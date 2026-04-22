iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

Разработчики российского мессенджера Telega пожаловались в ФАС на Apple. Претензий две – удаление сервиса из App Store и блокировка профиля разработчика. Apple считает Telega шпионским ПО – такое же мнение было у Cloudflare, но она, в отличие от Apple, свои подозрения сняла. Во что выльется жалоба в ФАС, пока неясно, но никогда нельзя исключать вероятность полного запрета iPhone в России. Сама Apple ушла из страны четыре года назад.

Новый уровень противостояния

Разработчики мессенджера Telega в лице компании АО «Телега» обратились в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с жалобой на компанию Apple. Кляуза написана в ответ на удаление приложения из своего магазина App Store и блокировку профиля разработчика.

Telega – это сторонний клиент для мессенджера Telegram. В марте 2026 г. CNews писал о его потенциальной связи с холдингом VK, продвигающим национальный мессенджер Max, также известный как «Макс».

«Мы, российский разработчик АО «Телега», направили заявление в Федеральную антимонопольную службу России в связи с действиями Apple Inc. и аффилированных лиц. Речь идет о политике Apple по работе с разработчиками и удалении нашего приложения с устройств пользователей», – говорится на официальном сайте Telega. Полный текст сообщения «АО Телега» (откроется в новом окне).

Заявление разработчиков Telega

К моменту выхода материала Telega по-прежнему отсутствовал в App Store, но был доступен для скачивания в Google Play – официальном каталоге приложений для Android. Apple считает Telega шпионским ПО, а Google на этот счет пока не высказывается.

В своем заявлении в ФАС разработчики просят признать действия Apple нарушением статьи 10 закона «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением). Наряду с этим они просят ФАС посодействовать в восстановлении доступа к профилю разработчика возвращению Telega в App Store.

Все только начинается

Жалобу в ФАС создатели Telega направили 22 апреля 2026 г. «Основанием для обращения стали удаление приложения Telega из App Store, блокировка его запуска на уже установленных устройствах, а также блокировка нашего аккаунта в программе Apple Developer», – отмечено на сайте АО «Телега».

По словам разработчиков, удаление Telega из App Store произошло 9 апреля 2026 г. Профиль разработчика подвергся блокировке в тот же день, а спустя неделю, 17 апреля 2026 г., на iPhone с установленным на них приложением Telega стало появляться уведомление об опасности этого мессенджера. Также Apple стала блокировать его запуск на своих устройствах.

Daniel Romero / Unsplash Apple не работает в России, но ее смартфоны по-прежнему очень активно продаются как онлайн, так и офлайн

«Такие действия наносят нам существенный репутационный и финансовый ущерб, лишая доступа к платформе без аргументов, доказательств и возможности оспорить решения. Вместо технического диалога – немедленная блокировка, репутационный удар и формальные "отписки"», – сетуют разработчики.

Кто должен отчитываться

Apple ушла из России в марте 2022 г., хотя и пока не уничтожила свое юрлицо «Эппл Рус». В компании подтвердили получение запроса со стороны АО «Телега», направленных в начале апреля 2026 г., но не стали комментировать свои действия.

«Нам не сообщили детали предполагаемых нарушений, не предоставили результаты экспертизы и не дали рекомендаций для их устранения. В таких условиях проверить и исправить возможные нарушения невозможно», – утверждают разработчики Telega.

К слову, удаление российских приложений из App Store – регулярная рутина для Apple. Она охотно поддерживает антироссийские санкции.

Все сломала именно Apple?

Авторы Telega уверены, что произошедшее – вовсе не частный случай, а некий «системный дефект механизма Apple». По их словам, он проявляется в «непрозрачном основании принимаемых решений, отсутствии срока на устранение возможных нарушений, а также в

автоматической рассылке пользователям уведомлений с маркировкой «вредоносное ПО», «влияющей на восприятие безопасности приложения, без возможности обжалования на период проверки».

Между тем, Apple взялась за Telega лишь после того, как этот мессенджер был признан шпионским ПО компанией Cloudflare, предоставляющей своим клиентам различные веб-сервисы, в том числе связанные с информационной безопасностью. В начале апреля 2026 г. сервис Cloudflare Radar признал рабочие домены клиента Telega шпионскими. Это коснулось доменов telega.me и api.telega.info.

Тогда же международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у Telega TLS-сертификат, который подтверждает подлинность проекта и используется для защищенного HTTPS-соединения.

Пометку об опасном ПО Cloudflare сняла с Telega лишь через несколько дней. Как заявили CNews разработчики мессенджера, они связались с Cloudflare и предоставили необходимую информацию о работе приложения.

Запретят или нет

К моменту выхода материала не было известно, к чему может привести жалоба АО «Телега» на Apple в Федеральную антимонопольную службу. Но не стоит исключать и самый жесткий вариант – запрет на пользование iPhone в России.

Схожий сценарий уже прорабатывался, хотя и в гораздо меньших масштабах. Например, в июле 2023 г. российский Минпромторг порекомендовал промышленным предприятиям России запретить сотрудникам использовать iPhone.

А в сентябре 2023 г. в России и вовсе начался массовый отказ от iPhone, правда, исключительно в госсекторе. Так, госкорпорация «Ростех» начала переводить сотрудников с iPhone на смартфоны своего бренда Ayya на базе ОС «Аврора», который совершенно не заинтересовал обычных россиян.

В тот же период времени запрет iPhone был внедрен в Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки Минфин и Минэнерго. Пример с них взяли Минпромторг, Минтранс и Федеральная таможенная служба на пару с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), а также несколько компаний с госучастием, например, «Российские железные дороги».

В iPhone, как и в другой технике Apple, в госсекторе увидели инструмент для слежки со стороны иностранных государств.