ЦРУ внедряет нейросети для поиска шпионов

До 2030 г. Центральное разведывательное управление планирует интегрировать нейронные сети во все свои аналитические ИТ-платформы. В частности, агентство будет использовать новые ИТ-инструменты для повышения эффективности одной из своих самых важных задач: анализа планов, намерений и возможностей иностранных государств. Также отмечается, что независимое агентство Федерального правительства США провело тестирование порядка 300 ИТ-проектов с использованием искусственного интеллекта.

Внедрение ИИ-инструментов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для анализа международных планов и возможностей, пишет Politico. Это должно повысить эффективность разведки.

Со слов заместителя директора ЦРУ Майкла Эллиса (Michael Ellis), в ближайшие несколько лет агентство планирует интегрировать ИИ-технологии во все свои аналитические ИТ-платформы. Он сообщил, что агентство недавно впервые использовало ИИ для создания разведывательного отчета. Эллис отметил, что роль ИИ в аналитической работе будет только расти, однако заверил, что ключевые решения будут по-прежнему принимать люди.

Помимо анализа информации, ЦРУ активно внедряет ИИ для решения широкого спектра других оперативных задач, о чем писал CNews. В 2025 г. сотрудниками ЦРУ было протестировано около 300 ИТ-проектов, направленных на расширение возможностей миссий. Среди них — обработка больших массивов данных и автоматизированный перевод. Кроме того, ЦРУ намерено использовать ИИ-технологии и другие передовые ИТ-разработки для сбора совершенно секретной информации о военной, политической и экономической деятельности иностранных государств. Этими задачами занимается недавно расширенный Центр киберразведки ЦРУ. Таким образом, ИИ становится одним из ключевых ИТ-инструментов модернизации разведывательной деятельности американского агентства.

Основной орган разведки

ЦРУ — агентство Федерального правительства США. В его функции входит сбор и анализ информации об иностранных организациях, гражданах и правительствах, а также заграничные тайные операции по поручению американского правительства и лично президента США. В 2026 г. это основной орган американской внешней разведки и контрразведки.

Руководство ЦРУ включает следующие должности: директор ЦРУ, который назначается президентом США при одобрении кандидатуры Сенатом. В его обязанности входит общее руководство сбором разведывательной информации через агентурную сеть и в координации с другими разведывательными службами, анализ и оценка полученных разведданных и передача отчетов заинтересованным инстанциям. Заместитель директора ЦР. Помощник заместителя директора ЦРУ т.е. бывший исполнительный директор. Помощник директора ЦРУ по военной поддержке.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Само управление подразделяется на множество директоратов и офисов. В них входят: разведывательный директорат (собирает и обрабатывает полученную из разных источников информацию); оперативный директорат (решает задачи агентурной разведки, организует и проводит тайные операции); научно-технический директорат (разрабатывает технические средства для шпионажа); центр изучения разведки (хранит и изучает исторические архивы и материалы ЦРУ); офис генерального инспектора (внутренний аудит управления); офис общественных связей; офис по военным делам; офис юрисконсульта; директорат снабжения.

Секретный ИТ-инструмент

В апреле 2026 г. ЦРУ использовало секретный инструмент, получивший название «Призрачный шепот», чтобы найти американского летчика, сбитого на юге Ирана.

Согласно источникам, знакомым с ИИ-технологией, данное футуристическое устройство использует технологию квантовой магнитометрии дальнего действия, позволяющую улавливать даже самые слабые биения человеческого сердца. По информации Daily Mail, устройство сканирует слабые электромагнитные сигналы, генерируемые сердцем человека. Полученные данные подвергаются обработке с помощью программного обеспечения (ПО) на базе ИИ, которое выделяет индивидуальную кардиосигнатуру человека из общего фонового электромагнитного шума. Таким образом, ИТ-система способна дистанционно идентифицировать конкретного человека по уникальному электромагнитному отпечатку его сердца.

По словам источника, который беседовал с New York Post, «Призрачный шепот» был разработан печально известным подразделением Skunk Works компании Lockheed Martin. Это секретное подразделение передовых разработок аэрокосмического гиганта, ответственное за создание самолетов-шпионов U-2 и Blackbird.

Сообщается, что эта технология была использована для поиска раненого офицера по системам вооружения, известного как Dude 44 Bravo, который был сбит над Южным Ираном. Пилот прятался в горной пещере после того, как его истребитель F-15 был сбит недавно, и выжил в течение двух дней в суровой местности, в то время как иранские войска прочесывали местность, напоминает Daily Mail. Источник отметил, что этот пустынный ландшафт обеспечил идеальное первое оперативное применение американского секретного инструмента. Из-за низкого уровня электромагнитных помех пустыня представляла собой настолько чистую среду, о какой только можно мечтать, практически без каких-либо других человеческих признаков.

Президент Дональд Трамп (Donald Trump) и директор ЦРУ Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) упомянули о секретной технологии во время пресс-конференции 6 апреля 2026 г. Трамп добавил, что Рэтклифф проделал феноменальную работу в ту ночь. Затем американский президент пошутил, что ему, возможно, придется посадить Рэтклиффа в тюрьму, если он будет обсуждать детали секретной технологии.