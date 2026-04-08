CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

На очередном «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий. Первые спикеры уже подтвердили готовность выступить с докладами на мероприятии.

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня.

Олег Матвейчев, Заместитель председателя, Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи

Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

Владимир Ивин, Заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба

Главная тема CNews FORUM Кейсы — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе

Участие на CNews FORUM Кейсы подтвердили: Владимир Ивин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы; Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства; Елена Трошина, директор Департамента технологического развития Министерства сельского хозяйства РФ; Марьян Гончар, директор департамента информационных технологий и цифровой трансформации Концерна «Уралвагонзавод»; Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации Почты России; Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по ИТ Международного аэропорта Шереметьево; Андрей Бреган, директор Департамента цифровой трансформации и ИТ Объединенной судостроительной корпорации; Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий MERCK; Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям Восточной горнорудной компании; Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам АВТОЗАВОДА Санкт-Петербург; Александр Афанасьев, начальник Инновационного центра ГКУ ЦОДД; Надежда Сурова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике; Вячеслав Лапенков, начальник отдела департамента информационных технологий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики; Юрий Близгарев, директор по информационным технологиям Арнест Юнирусь; Геннадий Гребеник, CDTO FORA BANK; Алексей Шершнев, ИТ-директор Farzoom; Николай Городецкий, директор по развитию бизнес-системы Свеза-Лес; Карина Садова, руководитель направления AI X5 Digital; Андрей Коптелов, CEO Школы бизнес-анализа Андрея Коптелова; Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов ГК ВИК; Роман Пронин, руководитель Управления по автоматизации и оптимизации процессов S8 Capital («ТК «Центр»); Дмитрий Осипов, СТО в Управлении цифровых клиентских сервисов ОМК; Алена Балашова, руководитель департамента утилизации ГК «Акрон Холдинг»; Олег Гришко, главный архитектор ЕАПТЕКА; Михаил Божор, генеральный директор «Афонин, Божор и партнеры»; Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР; Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению ТОП-Сервис; Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК VK Tech; Анатолий Чекмарев, заместитель генерального директора ААА Управления Капиталом; Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа ГК ФСК; Роман Мезенцев, независимый эксперт по банковским технологиям; Владимир Золотов, директор по ИТ Гринатом; Максим Халтурин, специалист PDM Металлоинвест-JSA; Роман Шиндин, руководитель технического presale Tibbo Systems; Кирилл Алифанов, модератор, советник по ИТ.

Елена Трошина, директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Искусственные интеллект и большие данные», «Информационная безопасность», «Платформы контейнеризации», «Мобильность в бизнесе», «Business Process Management» и «Оптимизация цифровой инфраструктуры».

Марьян Гончар, директор департамента информационных технологий и цифровой трансформации АО «Концерн «Уралвагонзавод»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры поделятся опытом цифровой трансформации, обсуждая ошибки, успешные кейсы и реальные преимущества от внедрения технологий.

Владимир Бондарев, Директор департамента информационных технологий «Интеррос»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста
Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения

