года?
  • Нужна ли рынку дополнительная государственная поддержка или регулирование для ускорения внедрения IBP-систем в России?
  • Каковы прогнозы относительно консолидации российского рынка IBP-вендоров в ближайшие 3-5 лет?
  • Каким вы видите российский рынок IBP через 5 лет: полностью импортозамещенным или гибридным?

Другие материалы рубрики

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Власти просят интернет-бизнес помочь бороться с VPN

Гигант российской онлайн-розницы резко сократил долги, но получил отток покупателей и сокращение ПВЗ

Школьники теряют навыки мышления и правописания из-за постоянного использования нейросетей

Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
