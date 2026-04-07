Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

Российские ритейлеры, маркетплейсы и другие компании из состава АКИТ просят смягчить законопроект о «значимых действиях» в интернете. Сейчас в нем слишком много обязательного мессенджера Max. В АКИТ просят дать россиянам выбор между ним и SMS-сообщениями.

Бизнес против

Российский бизнес выступил против положений принятого Госдумой в феврале 2026 г. в первом чтении законопроекта о «значимых действиях» в интернете. Он просит смягчить документ, особенно в плане привязки к нацмессенджеру Max.

Как пишет «Коммерсант», с этой инициативой выступает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В нее входят Wildberries, Ozon, DNS, «Яндекс Маркет», «Ситилинк», «Магнит», «М.Видео», «Почта России», Zarina, Love Republic и десятки других российских компаний.

В принятой редакции законопроекта авторы требуют в обязательном порядке подтверждать одновременно через SMS и мессенджер Max, который, важно подчеркнуть, установлен на смартфонах далеко не всех россиян. В стран проживают более 146 млн человек, а аудитория Max к началу весны 2026 г. перевалила за 100 млн пользователей. К тому же у одного россиянина по закону может быть до 20 SIM-карт, и к каждой из них он имеет право привязать аккаунт в Max.

Россиянам продолжают навязывать мессенджер Max

К тому же многие россияне устанавливают Max исключительно на запасной телефон, на что указывают многочисленные комментарии жителей России в интернете. А некоторые и вовсе пользуются им исключительно в веб-версии и только на рабочем компьютере, не желая внедрять его в операционную систему.

Что предлагают

Ассоциация компаний интернет-торговли подготовила просьбу о предоставлении россиянам выбора между SMS и Max в качестве способа подтверждения «значимых действий» в интернете. Обращение направлено председателю комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергею Боярскому.

Если законопроект будет принят в своей текущей редакции, то новое ограничение для россиян заработает с 1 сентября 2026 г.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Также в своем обращении к Боярскому члены АКИТ попросили добавить в текст документа рамочные критерии значимых действий. Отдельная просьба касается предоставления российской интернет-отрасли возможности участвовать в разработке ээтих критериев.

Как сообщил «Коммерсанту» президент АКИТ Артем Соколов, обязательное использование и Max, и SMS, как прописано в нынешней версии законопроекта, «приведет к росту затрат для владельцев сайтов и сервисов». «Мы оцениваем затраты в сотни миллиардов рублей, учитывая, что стоимость SMS-сообщений до сих пор никак не регулируется, а обязательная отправка подтверждений по двум каналам однозначно увеличит стоимость коммуникаций для владельцев сайтов и сервисов при каждом подтверждаемом действии», – добавил он.

Дискриминация по «Max-имальному» признаку

Но это не все потенциальные негативные последствия. По мнению Артема Соколова, навязывание Max в качестве дополнительного обязательного средства подтверждения «значимого действия» «ограничит антифрод-процедуры, мешая риск-ориентированным проверкам».

Соколов уверен также, что в нынешнем своем виде законопроект «дискриминирует пользователей без российского номера, находящихся в роуминге или в условиях плохого покрытия, а также пользователей без установленного Max»

Никакой конкретики

Отдельно в АКИТ обратили внимание на отсутствие в законопроекте о «значимых действиях» в интернете критериев этих самых «значимых действий». Это еще одна потенциальная проблема, считает российский бизнес, потому что под «значимыми действиями» сейчас могут подразумеваться «массовые повседневные действия пользователей в интернете», пишет «Коммерсант».

«Это увеличит нагрузку на бизнес, ухудшит опыт пользователей и не позволит заранее оценить последствия регулирования и расходы на выполнение требований до принятия или уточнения подзаконных актов», – заявили изданию представители АКИТ.

Шанс есть

К моменту выхода материала дата второго чтения законопроекта в Госдуме назначена не была, чтобы стать законом, ему необходимо преодолеть еще два чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации, а также получить подпись главы государства. На каждом из этих этапов возможно внесение изменений в текст документа.

Сергей Боярский сообщил «Коммерсанту», что «все поступающие предложения будут внимательно рассмотрены при подготовке законопроекта ко второму чтению». Это означает, что шанс на внесение предложенных АКИТ правок пока сохраняется.

Геннадий Ефремов

