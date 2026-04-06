Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Telegram с апреля 2026 г. начал помечать аккаунты пользователей, которые используют сторонние приложения мессенджеров, теперь рядом с именем пользователя в профиле появляется соответствующее уведомление. Эта метка служит сигналом для пользователей Telegram о использовании стороннего клиента собеседником и предупреждает о рисках конфиденциальности или потерей каких-либо данных.

Маркировка неофициальных пользователей

Telegram начал помечать аккаунты пользователей, авторизованных через неофициальные приложения и зеркала мессенджера, предупреждает пресс-служба мессенджера. Рядом с именем такого пользователя теперь появляется специальная метка.

С апреля 2026 г. Telegram ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или зеркала т.е. это доменные адреса, которые ведут переадресацию пользователей. Каждое зеркало имеет встроенный генератор ссылки, заменяющий часть ссылки с t.me на свой домен. Теперь рядом с именем пользователя неофициального приложения появляется уведомление.

Unsplash - Christian Wiediger Telegram начал клеймить аккаунты использующие сторонние клиенты или зеркала мессенджера

Актуальность нового клиента Telegram начала расти на фоне планов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировать работу мессенджера в России уже в начале апреля 2026 г. Замедление мессенджера Павла Дурова началось из-за отказа подчиняться российским законам. Возможность звонков через Telegram была ограничена еще в 2025 г. на фоне борьбы с мошенниками, вымогавшими деньги.

Telegram в 2026 г. входит в пятерку самых скачиваемых приложений в мире, им пользуются более миллиарда человек.

Скрытая угроза

CNews информировал в марте 2026 г., что приложение Telega, основанное на базе Telegram, с 18 марта могло начать перехватывать трафик мессенджера Telegram. Спустя менее недели после этого сообщения программисты Telegram сообщили о планах добавить для пользователей уведомление о том, что собеседник использует неофициальный клиент мессенджера.

Как предупреждал ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, общение с официального мессенджера между зеркалом Telegram может снизить защищенность переписки с пользователем. Дуров при этом подчеркивает, что Telegram продолжит адаптироваться к блокировкам в России. По его словам, 65 млн россиян ежедневно пользуются Telegram через virtual private network (VPN), а более 50 млн — отправляют сообщения.

Старший директор по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) группы компаний (ГК) Swordfish Security Юрий Шабалин предостерег пользователей от установки любых клиентов Telegram, популярность которых может расти на фоне замедления мессенджера. По его словам, пользователям так и останется неизвестно, какие технологии для этого используются и кто будет читать его трафик.

«Устанавливать же и запускать приложения, которые сейчас выходят и которые обещают нам функционал Telegram на его опишках, но без замедлений и без блокировок, по меньшей мере, странно и глупо. Это может быть действительно опасно, потому что мы не знаем, что находится внутри, каким способом они обходят звонки или что-то прочее», — заявил CNews эксперт.

Причины блокировки Telegram

Роскомнадзор обвиняет Telegram в создании ИТ-инфраструктуры, позволяющей онлайн-сервисам по пробиву данных нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека».

Для того чтобы избежать блокировки, мессенджер должен выполнить российские законы и быть на гибком контакте с властями, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Выполнить положения законодательства России, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал Песков.

Павел Дуров, в свою очередь, подчеркнул, что его команда продолжит придерживаться принципов свободы слова и защиты личных данных пользователей.

Поскольку доступ к Telegram ограничен, то размещение рекламы в нем запрещено и считается нарушением законодательства, объясняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.