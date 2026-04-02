Вина за взлом одной из самых востребованных библиотек JavaScript возложена на северокорейских хакеров

Северокорейские хакеры атаковали пакет Axios — популярный ИТ-компонент, который используется для связи приложений и веб-сервисов. Злоумышленники добавили вредоносный код в обновление Axios, выпущенное 30 марта 2026 г. По информации Google, за кибератакой стоит якобы хакерская группировка, которую сотрудники определили как UNC1069 и связывают их кибератаки с заказами от северокорейских властей.

Кибератака на библиотеку

Северокорейские хакеры атаковали пакет Axios — одну из самых востребованных библиотек для языка программирования JavaScript, об этом предупреждает группа анализа ИТ-угроз Google. В ночь на 1 апреля 2026 г. хакеры взломали Axios, по версии аналитиков ИТ-компании, кибератаку совершила якобы северокорейская хакерская группировка UNC1069.

Сам JavaScript входит в топ-10 самых популярных в мире, а это означает, что на нем пишут десятки миллионов ИТ-разработчиков по всей планете, о чем писал CNews. ИТ-компрометация Axios делает каждого из них потенциальной жертвой хакеров.

Google и независимые исследователи в области кибербезопасности сообщили об успешной кибератаке на популярную Open Source библиотеку Axios, которая широко используется для осуществления HTTP-запросов в приложениях и веб-сервисах. По данным агентства Reuters, за проведением кибератаки стоит якобы хакерская группа, которую специалисты Google отслеживают под обозначением UNC1069 и связывают с Северной Кореей. Кибератака, предположительно, была направлена на компрометацию цепочки поставок программного обеспечения (ПО) через зараженное обновление библиотеки.

Cеверокорейские хакеры атаковали одну из самых востребованных библиотек для языка программирования JavaScript, под угрозой десятки миллионов ИТ-проектов

ПО с открытым исходным кодом или Open Source — это модель ИТ-разработки ПО, при которой исходный код доступен для просмотра, изменения и распространения любым желающим. Эта концепция возникла в 1980 г., когда программисты начали осознавать преимущества совместной работы и обмена знаниями.

Популярный у всех ИТ-компонент

Axios — это не публичный пользовательский ИТ-продукт, а вспомогательная библиотека, которая работает «за кадром» и используется во множестве повседневных сценариев ИТ-разработки. По оценке исследователей, потенциальный охват библиотеки может исчисляться миллионами программных окружений. При этом 2 апреля 2026 г. остается неизвестным, сколько именно зараженных обновлений библиотеки успели установить пользователи и ИТ-разработчики. Данный фактор существенно осложняет оценку масштаба возможного ИТ-инцидента и определение круга пострадавших систем.

Отдельно отмечается, что вредоносные версии библиотеки были подготовлены одновременно для трех основных операционных систем (ОС): macOS, Windows и Linux. Данный факт существенно усугубляет серьезность ИТ-инцидента. Речь идет не о локальной ИТ-уязвимости в рамках одной ИТ-платформы, а о целенаправленной попытке максимально широко использовать доверие к популярному Open Source ИТ-компоненту для проведения кросс-платформенной кибератаки. Такая многоплатформенная подготовка вредоносного кода свидетельствует о высоком уровне планирования и профессионализме злоумышленников, признают исследователи по информационной безопасности (ИБ) Google Threat Intelligence Group (GTIG).

Этапы внедрения

Злоумышленники внедрили вредоносный код в обновление библиотеки Axios, выпущенное 30 марта 2026 г. Хотя впоследствии вредоносный код был удален из репозитория, до момента обнаружения и исправления он мог предоставить атакующим доступ к данным на компьютере жертвы, включая учетные данные. Полученные учетные данные в дальнейшем могут быть использованы для проведения дополнительных кибератак, кражи конфиденциальной информации и латерального перемещения (движения по ИТ-инфраструктуре) внутри сети жертвы. Таким образом, ИТ-инцидент представляет серьезную ИТ-угрозу для организаций и ИТ-разработчиков, использующих данную библиотеку.

