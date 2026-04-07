США превращаются в Россию 90-х. Украден медный кабель на $82 млн, и это только у одного провайдера

В 2025 г. США зафиксировали более 10 тыс. случаев кражи меди на сумму $82 млн, что ускоряет переход отрасли на оптоволокно. Федеральная комиссия по связи США также ослабляет регулирование для модернизации сетей. Кража меди стала серьезной проблемой даже в Калифорнии. Оператор фиксировал в среднем 200 сообщений об инцидентах по всем американским штатам еженедельно.

Рост краж

Компания American Telephone and Telegraph (AT&T) зафиксировала более 10 тыс. случаев кражи медного кабеля, общий ущерб от которых оценивается в $82 млн, пишет PCMag. Указанная проблема значительно ускоряет процесс перехода телекоммуникационной отрасли от медных линий связи к оптоволоконным сетям.

Указанные данные вписываются в общую отраслевую тенденцию по ускоренной замене устаревшей медной инфраструктуры на современные волоконно-оптические сети. В AT&T отмечают, что рост числа краж медного кабеля является одним из существенных факторов, стимулирующих переход операторов связи к более защищенной и технологически продвинутой оптоволоконной инфраструктуре.

Компания AT&T была основана в 1885 г. и длительное время являлась монополистом на рынке дальней и местной связи США. Компания является вторым по величине провайдером беспроводных услуг в стране (85 млн пользователей), общее число клиентов компании — более 160 млн человек. Штаб-квартира находится в Далласе (США), штат превышает 300 тыс. человек.

Ведущий следователь подразделения AT&T Global Security Радиси Алкатт (Radici Alcutt), в своем блоге отметил, что в конце 2025 г. компания фиксировала в среднем 200 сообщений об инцидентах кражи медного кабеля по всей стране еженедельно. Подавляющее большинство таких случаев произошло в штате Калифорния. В 2025 г. там было зарегистрировано более 7,3 тыс. инцидентов кражи меди, что привело к убыткам, превышающим $54 млн. Таким образом, Калифорния остается регионом с наиболее высоким уровнем подобных преступлений против телекоммуникационной инфраструктуры AT&T.

Воры украли медный кабель и остановили без связи граждан на $82 млн, но есть нюанс - это не Россия в лихие девяностые, а США в 2025 г.

«Когда происходит кража меди, это влияет на связность, транспорт, освещение и доступность услуг. Многие же из этих случаев кражи меди не выглядят как единичные, случайные действия. Мы видим явные признаки организованной преступности, такие как использование тяжелой техники и скоординированные кражи на одних и тех же линиях в одно и то же время», — отметил Алкатт.

В заметке AT&T содержится призыв обращаться в правоохранительные органы, «если вы заметите подозрительную активность вблизи коммунального или телекоммуникационного оборудования», а также указан номер для связи с AT&T Global Security.

В прошлом сбор металлолома был то ли добровольным, то ли принудительным занятием советских школьников. Но с наступлением эры рыночных реформ выяснилось, что на этом можно делать немалые деньги. В лихие девяностые под прицелом были прежде всего цветные металлы — медь, латунь, уже не говоря о бронзе, которая шла вообще едва ли не по разряду драгоценных металлов. После того как все доступные свалки и пустыри были очищены от цветных металлов, лица, занимающиеся хищением кабеля, переключили внимание на действующую телекоммуникационную инфраструктуру. Основными объектами преступных посягательств стали телефонные колодцы и кабельная канализация, откуда медный кабель извлекался километрами. Такие действия регулярно приводили к массовым отключениям услуг связи, вызывая обоснованное недовольство абонентов и специалистов кабельно-спайных работ. Похищенный кабель разделывался примитивным способом: пластиковая изоляция сжигалась на открытом огне, а обугленные медные жилы сдавались в пункты приема металлолома.

Штат рекордсмен

Кража медного кабеля стала серьезной проблемой в штате Калифорния. Одним из наиболее резонансных случаев стал инцидент, произошедший в 2025 г. в Южной Калифорнии, когда злоумышленники проникли в кабельный колодец, что привело к отключению услуг связи для тысяч жителей района.

Вскоре после этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) подписал закон, ужесточающий меры ответственности за кражу медного провода. Согласно новому закону, скупщики лома и предприятия по переработке металлов обязаны собирать подробные сведения о продавцах. Кроме того, хранение металлолома, полученного из объектов критически важной инфраструктуры, без соответствующей документации признается незаконным.

Сами же принятые меры направлены на усложнение сбыта похищенного медного кабеля и снижение привлекательности данного вида преступлений.

Отказ от меди

Заявление AT&T прозвучало 7 апреля 2026 г. всего через несколько дней после того, как Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за отмену ряда регуляторных норм. По мнению комиссии, отмена этих правил позволит операторам связи существенно ускорить развертывание и модернизацию сетевой инфраструктуры, в частности — за счет упрощения процедур замены медных линий связи на волоконно-оптические. Таким образом, решение FCC направлено на снижение административных барьеров и стимулирование перехода отрасли к современным высокоскоростным сетям.

Измененные правила включают корректировку требований к отчетности об изменениях в сети и процедуре подачи заявок при выводе из эксплуатации устаревших технологий. Хотя операторы связи по-прежнему обязаны получать предварительное разрешение FCC на вывод медной инфраструктуры из эксплуатации, принятые изменения существенно упрощают процедуру. В частности, компаниям больше не требуется уведомлять регулятора обо всех остальных изменениях в своей сети, за исключением случаев вывода меди из эксплуатации. Таким образом, новые нормы снижают административную нагрузку на операторов и способствуют ускорению модернизации телекоммуникационной инфраструктуры.