Сбои интернета добрались до Кремля

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил о низком качестве работы интернета в Кремле. Связь работает с перебоями, причина пока не устранена. Выход в Сеть есть, но его нельзя назвать стабильным. Работы по нормализации работы интернета ведет «соответствующая служба», добавил Песков.

В Кремле зафиксированы перебои в работе интернета. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы, как пользователи, лишь можем констатировать: да, перебои со связью, с интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о наличии перебоев со связью в Кремле (цитата по «Ведомостям»).

Отметим, что пресс-секретарь главы государства не уточнил, какой именно интернет сбоит – мобильный или проводной. В России периодическое отсутствие мобильного интернета жители и гости страны регулярно ощущают с мая 2025 г., когда начались его массовые блокировки. До Москвы они добрались в начале марта 2026 г. – тогда Дмитрий Песков сообщал, что это было связано с мерами безопасности.

В частности, 10 марта 2026 г. Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что все отключения интернета и связи «происходят строго в соответствии с действующим законодательством». «Все отключения и ограничения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Связано это все, наверное, с главной необходимостью – обеспечение безопасности. Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, – конечно же, это предмет дополнительного анализа», – сказал он «Известиям».

kre6.jpg

У государства и граждан нашлось нечто общее

Дошло до того, что в Москве из-за сбоев в работе интернета перестали функционировать даже общественные туалеты. Их владельцы теперь просят добавить их в «белые списки».

Также в России может не работать и проводной интернет. ФСБ получила законное право блокировать все виды связи в стране, а провайдеры домашнего интернета начали ограничивать абонентам скорость за то, что они качают слишком много информации.

Отметим, Дмитрий Песков не сообщил также, с какой именно связью наблюдаются перебои – сотовой или стационарной. Во время мартовских блокировок интернета в Москве операторы глушили и обычную сотовую связь. Как сообщал CNews, это, в числе прочего, стало катализатором для роста закупок чиновниками обычных проводных телефонов.

Обязательно разберемся

По словам Дмитрия Пескова, проблема с нестабильными связью и интернетом в Кремле находится в процессе устранения. Он добавил, что решением вопроса с интернетом занята некая «соответствующая служба».

«Мы знаем, что наша соответствующая служба занимается нормализацией работы интернета», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»).

Масштабы сложившейся ситуации, сроки возвращения в Кремль нормального интернета и другие подробности Дмитрий Песков к моменту выхода материала не раскрывал. Также он не уточнил, какие именно меры «соответствующая служба» предпринимает для починки кремлевского интернета.

Взять на вооружение

В России научились бороться с отсутствием мобильного интернета самыми разными способами. В частности, россияне начали массово подключать себе проводной интернет – кто домой, кто в офис.

Тем, кому интернет нужен на улице, приходится пользоваться публичными сетями Wi-Fi, которых становится все больше. Массовое их распространение, как сообщал CNews, началось летом 2025 г.

Жителям тех мест, где точек Wi-Fi нет, как нет и инфраструктуры проводного интернета, доступен еще один способ подключения к Сети. CNews писал, что в стране активно растет популярность спутникового интернета.

Ситуация не из приятных

К середине весны 2026 г. проблема сбоев интернета и сервисов в России стала приобретать внушительные масштабы. К примеру, в начале апреля 2026 г. по всей стране разом обрушились сети крупнейших российских банковСбербанка, «Альфа-Банка», ВТБ, «Т-Банка» и ряда других. Россияне не могли расплатиться картой, перевести деньги в приложении и даже снять деньги в банкоматах. И таких сбоев, длившихся несколько часов, было два подряд.

