Конференция CNews «Практика IBP: От внедрения к результату» состоится 8 апреля 2026 года
С докладами выступят:
Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС;
Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;
Сара Чавушян, старший менеджер технологической практики, «ТеДо»;
Алексей Казённов, директор интегрированного планирования, Hoff;
Никита Терёхин, начальник отдела прогнозирования спроса и планирования операций, Пивоваренная компания «Балтика»;
Алексей Яковлев, ИО начальника планово-экономического управления, Распадская угольная компания;
Евгений Заболотный, руководитель проекта, Х5 Tech;
Карина Муромцева, руководитель проектов, ПАО ГМК «Норильский никель»;
Татьяна Воробьева, директор по Планированию, «Арнест ЮниРусь»;
Дарья Сломова, руководитель направления MRP, GRASS;
Денис Треков, директор по развитию, Novo BI;
Алексей Карнаух, генеральный директор Team Value, партнер Х5 по внедрению IBP-решений;
Дмитрий Ржевский, руководитель проектов по цифровизации производственного планирования, ТВЭЛ;
Наталья Давидовская, Vice President Supply Chain, Mondelez International;
Михаил Иванов, директор, руководитель практики управления цепочками поставок, «ТеДо»;
Виталий Коломиец, руководитель товародвижения, «Яндекс.Лавка».
Основные темы конференции:
Российский рынок
- Каковы ключевые тренды развития российского рынка IBP?
- Какие отрасли являются основными драйверами спроса на IBP-решения в России?
- Каков текущий уровень зрелости российского рынка IBP по сравнению с мировыми практиками?
- Какие макроэкономические факторы больше всего влияют на принятие решений о внедрении IBP российскими компаниями?
- Как уход иностранных вендоров повлиял на стратегию российских компаний по выбору IBP-платформ?
Российские IBP
- Насколько российские IBP-платформы функционально готовы к конкуренции с ушедшими мировыми лидерами?
- Какие уникальные функции или модули предлагают российские вендоры, специально адаптированные под специфику российского бизнеса?
- Существует ли проблема зависимости российских IBP-решений от зарубежных компонентов или технологий?
- Какие требования к информационной безопасности предъявляются к IBP-системам в России, особенно в критически важных отраслях?
- Существует ли дефицит квалифицированных специалистов и консультантов по внедрению и администрированию российских IBP-систем?
Технологии и решения
- Как IBP-системы помогают российским компаниям управлять волатильностью цепочек поставок и логистическими рисками в текущих условиях?
- Какую роль играет интеграция IBP-систем с существующими ERP- и BI-системами?
- Как российские IBP-системы используют технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения точности прогнозирования спроса?
- Насколько глубоко реализовано финансовое моделирование и интеграция операционного и финансового контуров планирования в российских решениях?
- Готовы ли российские IBP-платформы к работе с облачными инфраструктурами и большими данными?
Особенности внедрения
- Какие критерии становятся решающими при выборе между отечественными IBP-системами сегодня?
- Как изменилась средняя продолжительность проектов по внедрению IBP в России после ухода иностранных вендоров?
- Какие финансовые показатели демонстрируют российские компании после успешного внедрения отечественных IBP-систем?
- С какими основными организационными и техническими сложностями сталкиваются компании при миграции с иностранных IBP-систем на российские аналоги?
- Как происходит процесс трансформации корпоративной культуры и преодоления «силосного» мышления при внедрении IBP в российских реалиях?
Будущее IBP
- Какие российские компании могут поделиться успешными, завершенными кейсами внедрения IBP в масштабе всего предприятия?
- Каковы планы российских разработчиков по развитию своих IBP-систем в ближайшие 2-3 года?
- Нужна ли рынку дополнительная государственная поддержка или регулирование для ускорения внедрения IBP-систем в России?
- Каковы прогнозы относительно консолидации российского рынка IBP-вендоров в ближайшие 3-5 лет?
- Каким вы видите российский рынок IBP через 5 лет: полностью импортозамещенным или гибридным?