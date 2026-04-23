Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Киберполиция России предложила тест безопасности из пяти пунктов, который позволит узнать ИТ-уязвимость домашней сети Wi-Fi и сделать ее безопасной. Ведь взлом домашнего роутера дает хакерам полный контроль над интернет-трафиком, ставя под удар подключенные смартфоны, компьютеры и системы умного дома.

Тест на безопасность сети

Простой чек-лист из пяти пунктов поможет всего за несколько минут выявить ИТ-уязвимости беспроводного подключения и надежно защитить домашний роутер от взлома хакеров, сообщили в Telegram-канале эксперты из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерство внутренних дел (УБК МВД) России.

Первый пункт — проверка пароля от Wi-Fi. В ведомстве рекомендовали сделать его сложным.

Второе — замена логина и пароля администратора роутера со стандартных admin/admin. «Для того чтобы попасть в настройки, подключитесь к своему Wi-Fi, откройте браузер, введите 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (адрес указан на самом корпусе роутера). Введите логин и пароль администратора (если не меняли, также указаны на устройстве)», — рассказали в киберполиции.

На третьем пункте, в киберполиции также порекомендовали обратить внимание на то, включено ли шифрование WPA2 или WPA3. «В настройках зайдите в раздел «Wi-Fi», «Безопасность». Выберите WPA2-PSK (AES) или WPA3, задайте пароль», — говорится в сообщении.

Администрация муниципального образования г. Новороссийска В киберполиции рассказали россиянам, как проверить безопасность домашней сети Wi-Fi и даже сделали тест

Четвертый вопрос чек-листа касается выявления незнакомых подключенных устройств. Для этого нужно зайти в настройках в раздел «Подключенные устройства» — Device list — DHCP clients. «Если видите незнакомые устройства - смените пароль Wi-Fi. Регулярно проверяйте список», — добавили в УБК.

Завершающий вопрос теста о том, есть ли гостевая сеть. «В настройках найдите раздел «Гостевая сеть» — Guest Network. Включите ее, задайте отдельное имя сети (например, Home_Guest), установите отдельный пароль, ограничьте доступ к основной сети (обычно пункт «изоляция клиентов»). Используйте сеть для гостей и умных устройств», — подытожили эксперты по кибербезопасности в МВД России.

Доступ к роутеру

Дистанционные мошенники, получив доступ к маршрутизатору, фактически контролирует весь интернет-трафик в сети, под угрозой оказываются все подключенные устройства, в том числе смартфоны, компьютеры и элементы умного дома, предупреждают россиян в киберполиции.

«Основные цели такие: перехват данных. Роутер — это точка, через которую проходит вся информация. Изменив настройки, например domain name system (DNS), злоумышленник может перенаправлять пользователя на поддельные сайты и получать логины, пароли и платежные данные», — сказали в управлении.

Кроме того, как отметили в УБК, мошенники превращают взломанный роутер в ИТ-инфраструктуру для кибератак. В частности, они рассылают спам, совершают DDoS и подбирают пароли. При этом вся активность идет с IP-адреса обычного человека, которого взломали.

«Доступ к таким устройствам продается и в 2026 г. Через них совершаются противоправные действия, а формально ответственность ложится на владельца сети», — добавили в управлении.

Риски утраты данных

Эксперты МВД советуют воздержаться от ввода паролей от электронной почты, социальных сетей или рабочих сервисов при использовании публичного Wi-Fi. Также не рекомендуется пользоваться интернет-банкингом и совершать онлайн-покупки через такие сети, чтобы не стать жертвой мошенников.

В УБК напомнили, что в 2025 г. в аэропорту Шереметьево была обнаружена поддельная точка доступа, предназначенная для получения несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей мессенджеров. В ведомстве подчеркнули, что такие инциденты могут привести к утечке личных данных и нарушению конфиденциальности.

Как отмечали эксперты, в 2026 г. мошенники будут использовать дипфейки и персонализированные кибератаки для получения доступа к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах».

Сообщалось также что мошенники генерируют с помощью искусственного интеллекта (ИИ) голоса сотрудников Следственного комитета (СК) России, как предупреждал CNews. Кроме того злоумышленники похищают аккаунты россиян на «Госуслугах», выдавая себя за представителей власти через фейковые чаты в Telegram, используя темы капремонта и обновления жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).