Власти всерьез берутся за онлайн-переводы между физлицами. Теневые доходы больше не скрыть

Налоговые органы смогут получать от банков информацию о безналичных доходах граждан, чтобы выявлять незаконную предпринимательскую деятельность с 2027 г. Речь о 10 млн россиян, кто регулярно зарабатывает более 200 тыс. руб. в месяц на аренде, подработках, услугах или мелкой торговле, но не оформляет статус самозанятого или не декларирует свой доход. Эксперты рассказали, кого коснутся новые правила и как к ним подготовиться.

Финансы на контроле

Миллионы россиян попадут под усиленный контроль налоговой с 2027 г., пишут «Известия». Деньги, которые в 2026 г. спокойно переводились между картами по системе быстрых платежей (СБП), теперь могут стать поводом для вызова в Федеральную налоговую службу (ФНС) России и крайне неудобных вопросов о доходах.

Неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн руб. в год могут автоматически попасть под контроль налоговых органов, сообщили в ФНС. В конце марта 2026 г. Правительство России внесло в Государственную Думу (Госдума) законопроект, усиливающий контроль за поступлениями физических лиц. Документ, в частности, дает налоговой право получать от Центральному Банку (Цетнробанк) России данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Критерии пока не раскрываются. В случае принятия мера заработает с 2027 г.

В первую очередь под усиленный контроль Цетнробанка и ФНС могут попасть россияне, которые регулярно получают оплату на банковскую карту, но при этом не оформлены как ИП или самозанятые. Речь идет, в частности, о тех, кто сдает жилье, берет оплату за услуги напрямую от клиентов или работает как фрилансер без официального статуса.

17 апреля 2026 г. доступ налоговых органов к банковским данным существенно ограничен: выписки по счетам физических лиц запрашиваются только в рамках проведения налоговых проверок или при международном обмене информацией с согласия руководства ФНС. Предлагаемые поправки могут существенно расширить эти полномочия. Одновременно планируется ужесточить процедуры идентификации владельцев банковских счетов через идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также усилить контроль за импортом товаров.

Затронет многих

Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что предлагаемые изменения затронут миллионы граждан. По оценке эксперта совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по финансовому рынку и инвестициям Алексея Крылова и экономиста Андрея Бархоты, количество потенциально затронутых лиц может составить от 7 до 10 млн человек.

Схожую оценку в апреле 2026 г. дает начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. По ее словам, в первую очередь нововведения коснутся тех граждан, кто регулярно получает доходы от оказания услуг, сдачи имущества в аренду или торговли, но при этом не зарегистрирован в качестве самозанятого или ИП.

О минимум нескольких миллионах потенциально затронутых граждан также заявил директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

Таким образом, эксперты прогнозируют значительный масштаб влияния предлагаемых поправок на физических лиц, получающих доходы без официальной регистрации предпринимательской деятельности.

Способы привлечь внимание налоговой

Теоретически под контроль налоговых органов могут попасть все физические лица в России, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом он подчеркивает, что ключевое значение будут иметь четкие критерии отбора: регулярные переводы от разных лиц, повторяемость сумм и явные признаки предпринимательской деятельности.

В свою очередь, доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Лариса Сорокина полагает, что под наблюдение попадут большинство российских граждан. По ее оценке, масштабы теневой самозанятости (оказание услуг без соответствующей регистрации) достигают 20-22% от общего числа занятых в России, что составляет от 15 млн человек. При этом далеко не все из них имеют высокий уровень дохода.

Отдельной и значимой проблемой остается подмена трудовых отношений, когда компания фактически нанимает самозанятого, возлагая на него обязанности штатного сотрудника, но без официального трудоустройства и соответствующих социальных гарантий. По словам Алексея Крылова, в 2024 г. такие признаки были выявлены у 128 тыс. граждан. К началу 2026 г. их количество выросло до 160 тыс. человек.

Под внимание попадут не только теневые предприниматели, но и граждане со смешанными доходами — например, совмещающие работу с подработками или сдающие жилье, добавляет «Известиям» Софья Лукинова.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в свою очередь, оценивает, что доля самозанятых, которые превысили порог дохода в 2,4 млн руб. и пытаются скрыть часть доходов, чтобы остаться в специальном налоговом режиме, составляет не более 1-2% от общего числа самозанятых. Это примерно 200 тыс. человек. Таким образом, эксперт выделяет две основные группы риска: лица, участвующие в схемах подмены трудовых отношений, и самозанятые, скрывающие доходы сверх установленного лимита.

Наиболее уязвимыми с точки зрения потенциального усиления налогового контроля остаются сферы, где часто происходят множественные денежные переводы. К ним в 2026 г. относятся индустрия красоты, ремонт и строительство, работы на приусадебных участках, автосервисы, а также сдача недвижимости в аренду, отмечает заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. По ее словам, основанием для налоговой проверки могут стать регулярные поступления денежных средств от разных лиц, особенно если они приходят в один день. При этом эксперт подчеркивает важность разграничения таких операций от обычных бытовых сборов — например, на школьные нужды, подарки или совместные покупки, чтобы избежать необоснованного применения мер налогового контроля к добросовестным гражданам.

В первую очередь внимание привлекут граждане со стабильными поступлениями от 200 тыс. руб. в месяц и выше — фрилансеры, арендодатели и частные специалисты. Разовые и нерегулярные переводы, как правило, в эту зону не включают, считает Ярослав Кабаков.

Усиление налогового контроля в России

Усиление налогового контроля, по мнению Софьи Лукиновой, почти неизбежно приведет к тому, что граждане начнут активно искать и использовать различные обходные схемы. В частности, часть расчетов может уйти в наличную форму оплаты, особенно в сфере бытовых услуг. Также вероятно распространение практики дробления доходов — распределение поступлений между родственниками или доверенными лицами с целью не превышать установленные лимиты. Не исключено и использование посредников либо номинальных получателей денежных средств. «Такие механизмы уже хорошо известны правоприменительной практике и, как правило, развиваются параллельно с ужесточением налогового контроля», — добавила эксперт.

Аналогичный прогноз дает Андрей Бархота. По его мнению, россияне будут активнее использовать наличные расчеты, бартерные схемы, а также распределять денежные потоки через родственников и близких лиц с целью минимизировать налоговые риски. Эксперт оценивает, что после введения новых мер контроля спрос на наличные деньги может вырасти на 2-3 трлн руб. в течение 2027 г.

Уже в апреле 2026 г. большинство тех, кто не хочет раскрывать доходы, выбирает наличные расчеты, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. По его словам, около 87% таких граждан просят оплату «живыми деньгами», остальные используют чужие счета.

Часть граждан, напротив, может легализоваться, зарегистрировавшись как самозанятые, считает Наталья Мильчакова. В этом случае ставка налога составит 4 при работе с физическими лицами против 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако, по ее оценке, большинство, особенно в регионах, продолжит использовать серые схемы.

Усиление контроля действительно может повысить собираемость налогов, считает Андрей Шубин. Однако, подчерчивает он, важно не создать избыточного давления на добросовестный бизнес в России и сохранить стабильность налоговых правил.

Пополнение бюджета

Российский бюджет может получить дополнительные доходы от усиления контроля. Лариса Сорокина ожидает около 3-4% прироста поступлений.

В ФНС же оценивают эффект не менее чем в 50 млрд руб. ежегодно с 2027 г.