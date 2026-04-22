В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

По разных странах Microsoft обвиняют в использовании своего доминирующего положения на рынках для недобросовестной конкуренции. Очередной иск направлен в суд в Великобритании в связи с попытками при помощи своего популярного офисного ПО заработать дополнительных деньги и увеличить клиентскую базу облачного сервиса Microsoft Azure.



Иск на два миллиарда фунтов стерлингов

Британский трибунал по вопросам конкуренции (CAT) отклонил апелляцию Microsoft против коллективного иска и направил дело на рассмотрение в суд. Сумма претензий составила 2 млрд фунтов стерлингов (около $2,7 млрд), пишет Register.

Клиенты Microsoft обвиняют американскую корпорацию в том, что она взимала более высокую плату за свое ПО на облачных платформах конкурентов Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud, чем на своей собственной платформе Azure.

Решение трибунала стало «важным моментом для тысяч организаций, пострадавших от действий Microsoft», сказала представитель одного из истцов Мария Луиза Стаси (Maria Luisa Stasi).

Microsoft Почти 60 тыс. компаний в Великобритании считают себя пострадавшими от ценовой политики Microsoft

В случае проигрыша Microsoft должна будет выплатить компенсации на 2 млрд фунтов стерлингов. Протест Microsoft касался и самого существа дела, и размера этой суммы.

Тысячи пострадавших

Огромная сумма иска связана с тем, что он предполагает выплату компенсации примерно 59 тыс. клиентов. Последние 15 лет Microsoft злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, пояснил представитель ValueLicensing.

«В течение многих лет действия Microsoft оказывали реальное финансовое воздействие как на государственные, так и на частные организации. Теперь я с нетерпением жду начала судебного разбирательства и возможности вернуть им деньги», — заявила Стаси.

Джонатан Хорли (Jonathan Horley), глава ValueLicensing, считает, что как бы ни закончилось рассмотрение дела в суде, «очень хорошо, что Microsoft привлекается к ответственности за свой подход к модели подписки».

В Microsoft не считают решение трибунала «окончательным определением по этим искам» и намерены его обжаловать: «Мы будем обжаловать решение трибунала, поскольку оно не соответствует недавнему прецеденту Верховного суда в отношении сертификации коллективных исков. Мы также оспариваем основные утверждения представителя группы истцов».

Извлечение прибыли из положения на рынке

В 2024 г. Microsoft уже обещала изменить подобную практику и выплатила компенсацию по совместному требованию 26 европейских поставщиков облачных услуг и американской AWS. Тогда же Google подала жалобу в антимонопольное подразделение Европейской комиссии по этому вопросу.

В том же году на своей родине — в США — Microsoft стала фигурантом очень крупного антимонопольного расследования попыток при помощи офисного ПО заставить пользователей работать исключительно в ее облачных сервисах, как писал CNews. Американская Федеральная торговая комиссия (FTC) более года проводила неофициальные опросы конкурентов и деловых партнеров компании, заявивших множество претензий к монополисту, признанному таковым еще в 2001 г.

В Японии тоже ведется расследование по этим же обвинениям. В феврале 2026 г. стало известно об обысках, которые провела Комиссия по добросовестной торговле Японии (JFTC) в японском представительстве Microsoft в Токио. Одно из обвинений там гласит, что ИТ-гигант и вовсе запрещает использовать свою операционную систему Windows или офисный сервис Microsoft 365 (включает такие приложения, как Word, Excel, PowerPoint, Teams) клиентами облачных сервисов от Amazon и Google.