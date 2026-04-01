В России готовится уголовная статья за незаконный майнинг. Сажать будут на пять лет, крипту конфисковать

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты. Нарушителям грозит конфискация имущества и лишение свободы до пяти лет. При особо крупном размере наказание ужесточается.

Рассмотрение поправок

Государственная Дума рассмотрит правительственный законопроект о конфискации и пятилетнем сроке за незаконный майнинг, об этом свидетельствует статус документа в думской системе документооборота. Поправки также предусматривают возможность конфискации имущества нарушителей. Как пишет «Коммерсант», 23 марта 2026 г. инициативу одобрила правительственная комиссия.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, №1193493-8 предлагает дополнить Уголовный кодекс (УК) России статьей 171.6, а также внести корреспондирующие изменения в статьи 76.1 и 104.1 УК и статьи 150 и 151 в статьи Уголовно-процессуального кодекса. Нововведения предполагают установление уголовной ответственности за незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой ИТ-инфраструктуры, если они причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, о чем предупреждал CNews.

Майнинг криптовалют — это процесс проверки и записи транзакций в блокчейн при помощи вычислительных мощностей, за что участники получают вознаграждение в цифровой валюте.

Авторы документа предложили добавить в УК новую статью 171.6 «Незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой ИТ-инфраструктуры». Статья предполагает наказание для тех, кто не входит в реестр майнеров или реестр операторов майнинговой ИТ-инфраструктуры.

В случае, если из-за незаконного майнинга причинен крупный ущерб (от 3,5 млн руб.), обвиняемому будет грозить штраф до 1,5 млн руб., обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет.

Согласно данным из законопроект №1193493-8, в случае ущерба в особо крупном размере (от 13,5 млн руб.) или совершении преступления организованной группой наказание будет строже: штраф до 2,5 млн руб., принудительные работы до пяти лет, лишение свободы до пяти лет.

В случае возмещения ущерба обвиняемый может быть освобожден от наказания.

Законная деятельность

В пояснительной записке авторы инициативы привели данные российской налоговой службы, согласно которым законно майнингом в России могут заниматься около 50 тыс. физических и юридических лиц, а в число операторов майнинговой ИТ-инфраструктуры входят 1489 физических лиц и юридических лиц.

«Приведенная статистика позволяет сделать вывод об актуальности установления уголовной ответственности в отношении лиц, незаконно осуществляющих майнинг цифровой валюты», — считают авторы законопроекта.

С 1 ноября 2024 г. в России действует закон, официально разрешающий добычу криптовалют. Такой деятельностью могут заниматься компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в специальном налоговом реестре. Майнинг также разрешается осуществлять физическим лицам, если их энергопотребление не превышает 6 тыс. кВт⋅ч в месяц. Майнеров обязали предоставлять адреса кошельков и информацию о сделках государственным ведомствам.

Регулирование рынка крипты

Законодательные изменения, необходимые для регулирования рынка криптовалют в России, могут быть внесены с Госдуму уже в первом полугодии 2026 г., отмечал в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов России Антон Силуанов в декабре 2025 г.

«Подготовлены законопроекты соответствующих законодательных решений. Мы здесь хорошо повзаимодействовали с регулятором и примерно нашли понимание, как двигаться в законодательном решении с точки зрения регулирования этого процесса. Потому что действительно криптовалютные расчеты проводились и проводятся, криптовалютный рынок существует, но регулирования нет», — сообщил Антон Силуанов.

Министр напомнил, что согласно недавно разработанной концепции регулирования рынка криптовалют, неквалифицированные инвесторы тоже могут получить доступ к этим активам, но объем их вложений будет органичен.

«По нашим с Центральным банком (Центробанк) России предложениям, такой допуск (неквалифицированных инвесторов к операциям с криптовалютами) возможен, но с тем, чтобы минимизировать риски. Мы с Центробанком планируем ограничить объем такого рода расчетов и вложений в криптовалютный рынок, в декабре 2025 г. параметры такого ограничения отрабатываются с регулятором», — отметил Силуанов.