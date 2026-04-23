Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Вслед за ограничениями на регистрацию новых пользователей сервис ИИ-помощника программиста GitHub Copilot переводит действующих подписчиков на модель, предполагающую оплату за токены. Таким образом сервис, принадлежащий Microsoft, планирует снизить резко выросшую нагрузку на инфраструктуру и повысить прибыльность бизнеса.

GitHub Copilot меняет модель оплаты

Microsoft переводит сервис GitHub Copilot на новую модель оплаты, пишет Neowin со ссылкой на запись в блоге Where's Your Ed At известного технологического журналиста Эда Зитрона (Ed Zitron).

В нем сообщается, что вскоре в подписку Copilot для бизнеса вместо пакета запросов начнут включать определенное количество токенов, по израсходовании которых доступ к сервису будет ограничиваться.

Таким образом, предположительно, Microsoft планирует «мягко» ограничить объем используемых подписчиками вычислительных ресурсов и тем самым сократить собственные расходы, связанные с эксплуатацией ИИ-инфраструктуры.

MichaelVi / Фотобанк «Фотодженика»
GitHub закручивает гайки пользователям Copilot

GitHub Copilot – это виртуальный помощник программиста, базирующийся на технологиях искусственного интеллекта. Сервис анализирует код и комментарии к нему и предлагает разработчику различные варианты его дополнения. Ассистент интегрируется с популярными средами разработки, такими как Visual Studio (Microsoft), IntelliJ IDEA, PyCharm (JetBrains).

Новые правила тарификации, как ожидается, вступят в силу 1 июня 2026 г. Они вероятно, окажутся менее выгодными для пользователей ИИ-агентов и разработчиков, работающих с «тяжелыми» запросами.

Как это будет работать

В настоящее время подписчики Copilot фактически каждый приобретают пакет, включающий определенное количество запросов, с которыми можно обратиться к сервису. Так, на тарифе Pro ($10 в месяц) их количество ограничено 300 в месяц, а Pro+ ($39 в месяц) позволяет увеличить этот лимит 1,5 тыс.

После перехода на новую схему оплата будет произволиться за обработанные языковой моделью токены – мелкие фрагменты, на которые разбивается текст исходного запроса для последующих обработки и выдачи пользователю. К примеру, при использовании GPT 5.4 стоимость 1 млн входных токенов составляет $2,5, 1 млн выходных – $15. В случае с Claude Opus 4.7 – $5 и $25 соответственно, поясняет Зитрон.

По данным источника, стоимость подписки для применяющих GitHub Copilot Business (для небольших команд и стартапов) составит $19 в месяц за одного пользователя, в подписку будут включены токены на сумму в $30. Подписчикам GitHub Copilot Enterprise (для крупного бизнеса) придется ежемесячно вносить $39 за одного пользователя и довольствоваться токенами на $70. Токены можно будет перераспределять между участниками команды.

Допускается ли по новым правилам приобретение дополнительных токенов при исчерпании запаса, предусмотренного условиями подписки, не уточняется.

Не первое ограничение

20 апреля GitHub объявила о введении ограничения на регистрацию отдельных категорий новых пользователей в интересах действующих подписчиков в сервисе Copilot. Новые пользователи теперь не могут оформить подписку на индивидуальные (Copilot Pro, Copilot Pro+) и студенческий (Student) платные тарифы. Действующим пользователям все еще разрешает пользоваться сервисом и продлевать подписку.

Кроме того, сервис запретил использование Claude Opus 4.7, самой мощной модели компании Anthropic, подписчикам недорогих планов. Теперь она доступна исключительно на тарифе Copilot Pro+.

С ростом популярности агентного подхода к разработке ПО с использованием ИИ нагрузка на инфраструктуру выросла до такой степени, что обслуживать клиентов на текущих условиях стало просто невыгодно. В GitHub сетовали на то, что стоимость обработки всего нескольких «тяжелых» запросов одного пользователя могла превышать размер суммы, полученной от него в рамках подписочной модели.

Интеграция GitHub в Microsoft

Microsoft приобрела GitHub в 2018 г. за $7,5 млрд. Сервис был убыточным – по итогам трех первых кварталов 2016 г. компания отчиталась о более чем $66 млн убытков при выручке $98 млн.

До августа 2025 г. сервис сохранял относительную самостоятельность, однако затем было объявлено об отставке его гендиректора Томаса Домке (Thomas Dohmke), которую он объяснил желанием заняться собственным бизнесом. Искать замену топ-менеджеру в Microsoft не стали, а вместо этого включили GitHub в состав команды CoreAI, ведущей разработку ИИ-инструментов.

В октябре 2025 г. CNews писал о том, что GitHub отказывается от собственной инфраструктуры в пользу Microsoft Azure – вне облака платформа якобы не может масштабироваться, чтобы удовлетворить растущий спрос на ИИ-инструменты.

Дмитрий Степанов

Другие материалы рубрики

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Разработчики ПО предложили создать орган для разработки «взвешенной политики» блокировок VPN

Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще