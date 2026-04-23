Разработчики ПО предложили создать орган для разработки «взвешенной политики» блокировок VPN

Отечественные разработчики ПО указали властям на негативные последствия нынешней политики блокировок VPN. Они готовы принять участие в совместной работе по выработке новых, взвешенных мер, которые не приведут к «разрушению инфраструктуры Рунета».



Предложение Ассоциация разработчиков ПО

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» (включает более 300 компаний) в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина и главы администрации Президента Антона Вайно предложила создать согласительный орган для выработки «взвешенной политики блокировок», выяснил РБК. Письмо подписано главой ассоциации Натальей Касперской.

В состав такого органа АРПП предлагает включить «лучших технических специалистов», которые относятся к блокировкам «как к технической проблеме, и ищут технические же способы эту проблему решить». «ИТ-сообщество умеет бороться с негативными явлениями интернета (вирусы, атаки, мошенники, фишинг, спам) достаточно эффективно, и эти компетенции можно и нужно использовать», — говорится в документе.

Инициатива должна помочь выработать «взвешенные меры по суверенизации информационного пространства России без разрушения инфраструктуры Рунета».

Негативные последствия нынешней политики

Изначальное желание государства увеличить контроль над происходящим в информационном пространстве России названо в письме «оправданным и обоснованным». Блокировка нежелательных цифровых платформ была связана с «изобилием враждебного контента на этих платформах, с невозможностью блокировать отдельные страницы и видео, а также с отказом их владельцев сотрудничать с российским регулятором и выполнять законы России».

В Ассоциации разработчиков ПО считают, что политика блокировок VPN не учитывает то, как устроен интернет

Однако с ростом числа полностью блокируемых ресурсов снижалась надежность блокировок и быстро росло число пользователей VPN. Следующим решением Минцифры стала блокировка сервисов обхода, сервисов и протоколов VPN, не учитывающая «технологические и социальные реалии того, как устроен интернет», указали авторы послания.

Блокировки VPN, считают представители отрасли, «подстегнут противников России (в частности, США) ускорить разработки изощренных технологий обхода», а также маскировки трафика различных приложений под VPN-трафик, чтобы вызывать ложные срабатывания, что может приводить к авариям в Рунете.

«Белые списки» в письме тоже названы неэффективной мерой, в том числе потому, что вынуждают ИТ-компании «ходить за рубеж через фиксированный набор белых сервисов», что означает «помогать в реализации зарубежных санкций».

Проблема для отечественных разработчиков

Отечественным разработчикам ПО, использующим информацию по разработке и программные библиотеки на английском языке, что делает их «зависимыми» от мирового ИТ-сообщества блокировки VPN затрудняют работу и взаимодействие с зарубежными коллегами.

Оpen-source библиотеки находятся на зарубежных ресурсах, а программисты используют VPN, чтобы не показывать российский IP-адрес. Кроме того, применяемые для замедления системы DPI (Deep Packet Inspection — глубокий анализ пакетов) «создают ложные срабатывания: так, 14 апреля на несколько часов оказался заблокирован один из крупнейших репозиториев Linux — Debian, а до этого оказался заблокирован репозиторий Rust», отмечает АРПП.

Использование VPN не запрещено, но должно блокироваться

«Использование VPN для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», — прокомментировали изданию в Роскомнадзоре. «При необходимости использования протоколов VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям в соответствии с их заявлениями предоставляется соответствующая возможность», — сказал представитель ведомства.

В АРПП напомнили, что с 15 апреля интернет-платформам предписано выявлять и блокировать пользователей с VPN.

В ассоциации отметили, что нет гарантированного способа отличить VPN от обычного шифрованного интернет-трафика; нет технической возможности отличить «законные» корпоративные VPN от VPN для обхода блокировок; помимо VPN существуют другие способы обхода блокировок — прокси, особые настройки оборудования и прочее.