Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравитсяВслед за ограничениями на регистрацию новых пользователей сервис ИИ-помощника программиста GitHub Copilot переводит действующих подписчиков на модель, предполагающую оплату за токены. Таким образом сервис, принадлежащий Microsoft, планирует снизить резко выросшую нагрузку на инфраструктуру и повысить прибыльность бизнеса.
GitHub Copilot меняет модель оплаты
Microsoft переводит сервис GitHub Copilot на новую модель оплаты, пишет Neowin со ссылкой на запись в блоге Where's Your Ed At известного технологического журналиста Эда Зитрона (Ed Zitron).
В нем сообщается, что вскоре в подписку Copilot для бизнеса вместо пакета запросов начнут включать определенное количество токенов, по израсходовании которых доступ к сервису будет ограничиваться.
Таким образом, предположительно, Microsoft планирует «мягко» ограничить объем используемых подписчиками вычислительных ресурсов и тем самым сократить собственные расходы, связанные с эксплуатацией ИИ-инфраструктуры.
GitHub Copilot – это виртуальный помощник программиста, базирующийся на технологиях искусственного интеллекта. Сервис анализирует код и комментарии к нему и предлагает разработчику различные варианты его дополнения. Ассистент интегрируется с популярными средами разработки, такими как Visual Studio (Microsoft), IntelliJ IDEA, PyCharm (JetBrains).
Новые правила тарификации, как ожидается, вступят в силу 1 июня 2026 г. Они вероятно, окажутся менее выгодными для пользователей ИИ-агентов и разработчиков, работающих с «тяжелыми» запросами.
Как это будет работать
В настоящее время подписчики Copilot фактически каждый приобретают пакет, включающий определенное количество запросов, с которыми можно обратиться к сервису. Так, на тарифе Pro ($10 в месяц) их количество ограничено 300 в месяц, а Pro+ ($39 в месяц) позволяет увеличить этот лимит 1,5 тыс.
После перехода на новую схему оплата будет произволиться за обработанные языковой моделью токены – мелкие фрагменты, на которые разбивается текст исходного запроса для последующих обработки и выдачи пользователю. К примеру, при использовании GPT 5.4 стоимость 1 млн входных токенов составляет $2,5, 1 млн выходных – $15. В случае с Claude Opus 4.7 – $5 и $25 соответственно, поясняет Зитрон.
По данным источника, стоимость подписки для применяющих GitHub Copilot Business (для небольших команд и стартапов) составит $19 в месяц за одного пользователя, в подписку будут включены токены на сумму в $30. Подписчикам GitHub Copilot Enterprise (для крупного бизнеса) придется ежемесячно вносить $39 за одного пользователя и довольствоваться токенами на $70. Токены можно будет перераспределять между участниками команды.
Допускается ли по новым правилам приобретение дополнительных токенов при исчерпании запаса, предусмотренного условиями подписки, не уточняется.
Не первое ограничение
20 апреля GitHub объявила о введении ограничения на регистрацию отдельных категорий новых пользователей в интересах действующих подписчиков в сервисе Copilot. Новые пользователи теперь не могут оформить подписку на индивидуальные (Copilot Pro, Copilot Pro+) и студенческий (Student) платные тарифы. Действующим пользователям все еще разрешает пользоваться сервисом и продлевать подписку.
Кроме того, сервис запретил использование Claude Opus 4.7, самой мощной модели компании Anthropic, подписчикам недорогих планов. Теперь она доступна исключительно на тарифе Copilot Pro+.
С ростом популярности агентного подхода к разработке ПО с использованием ИИ нагрузка на инфраструктуру выросла до такой степени, что обслуживать клиентов на текущих условиях стало просто невыгодно. В GitHub сетовали на то, что стоимость обработки всего нескольких «тяжелых» запросов одного пользователя могла превышать размер суммы, полученной от него в рамках подписочной модели.
Интеграция GitHub в Microsoft
Microsoft приобрела GitHub в 2018 г. за $7,5 млрд. Сервис был убыточным – по итогам трех первых кварталов 2016 г. компания отчиталась о более чем $66 млн убытков при выручке $98 млн.
До августа 2025 г. сервис сохранял относительную самостоятельность, однако затем было объявлено об отставке его гендиректора Томаса Домке (Thomas Dohmke), которую он объяснил желанием заняться собственным бизнесом. Искать замену топ-менеджеру в Microsoft не стали, а вместо этого включили GitHub в состав команды CoreAI, ведущей разработку ИИ-инструментов.
В октябре 2025 г. CNews писал о том, что GitHub отказывается от собственной инфраструктуры в пользу Microsoft Azure – вне облака платформа якобы не может масштабироваться, чтобы удовлетворить растущий спрос на ИИ-инструменты.