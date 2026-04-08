Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта российские пользователи все чаще собирают дома по-настоящему мощные машины. Речь идет не об игровых персональных компьютерах, а о ИИ-инфраструктурах, способных запускать и обучать локальные нейронные сетевые модели без обращения к облачным серверам. Домашний суперкомпьютер перестает быть экзотикой в 2026 г. и превращается в инструмент для тех, кто работает с технологиями искусственного интеллекта на профессиональном уровне.

Рост закупок комплектующих

Россияне скупают дорогостоящие комплектующие суперкомпьютеров для создания искусственного интеллекта (ИИ) у себя дома, пишут «Ведомости». Стоимость лишь видеокарт стартует от 892 тыс. руб.

По данным аналитиков CDEK.Shopping, россияне в апреле 2026 г. стали чаще заказывать дорогостоящие комплектующие для суперкомпьютера. С помощью таких конфигураций можно создавать локальный ИИ на домашнем компьютере. Ведь такой подход обеспечивает полную автономность, конфиденциальность данных и отсутствие зависимости от внешних провайдеров.

Аналитики сервиса CDEK.Shopping связывают рост спроса на дорогостоящие компьютеры и комплектующие с активным развитием ИИ-технологий. В частности, в марте 2026 г. видеокарту Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition с объемом памяти 96 ГБ стоимостью 892 тыс. руб. покупали на 91% чаще, чем в среднем за предыдущие два месяца, а 8 апреля данная модель уже стоит в DNS почти 1,20 млн руб.

Кроме того, спрос на мощные процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX и Ryzen Threadripper PRO 7985WX за март вырос на 66% по сравнению с предыдущим периодом. Указанная динамика подтверждает растущий интерес пользователей к сборке высокопроизводительных локальных ИТ-систем для запуска и обучения ИИ-моделей в домашних условиях.

Unsplash - Hudson McNamara Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров в домашних условиях

Аналогичная положительная динамика зафиксирована в категории дорогостоящих системных блоков бренда Enine. Заказы на компьютеры данного производителя выросли на 48% по сравнению с предыдущим периодом. Среди наиболее востребованных моделей — высокопроизводительные системные блоки стоимостью от 3,3 млн руб. (Enine EG502-WA9 с конфигурацией 512 ГБ/2 ТБ плюс 16 ТБ, процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX и видеокартой RTX A6000) до более чем 4 млн руб. (Enine EG502-WA9 с конфигурацией 512 ГБ/2 ТБ плюс 16 ТБ, процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX и видеокартой RTX A6000). Это подтверждает устойчивый спрос со стороны пользователей на премиальные готовые ИТ-решения для локальных задач ИИ.

Разница в инфраструктуре

Со слов эксперта по продвижению инфраструктурных решений Ивана Спирякина, первое отличие ИИ-инфраструктуры от ИТ-инфраструктуры — для задач ИИ нужны огромные вычислительные мощности. Обеспечить их можно, используя графические процессоры (GPU), а не обычные центральные процессоры (CPU). Серверы с GPU-картами — чаще всего производства компании Nvidia — дают возможность параллельной обработки данных и ускоряют матричные и векторные вычисления, которые распространены в задачах ИИ. Второе ключевое отличие — программный стек, добавляет эксперт, ИИ-инфраструктура требует не просто программ, а специализированных ИТ-инструментов, которые умеют управлять GPU и координировать их работу с CPU. Программный стек ИИ-инфраструктуры включает: системы оркестрации вычислений, оптимизированные библиотеки для GPU, ИТ-инструменты для управления данными, сервисы для развертывания ИИ-моделей т.е. MLOps-платформы, ИТ-инструменты мониторинга и отладки.

Независимость от внешних провайдеров

По данным CDEK.Shopping, пользователи целенаправленно приобретают компоненты для сборки так называемых домашних суперкомпьютеров, которые позволяют развернуть и использовать полноценные локальные ИИ-модели непосредственно на своих мощностях, без обращения к облачным сервисам. Такой подход в 2026 г. обеспечивает полную автономность, конфиденциальность данных и отсутствие зависимости от внешних провайдеров.

Драйвера роста мирового рынка

По данным Research Nester, мировой рынок ИИ-инфраструктуры в 2024 г. составил $45,97 млрд, и до 2037 г. будет расти со среднегодовым темпом 28,7%. Рынок двигает вперед ИТ-разработка все более мощных ИИ-моделей, производительных чипов и процессоров, необходимых для сложных вычислений.

Также драйвером роста является развитие новых ИИ-инструментов и ИИ-систем. По данным исследовательской компании J’son & Partners Consulting, российский рынок высокопроизводительных ИИ-серверов к 2027 г. составит 83 млрд руб. Показательно, что почти все отечественные создатели высокопроизводительных серверов, участвовавшие в опросе компании, заявили, что работают над ИТ-оборудованием, которое будет совместимо с ИИ-ускорителями.