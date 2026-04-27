В Кремле признали «очень непростую» ситуацию в экономике России, но спад не связан с ограничениями интернета

Российские власти считают, что экономическому развитию России мешают нехватка ресурсов и кадров, медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий. Ограничения в интернете на это не влияют, подчеркнули в Кремле.

Мнение по ограничениям интернета

В администрации Президента России ответили, являются ли проблемы с интернетом причиной снижения в экономике, пишет «Коммерсант». Для негативных процессов в экономике есть другие более веские причины.

В апреле 2026 г. непростая экономическая ситуация в России не связана с ограничениями интернета, об этом заявил заместитель руководителя администрации Президента России Максим Орешкин в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с данным фактором т.е. ограничениями интернета. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику в 2026 г.», — сказал Максим Орешкин.

По его словам, основными сдерживающими факторами выступают дефицит ресурсов и кадров, которые препятствуют дальнейшему экономическому развитию. Кроме того, недостаточно быстрыми темпами осуществляются структурные изменения в экономике, а также внедрение новых технологий. Орешкин подчеркнул, что указанные проблемы оказывают значительно большее влияние на экономическую динамику, чем отдельные внешние ограничения, как информировал CNews.

В планах Правительства России выработка шагов для ускорения восстановления экономики, отметил помощник Президента России.

8 апреля 2026 г. пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отмечал, что, хотя перебои со связью в стране продолжаются и интернет работает нестабильно, соответствующие службы занимаются нормализацией его работы. При этом заключение по работе интернета и связи, по его словам, должны делать специалисты, о чем предупреждал CNews.

Расширение белого списка

23 апреля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сообщило о расширении перечня интернет-ресурсов, которые сохранят доступ даже при отключении мобильного интернета и теперь в перечне их более 500.

Белый список позволяет пользоваться привычными онлайн-услугами и заходить на социально значимые сайты даже в условиях вынужденных временных ограничений связи. Минцифры постоянно ведет работу по его расширению.

По данным Минцифры, в список вошли ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта». Кроме того, там значатся операторы «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, клиники «Медси», «Мать и дитя». В период ограничений россияне также могут пользоваться онлайн-энциклопедией «Рувики».

Министерство добавило в перечень Газпромбанк, сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier. Среди российских компаний в списке оказались «Росатом», «Ростех», «Роснефть», «Норникель», , «Труконф», «Цифровые решения регионов». Его пополнили поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская организация «Дoбpo.pф», как писал CNews.

Плановая экономика

Максим Орешкин заявил о возвращении системы плановой экономики. «Происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде. Автоматизация управленческих процессов. Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Данные все в цифре. Сейчас автоматизируются институты, транзакции, то есть взаимоотношения человека не с природой, а взаимодействие человека с человеком», — сказал он.

Орешкин привел в пример приложение «Яндекс Такси», в котором полностью заменены рыночные отношения. «В такси больше нет рынка. Есть люди, которым надо поехать, а все, что связано с транзакцией, можно автоматизировать. Не можешь больше выбирать кто вас повезет, не можешь выбирать цену. ИТ-система плановой экономики говорит, что вы поедете за 428 руб., значит вы поедете за 428 руб. Это плановая цена, которая является автоматически определенной ценой для этой поездки», — сказал он.

Экономические вопросы

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов, комментируя совещание по экономическим вопросам, заявил в апреле 2026 г., что такого грустного заседания давно не видел. По его словам, депутаты ранее предупреждали, что «российская экономика провалится неизбежно, а если срочно не принять меры, то по осени 2026 г. нас ждет то, что случилось в 1917 г.».

Российский математик и инженер, академик Российской академии наук (РАН) Роберт Нигматулин в 2026 г. отмечал: экономика — это базис, от которого зависит все остальное. И именно здесь, по его оценке, кроется системная проблема. Ключевой тезис академика — неэффективное управление, при котором инвестиции не дают ожидаемого роста, а фактически разгоняют инфляцию. По его словам, статистика последних десятилетий показывает тревожную закономерность: каждый процент инвестиций сопровождается примерно двухкратным ростом инфляции. Такая ситуация наблюдается с 1996 г., что, по мнению ученого, свидетельствует о глубинных сбоях в экономической модели.

Параллельно в середине апреля 2026 г. на эти же проблемы обратил внимание и Президент России Владимир Путин. На совещании с Правительством России и представителями Центрального Банка (Центробанк) он указал, что за январь-февраль валовый внутренний продукт (ВВП) сократился на 1,8%, тогда как обрабатывающие отрасли, промышленное производство и сфера строительства оказались в минусе. При этом глава государства отверг объяснения о якобы сезонных факторах, отметив, что они не могут в полной мере объяснить происходящее. Путин потребовал оперативно предложить меры для восстановления экономического роста в России.

Антон Денисенко

