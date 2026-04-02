Власти просят интернет-бизнес помочь бороться с VPN

Минцифры может привлечь к борьбе с VPN-сервисами компании, владеющие крупными интернет-ресурсами, с большим количеством пользователей, а за неисполнение рекомендаций — лишать ИТ-аккредитации и льгот.



Глава Минцифры Максут Шадаев попросил крупные интернет-площадки ограничивать доступ на свои платформы пользователям с включенными VPN к 15 апреля 2026 г., пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к компаниям-участникам совещания в ведомстве 30 марта.

По словам собеседников издания, на мероприятии присутствовали руководители более 20 компаний, владеющих крупнейшими российскими ресурсами по количеству активных пользователей в месяц, таких как Сбербанк, «Яндекс», VK, Wildberries & Russ, Ozon, «Газпром-Медиа», «Авито», X5, 2ГИС, ivi, Wink, HeadHunter, «Литрес», ЦИАН, Lamoda, «Магнит Маркет», «Всеинструменты.ру», «Гисметео», «Рамблер», «Лемана Про», «Туту», «Вкусвилл» и «Лента».

Один из источников издания отметил, что 15 апреля — «это не день Х, а скорее ориентир». Другой сказал, что якобы к 15 апреля должно появиться постановление Правительства, на основании которого российские сервисы будут мониториться на предмет доступности через VPN. Компаниям, чьи ресурсы окажутся доступны, грозит исключение из «белых списков», лишение ИT-аккредитации и ИT-льгот.

Крупные ИТ-платформы хотят обязать блокировать пользователей с включенным VPN

«Необходимость привлечения бизнеса к борьбе с VPN — массовое распространение таких сервисов за последнее время», — объяснил один из собеседников издания.

CNews запросил комментарии в Минцифры.

К реализации готовы

Технологически участвовавшие в совещании компании «почти все готовы» к введению ограничений, хотя «это потребует некоторой донастройки систем», как сказал один из источников РБК.

Для реализации задуманного, компаниям «выдали методичку», где описано, как можно самостоятельно выявлять и блокировать VPN, в том числе те, что Роскомнадзор ранее не идентифицировал и не ограничивал. Список IP-адресов VPN, выявленных Роскомнадзором как не соблюдающие российское законодательство и подлежащих блокировке, также будет предоставлен.

О вновь выявленных VPN-сервисах нужно будет сообщать Роскомнадзору для внесения в список на блокировку, в который включат не только самые популярные из из них, но и все остальные.

Ограничения не должны коснуться корпоративных VPN, которые не используются для входа на запрещенные ресурсы. Однако риск блокировки сохраняется и для них, потому что на текущий момент нет понятного и достоверного технического способа надежно отличать разрешенный корпоративный VPN от иного VPN-трафика.

Кто от этого выиграет?

У некоторых компаний возник вопрос — не появится ли преимущество на уровне пользовательского опыта у тех, от кого не требуют ограничивать доступ пользователям с включенным VPN, рассказали собеседники.

«VPN-сервисы уже придумали схемы обхода белых списков, у них есть отдельные режимы, которые можно включить и заходить куда угодно даже в зонах с отключением интернета. Работает это так: они вводят подменные IP ресурсов из белого списка, и системе кажется, что пользователь зашел на разрешенный сайт, а по факту он может посещать любой. Получается, что популярные площадки, даже те, которые попали в белый список, блокируя доступ пользователям с включенным VPN, могут быть ограничены в правах по сравнению с небольшими — на первые при отключении интернета не смогут попасть пользователи, а на вторые в случае использования определенного VPN смогут», — сказал один из источников.

Преимущества могут получить и иностранные ресурсы — «условный Google», «воздействовать на который российскому регулятору достаточно сложно».

Есть и другие риски. Несколько участников совещания сообщили, что существующая методика Роскомнадзора может давать сбои. «Там используется вероятностная модель, по которой надзор будет сам определять, это был заход под VPN или условно из Минска или Алма-Аты. Что делать, если к нарушениям будут причислять заходы реальных пользователей без VPN из числа клиентов, например, в дружественных странах, непонятно. Риски несоразмерные», — пояснил источник РБК на медиарынке.