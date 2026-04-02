Гигант российской онлайн-розницы резко сократил долги, но получил отток покупателей и сокращение ПВЗ

Онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» в пять раз увеличил чистую прибыль за 2025 г. и получил отрицательное значение чистого долга, сократив его на 14,5 млрд руб. При этом в IV квартале 2025 г. у компании снизилось число клиентов в сегменте B2C, а также количество ПВЗ.

Итоги «ВсеИнструменты.ру» за 2025 год

Онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» (юридическое лицо - ПАО «Ви.ру») представил финансовые итоги 2025 г.

Выручка компании за год выросла за год на 7,5% и составила 182,9 млрд руб. В структуре выручки на долю B2B в выручке составляет 75,2% (рост - 5,6 процентных пункта), доля B2C составила 24,8% (сокращение - 5,8 процентных пункта). Доля СТМ (товары собственной марки составила) 13,3% (рост - 2,1 процентных пункта).

Валовая прибыль увеличилась на 16% и составила 59,5 млрд руб., валовая рентабельность составила 32,5% (рост - 2,4 процентных пункта). Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию, определяемый по стандартам IFRS 16) составил 17,6 млрд руб. (рост - 37%), рентабельность по данному показателю - 9,6% (рост - 2,1 процентных пункта) .

Показатель EBITDA (по стандартам IAS 17) составил 10,1 млрд руб. (рост за год - 34,4%), рентабельность по данному показателю составила 5,5% (рост - 1,1 процентных пункта). Стандарт IFRS 16 в 2019 г. пришел на смену IAS 17, он обзывает арендаторов признавать все арендные платежи на балансе. При это в стандарте IAS 17 арендатор мог классифицировать аренду как операционную или финансовую, при том в первом случае арендные обязательства не отражались в структуре долга.

Чистая прибыль увеличилась в пять раз и составила 3,4 млрд руб. Капитальные затраты имеют отрицательное значение - минус 1,1 млрд руб. (по итогам 2024 г. данный показатель также был отрицательным - минус 2 млрд руб.).

Свободный денежный поток составил 15 млрд руб., при это по итогам 2024 г. он имел отрицательное значение - минус 2,5 млрд руб. Чистый долг имеет отрицательное значение - 1,8 млрд руб., при это по итогам 2024 г. он составлял 12,7 млрд руб. Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) составил 131%, ROCE (рентабельность инвестиционного капитала) - 43%.

Предполагаемый размер дивидендов

Руководство «Ви.ру» предложило совета директоров компании выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 3 млрд руб. или 6 руб. на одну акцию. Это составляет 89% от чистой прибыли. Из этой суммы ранее уже было выплачено 1 млрд руб.

Итоги IV квартала 2025 года

По итогам IV квартала 2025 г. выручка «Ви.ру» составила 48,5 млрд руб. (сокращение на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.), валовая прибыль - 15,7 млрд руб. (рост за год - 4%), рентабельность по данному показателю - 32,3%, показатель EBITDA (по стандартам IFRS 16) - 5,5 млрд руб. (рост за год - 58%), рентабельность по данному показателю - 11,3%, показатель EBITDA (по стандартам IAS 17) - 3,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю - 7,6%, чистая прибыль - 2 млрд руб.

Средний чек в IV квартале 2025 г. составил 9,25 тыс. руб. (без НДС), увеличились а год 16%. Количество заказов снизилось за год на 17% и составило 6,56 млн., в том числе в сегменте B2B - 2,25 млн (рост - 4%), в сегменте B2C - 3,9 млн (сокращение на 26%). Количество проданных единиц товаров составило 67,3 млн (рост - 2%), в том числе в сегменте B2B - 55 млн (рост - 8%), в сегменте B2C - 12,25 млн (снижение на 21%).

Количество активных B2B-клиентов за год выросло на 8% и составило 464 тыс., ассортимент вырос на 18% и составил 1,92 млн единиц, количество ПВЗ (пункты выдачи заказов) снизилось на 8% и составило 1,12 тыс. Площадь используемых складов и распределительных центров выросла на 6 % и составила 401 тыс. кв.м.

Прогнозы и планы на 2026 год

По прогнозам на 2026 г. компания ожидает чистую прибыль в диапазоне 3,37 - 6 млрд руб. То есть чистая прибыль может остаться на том же уровне или вырости почти в два раза.

«Компания продолжает придерживаться консервативной финансовой политик, фокусируясь на прибыли, свободном денежном потоке и низком уровне чистого финансового долга, - заявили в «Ви.ру». - Как итог выбранной в 2025 г. стартегии, компания распределяет часть заработанной прибыли акционерам в виде дивидендов и продолжат инвестировать в дальнейшее развитие клиентского сервиса благодаря существенному свободному денежному потоку».

В 2026 г. компания будет фокусироваться на ключевом направлении - B2B-сегменте, а именно на производственных, строительных и сервизных компаниях. «Стратегические проекты нацелены на улучшение и оптимизацию процессов снабжения крупного, среднего и малого бизнеса, - заявили в «Ви.ру». - Это отражается как в оптимизации товарной матрицы и инфраструктуры, так и в перестройки внутренних процессов».

Основными приоритетами станут: развитие цифровых сервисов (функционал личного кабинета B2B) и интеграция с системами клиентов; рост специализированного B2B-ассортимента и собственных торговых марок; повышение эффективности логической инфраструктуры; внедрение инструментов искусственного интеллекта в процессы.

Кому принадлежит «ВсеИнструменты.ру»

«ВсеИнструменты.ру» работает в сегменте DIY (do-it-yourself, «Сделай сам»). По данным Infoline, компания является лидером в онлайн-сегменте российского рынка DIY. В совокупности с оффлайн-сегментом, компания является второй на российском рынке после Lerroy Merlin.

В 2024 Г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 12 млрд руб., продавцами выступили существующие акционеры, чьи имена не раглашаются. Сейчас 83,9% акций «Ви.ру» принадлежат МКООО «Хавербург Энтерпрайз») По данным газеты «Ведомости», основным владельцы компании - Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.