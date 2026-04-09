2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

В 2ГИС появилась функция защиты навигации от блокировки сигналов GPS и ГЛОНАСС. Внедрен новый режим, который покажет всю последовательность маршрута шаг за шагом направление движения, когда и куда нужно повернуть и т. д. Между шагами можно переключаться вручную. Такой механизм не зависит от внешних факторов и будет работать, пока не разрядится устройство, или пока конечная точка маршрута не будет достигнута.

Без навигатора не останемся

Российский навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о победе над часто неработающими в России системами GPS и ГЛОНАСС. В стране, особенно в Москве, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, их регулярно глушат, в результате чего пользоваться навигатором становится очень затруднительно. В 2ГИС решили эту проблему при помощи нового режима «Шаг за шагом».

В этом режиме навигация становится буквально пошаговой. Приложение 2ГИС предложит активировать его, если зафиксирует плохое соединение со спутниками. После активации весь маршрут превратится в последовательность отдельных пунктов – шагов.

Пользователь сможет продолжить движение по маршруту. Он будет видеть каждый последующий шаг – где ему повернуть, в каком направлении двигаться, а также предложение подскажет ему расстояние до следующего маневра.

2ГИС
2ГИС победил неработающую навигацию

Поскольку при отсутствии сигнала GPS или ГЛОНАСС автоматическое ведение по маршруту невозможно, в режиме «Шаг за шагом» предусмотрено ручное переключение между пунктами. К примеру, преодолев очередной поворот, можно самостоятельно отметить это на маршруте, и приложение подскажет, куда двигаться дальше.

Доступно всем

Режим «Шаг за шагом» работает для водителей грузовиков и тех, кто передвигается на легковом транспорте. Он универсален и в том плане, что пользоваться им можно, даже не располагая личным, коммерческим или арендованным транспортом.

Другими словами, пешеходам этот режим тоже доступен. Пригодиться он может, к примеру, туристам, прибывшим в новый для себя российский город, но столкнувшиеся с современными реалиями, когда вокруг нет не только мобильного интернета, но и сигнала навигационных систем.

2ГИС
Пошаговая навигация - иногда единственный выход из ситуации

Ручное позиционирование доступно и в режиме карты, когда не включен навигатор. Если приложение зафиксирует плохое соединение со спутниками и не сможет точно определить текущее местоположение, оно предложит пользователю вручную указать на карте, где он находится в данный момент времени.

Чтобы сделать это, потребуется нажать кнопку «Уточните, где вы». Откроется карта местности, и можно будет вручную коснуться нужного места на ней. «После этого 2ГИС фиксирует положение пользователя, и дальнейшая работа с картой не будет зависеть от нестабильного сигнала спутников», – сообщили CNews представители 2ГИС.

Когда сигнал спутников снова становится стабильным, 2ГИС предложит вернуться к обычному автоматическому геопозиционированию.

Списывай, но не точь-в-точь

Режим «Шаг за шагом» – новый только в 2ГИС, но не в России в целом. В навигационных приложениях «Яндекса» аналогичное решение появилось почти на полгода раньше.

Как сообщал CNews, пошаговую навигацию «Яндекс» внедрил в «Карты» в декабре 2025 г. Этот режим получил название «По шагам», и он выводит на экран проложенный маршрут в виде последовательности маневров которую можно пролистывать.

2ГИС
Указать место дислокации можно вручную

Работает режим «По шагам» в «Яндекс Картах» так же, как и «Шаг за шагом» в 2ГИС. Например, можно дойти до указанного на маршруте ориентира, пролистать его и получить доступ к следующему.

Опция ручного указания текущего местоположения в режиме «По шагам» тоже есть. Пользователь может самостоятельно указать на карте точку, где сейчас находится, если приложение не может найти его из-за очередной блокировки навигационных систем.

Альтернативные методы

Бороться с блокировкой GPS российские навигационные сервисы начали много лет назад. Россиян периодически лишают возможности пользоваться навигаторами в своих машинах или на своих мобильных устройствах примерно с середины 2022 г.

Чтобы не дать россиянам заблудиться не по своей вине, в сентябре 2023 г. «Яндекс» научил «Навигатор» и «Карты» очень точно ориентироваться в пространстве по сигналам точек доступа Wi-Fi, Опрос этих точек приложения осуществляют десятки раз в минуту.

В мае 2025 г. россиян стали защищать от БПЛА при помощи блокировок мобильного интернета. Ответом на такую защиту стал стремительный рост числа публичных точек Wi-Fi по всей стране и публикация карт с местами их расположения прямо на сайтах региональных властей.

Геннадий Ефремов

