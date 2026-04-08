А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

ИИ-ассистент в составе поисковика Google без остановки обманывает людей по всему миру. Каждый лень он выдает миллионы заведомо неверных ответов и никак это не подчеркивает, а многие пользователи принимают их на веру. Каждый десятый ответ ИИ-помощника в Google содержит в себе фактические ошибки.

Доверяй, но проверяй

Встроенные в современные поисковые системы ИИ-ассистенты, в значительной степени сокращающие время на поиск информации в Сети, регулярно подсовывают пользователям искаженные факты. Как пишет портал TechSpot, примерно каждый десятый ответ нейросети частично или полностью состоит из заведомо ложной информации.

На это указывает исследование ИИ-стартапа Oumi, проведенного по заказу издания The New York Times. В качестве испытуемого был взят ИИ-помощник Gemini в составе Google – самого популярного поисковика в мире с долей глобального рынка 89,85% (март 2026 г., StatCounter).

Согласно исследованию, ИИ-поисковик Google каждый день выдает миллионы неверных ответов. 10% всех результатов на запросы пользователей – ложные. Учитывая, что поисковая система обрабатывает около 5 трлн запросов в год, пользователи могут сталкиваться с более чем 57 млн неточных ответов каждый час или почти 1 млн в минуту.

Как проходило тестирование

Специалисты Oumi проверили точность нейросети Gemini при помощи широко распространенного бенчмарка для генеративного ИИ – SimpleQA. Они проанализировали более 4320 поисковых запросов и смогли сделать на основе полученных данных ряд выводов.

Не все ответы Google Gemini одинаково правдивы

В частности, они выяснили, что в Google явно осведомлены о том, что Gemini выдает множество неверных ответов. На это указывает то, что Gemini в версии 2 в октябре 2025 г. имела точность на уровне 85%. К февралю 2026 г, когда стала доступна Gemini 3, этот параметр подтянули до 91%.

ИИ против ИИ

Важно подчеркнуть, что специалисты Oumi исследовали правдивость ответов Gemini вовсе не вручную. Для этого они использовали свои ИИ-инструменты, то есть фактически они натравили одну нейросеть на другую.

Как пишет TechSpot, подобное может приводить к дополнительным ошибкам при подсчете результатов. Кроме того, важен и тот факт, что ИИ-ассистент поисковика Google имеет обыкновение генерировать разные ответы на один и тот же запрос, даже если между генерациями прошло всего несколько секунд.

В Google, что немаловажно, раскритиковали результаты исследования Oumi. В корпорации назвали их ошибочными и заявили, что они не отражают реальное поведение пользователей при поиске.

При этом в компании не отрицают, что Gemini 3 свойственно ошибаться. Работая независимо от Google Search, эта нейросеть выдает ложные ответы в 28% случаев, рассказали в Google.

Где же правда

Авторы исследования обратили внимание на интересный парадокс, связанный с работой Gemini в составе поискового сервиса Google. К своим ответам нейросеть прикрепляет ссылки на источники, и регулярно бывает так, что ответ Gemini не совпадает с тем, что указано в этих источниках.

В некоторых случаях некорректные ответы Gemini сразу же сопровождаются ссылкой на корректную информацию. Впрочем, бывают и прямо противоположные ситуации – нейросеть Google выдает правильный ответ на запрос пользователя, но при этом ссылается на сайт с искаженными сведениями.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
Иногда случается, что на страницах, на которые ведут ссылки в выдаче Gemini, и вовсе нет никакой релевантной информации. Сотрудник CNews неоднократно сталкивался с подобным при поиске информации в Google. Что примечательно, при работе с Gemini через Google Chrome подобных курьезов было больше, чем при использовании других браузеров. Не исключено, что это совпадение.

TechSpot подчеркивает, что после выхода Gemini 3 количество расхождений между ответами, сгенерированными Gemini, и их источниками в интернете увеличилось, поднявшись с 37% поисковых запросов в Gemini 2 до 56% в Gemini 3.

Что немаловажно, Gemini 3 оказалось очень легко манипулировать. Исследователи привели в качестве примера журналиста западного издания, который специально опубликовал в личном блоге сообщение с заведомо ложной информацией. Спустя сутки Gemini стала предлагать эту информацию пользователям под видом достоверной.

Прикрыть тыл

Чтобы защитить себя, Google и другие компании, занимающиеся искусственным интеллектом, признают в условиях использования технологии лишь шаткое соответствие между реальностью и правдой. К примеру, в условиях использования ИИ-ассистента Microsoft Copilot этот сервис описывается как предназначенный для развлекательных целей, а не для принятия важных решений. В обзорах Google AI пользователям рекомендуется перепроверять ответы, а xAI признает возможность возникновения галлюцинаций.

Геннадий Ефремов

Другие материалы рубрики

Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов

ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal

Экс-«дочка» Сбербанка Cloud.ru собирается строить свой первый ЦОД ценой 30 миллиардов

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
