А вас мы не пустим. В «белые списки» внесут не все сайты – количество мест строго ограничено

Как оказалось, «белые списки» сайтов, которые открываются в России при блокировках интернета, не смогут вместить всех желающих. Минцифры созналось, что мест на всех не хватит из-за неких «технических ограничений». Если сайта нет в списке, то россиянин не сможет открыть его через мобильный интернет в период блокировки.

Мест нет, приходите никогда

Введенные в начале осени 2025 г. «белые списки» сайтов, как выяснилось, имеют ограничение по количеству присутствующих в нем ресурсов. На это указало непосредственно Минцифры России в апреле 2026 г., хотя до этого никаких намеков на это не было.

Правда всплыла в ответе на запрос портала «Милосердие.ру» о том, как попасть в «белый список», и кто конкретно может рассчитывать на включение в них. Ответ Минцифры звучал так: «Данный механизм имеет технические ограничения по количеству ресурсов, в связи с чем включение большого количества сервисов в «белый список» невозможно».

Здесь важно подчеркнуть, что «Милосердие.ру» – это православный портал о благотворительности. В числе его партнеров – радио «Вера» и телеканал «Спас».

«Отбелить» все сайты и сервисы Рунета не получится - не хватит места в «белых списках»

«Белый список» – перечень сайтов, открывающихся при блокировках мобильного интернета. Эти блокировки начались в мае 2025 г. – с тех пор власти объясняют их мерами защиты россиян от БПЛА, а глава Нижегородской области сравнил их с цифровым детоксом.

А что ты сделал для социума?

В ответе Минцифры не было указано, сколько всего мест в «белых списках», и сколько из них сейчас свободно. Но зато в нем содержалось косвенное указание на одно из условий попадания в них.

«Ваше обращение будет рассмотрено Минцифры России при условии получения вами ходатайства федерального органа исполнительной власти Российской Федерации по профилю деятельности, подтверждающего социальную значимость вашего сервиса», – отмечено в документе, который есть в распоряжении портала «Милосердие.ру».

Как именно нужно доказывать социальную значимость сервиса, в ведомстве не уточнили. Как сообщал CNews, в «белые списки» хочет попасть столичный оператор уличных туалетов – во время отключения мобильного интернета в Москве в марте 2026 г. эти туалеты не работали, поскольку их система оплаты не могла подключиться к Сети.

Насколько социально значимы общественные туалеты, пусть и платные, чтобы у них был шанс попасть в «белые списки» – вопрос открытый.

Шансов все меньше

К моменту выхода материала далеко не все действительно нужные десяткам миллионов россиян сервисы были представлены в «белом списке». Например, к моменту выхода материала в нем до сих пор отсутствовали банковские сервисы Сбербанка, а это, подчеркнем, крупнейший российский банк. Согласно ТАСС, к концу 2025 г. у него было около 111 млн клиентов. Для сравнения, все население России к началу 2026 г. составляло в пределах 146 млн человек.

При этом «белые списки» постоянно пополняются. Только за апрель 2026 г. Минцифры дважды вносило в него новые ресурсы.

К примеру, 1 апреля 2026 г. по решению Минцифры в них были включены сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови. А с 23 апреля 2026 г. при блокировках мобильного интернета открываются еще несколько десятков сервисов.

В их числе: добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», волонтерская НКО «Дoбpo.pф», Общероссийский народный фронт, российское общество «Знание», клиники «Медси» и «Мать и дитя», а также российская интернет-энциклопедия «Рувики», сайты «Роскачества» и АО «ГЛОНАСС», сервисы Газпромбанка и гипермаркетов «Лента» и «Окей».

Наряду с перечисленными в «белом списке» оказались служба доставки «Достависта», сеть предприятий быстрого питания «Додо Пицца», каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier, операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ» и телеканал «Соловьев Live».

Но и это еще не все. Отныне в «белом списке» есть онлайн-СМИ Sport24, компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель», ИТ-компании «1С», «Труконф» и «Цифровые решения регионов», платформа кадрового электронного документооборота HRlink, Федеральное казначейство, госинформсистема электронных перевозочных документов, а также Континентальная хоккейная лига.

С учетом заявления Минцифры об ограниченном числе мест в «белых списках» свободного пространства в них стало значительно меньше.