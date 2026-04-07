Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

Российские ритейлеры, маркетплейсы и другие компании из состава АКИТ просят смягчить законопроект о «значимых действиях» в интернете. Сейчас в нем слишком много обязательного мессенджера Max. В АКИТ просят дать россиянам выбор между ним и SMS-сообщениями.

Бизнес против

Российский бизнес выступил против положений принятого Госдумой в феврале 2026 г. в первом чтении законопроекта о «значимых действиях» в интернете. Он просит смягчить документ, особенно в плане привязки к нацмессенджеру Max.

Как пишет «Коммерсант», с этой инициативой выступает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В нее входят Wildberries, Ozon, DNS, «Яндекс Маркет», «Ситилинк», «Магнит», «М.Видео», «Почта России», Zarina, Love Republic и десятки других российских компаний.

В принятой редакции законопроекта авторы требуют в обязательном порядке подтверждать одновременно через SMS и мессенджер Max, который, важно подчеркнуть, установлен на смартфонах далеко не всех россиян. В стран проживают более 146 млн человек, а аудитория Max к началу весны 2026 г. перевалила за 100 млн пользователей. К тому же у одного россиянина по закону может быть до 20 SIM-карт, и к каждой из них он имеет право привязать аккаунт в Max.

К тому же многие россияне устанавливают Max исключительно на запасной телефон, на что указывают многочисленные комментарии жителей России в интернете. А некоторые и вовсе пользуются им исключительно в веб-версии и только на рабочем компьютере, не желая внедрять его в операционную систему.

Что предлагают

Ассоциация компаний интернет-торговли подготовила просьбу о предоставлении россиянам выбора между SMS и Max в качестве способа подтверждения «значимых действий» в интернете. Обращение направлено председателю комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергею Боярскому.

Если законопроект будет принят в своей текущей редакции, то новое ограничение для россиян заработает с 1 сентября 2026 г.

Также в своем обращении к Боярскому члены АКИТ попросили добавить в текст документа рамочные критерии значимых действий. Отдельная просьба касается предоставления российской интернет-отрасли возможности участвовать в разработке ээтих критериев.

Как сообщил «Коммерсанту» президент АКИТ Артем Соколов, обязательное использование и Max, и SMS, как прописано в нынешней версии законопроекта, «приведет к росту затрат для владельцев сайтов и сервисов». «Мы оцениваем затраты в сотни миллиардов рублей, учитывая, что стоимость SMS-сообщений до сих пор никак не регулируется, а обязательная отправка подтверждений по двум каналам однозначно увеличит стоимость коммуникаций для владельцев сайтов и сервисов при каждом подтверждаемом действии», – добавил он.

Дискриминация по «Max-имальному» признаку

Но это не все потенциальные негативные последствия. По мнению Артема Соколова, навязывание Max в качестве дополнительного обязательного средства подтверждения «значимого действия» «ограничит антифрод-процедуры, мешая риск-ориентированным проверкам».

Соколов уверен также, что в нынешнем своем виде законопроект «дискриминирует пользователей без российского номера, находящихся в роуминге или в условиях плохого покрытия, а также пользователей без установленного Max»

Никакой конкретики

Отдельно в АКИТ обратили внимание на отсутствие в законопроекте о «значимых действиях» в интернете критериев этих самых «значимых действий». Это еще одна потенциальная проблема, считает российский бизнес, потому что под «значимыми действиями» сейчас могут подразумеваться «массовые повседневные действия пользователей в интернете», пишет «Коммерсант».

«Это увеличит нагрузку на бизнес, ухудшит опыт пользователей и не позволит заранее оценить последствия регулирования и расходы на выполнение требований до принятия или уточнения подзаконных актов», – заявили изданию представители АКИТ.

Шанс есть

К моменту выхода материала дата второго чтения законопроекта в Госдуме назначена не была, чтобы стать законом, ему необходимо преодолеть еще два чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации, а также получить подпись главы государства. На каждом из этих этапов возможно внесение изменений в текст документа.

Сергей Боярский сообщил «Коммерсанту», что «все поступающие предложения будут внимательно рассмотрены при подготовке законопроекта ко второму чтению». Это означает, что шанс на внесение предложенных АКИТ правок пока сохраняется.