Механика кибератаки устроена многослойно, в зараженные версии Axios была добавлена вредоносная зависимость под названием plain-crypto-js. Этот пакет работал как транспортное средство для доставки полезной нагрузки. В его файле package.json был прописан хук postinstall, который незаметно запускался в фоне при установке Axios. Программист, подключивший обновленный Axios в свой ИТ-проект, автоматически активировал цепочку заражения, даже не зная об этом.

Злоумышленники внедрили вредоносный код в обновление библиотеки Axios

Первой стадией заражения выступал Silkbell — обфусцированный JavaScript-дроппер, замаскированный под файл setup.js. Он определял ОС жертвы и загружал соответствующую полезную нагрузку с удаленного сервера. Для Windows это был вредонос на PowerShell, для macOS — бинарный файл C++ Mach-O, для Linux — бэкдор на Python. После выполнения своей задачи Silkbell самоуничтожался: удалял себя и подменял package.json пакета plain-crypto-js на чистую версию, из которой был убран хук postinstall. Это затрудняло посмертный анализ — на первый взгляд в ИТ-системе не оставалось следов ИТ-компрометации файловой ИТ-системы.

Основной бэкдор, который доставлялся на зараженные машины, получил обозначение Waveshaper.v2, а его предшественник, оригинальный Waveshaper, уже применялся UNC1069 против криптовалютных компаний — это был C++ бэкдор под macOS и Linux с сырым бинарным протоколом связи с командным сервером. Обновленная же версия перешла на JSON для коммуникации с C2 и обращается к серверу управления каждые 60 секунд. Связь между двумя версиями установили в Elastic Security Labs, которые первыми заметили пересечения в функциональности.

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно цифровизация

Главный архитектор ПО в компании ReversingLabs Томислав Перичин (Tomislav Pericin) обратил внимание на масштабируемость операции. Техническая реализация кибератаки намекает на то, что аналогичные ИТ-операции могут быть развернуты или уже развернуты через другие пакетные менеджеры — PyPI и NuGet. Фактически, если одна и та же группировка применяет кросс-платформенные полезные нагрузки и понимает, как устроены процессы сборки в разных экосистемах, один npm-пакет может быть лишь верхушкой айсберга.

Исследователи Google называют ИТ-инцидент supply chain attack — атакой на цепочку поставок. Смысл в том, что пользователю не нужно делать ничего подозрительного: вредоносный код приходит через уже доверенный ИТ-компонент, который используется в работе онлайн-сервисов и приложений. Как отметил исследователь SentinelOne Том Хегель (Tom Hegel), проблема в том, что софт, которому вы уже доверяете, делает это за атакующего.

Возможные цели

Google связывает хакерскую группу UNC1069 с проведением операций против криптовалютного и финансового секторов, информировал CNews. По данным американских властей, Северная Корея систематически использует похищенные криптоактивы для финансирования своих государственных программ и обхода международных санкций с 2022 г.

В SentinelOne обнаружили, что эта же группа использовала вредоносное ПО для macOS в кибератаках начиная с 2023 г. В феврале 2026 г. эту же группу связывали с кибератакой на криптовалютную компанию — тогда хакеры использовали поддельную встречу в Zoom. Другие исследователи заметили, что примененные в кибератаке на Axios вредоносные программы похожи на штамм Waveshaper, который использовался в предыдущей кибератакой с фальшивым Zoom.

На этом фоне кибератака на популярную Open Source библиотеку Axios воспринимается не как единичный ИТ-инцидент, а как элемент более широкой и целенаправленной стратегии по компрометации чужой ИТ-инфраструктуры через взлом доверенных зависимостей т.е. supply chain attack. Такая тактика позволяет злоумышленникам с относительно небольшими усилиями получить доступ к большому количеству потенциальных жертв одновременно.

Антон Денисенко

