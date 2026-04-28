Россияне вконец устали от блокировок. Загрузки средств возвращения нормального интернета бьют все рекорды

Российские пользователи Android в 14 раз нарастили объемы скачивания сервисов, позволяющих полноценно пользоваться интернетом. Количество загрузок исчисляется миллионами, и это только за март 2026 г.

Страна в едином порыве

В России резко выросла популярность технических средств, позволяющих россиянам пользоваться интернетом так, как им хочется. Как пишет «Коммерсант», только за март 2026 г. число загрузок таких сервисов выросло до 9,2 млн, а это на 14% больше, нежели годом ранее. И это только на платформе Android – статистику по владельцам смартфонов Apple iPhone издание не приводит.

Всего за минувший год (март 2025 г. – март 2026 г.) число скачиваний средств выхода в полноценный интернет в России среди пользователей Android достигло 35,7 млн, приводит издание статистику Similarweb. При этом очевиден тот факт, что интерес россиян к таким сервисам растет – за январь-март 2026 г. количество скачиваний составило 21,27 млн, а за предшествующие девять месяцев – 14,43 млн.

С чем связан такой всплеск желания россиян на своем опыте оценить возможности таких сервисов, «Коммерсант» не уточняет. Но по случайности он совпал по времени с крупномасштабным замедлением мессенджера Telegram – оно началось в феврале 2026 г. и моментально ударило не только по простым пользователям, но и по бизнесу, в частности, по отечественным разработчикам ПО.

Армия преданных пользователей

Россияне не только активно скачивают всем известные приложения, но и столь же активно пользуются ими. «Коммерсант» приводит статистику портала Sensor Tower, который исследует популярность различных мобильных приложений.

Согласно данным портала, в конце 2025 г., то есть еще до массового замедления Telegram, аудитория активных пользователей пяти самых популярных технических средств в России подскочила до 7,3 млн человек. Информацию за первую четверть 2026 г. «Коммерсант» не приводит.

Безответственное пользование

К 28 апреля 2026 г. скачивание, установка и пользование подобного рода сервисами в России не влекли за собой административную и тем более уголовную ответственность. Выявление наличия на смартфоне или другом устройстве таких спецприложений, согласно действующему российскому законодательству, не должно никак отражаться ни на кошельке владельца устройства, ни на его свободе.

Тем не менее, борьба со средствами, возвращающими россиянам возможность пользоваться всей Всемирной паутиной, в России идет полным ходом. На это указывает, в числе прочего, приведенная «Коммерсантом» статистика сервиса Apple Censorship (отслеживает удаления приложений в магазине App Store).

Согласно этим данным, к концу апреля 2026 г. в этом магазине отсутствовало почти 120 средств полноценного пользования интернетом. А в конце марта 2026 г. Apple по требованию Роскомнадзора удалила из своего магазина более 20 подобных сервисов.

Отметим, что Apple бежала из России в марте 2022 г. Однако спустя более четырех лет она по-прежнему выполняет требования российских властей и не закрывает свое российское юрлицо «Эппл Рус».

И вновь продолжается бой

По информации издания, к январю 2026 г. Роскомнадзор заблокировал в России около 440 столь нужных россиянам сервисов. А в октябре 2025 г. регулятор говорил о блокировке 258 таких сервисов.

Из этого следует, что всего за три месяца количество заблокированных средств выхода в неограниченный интернет подскочило на 70%.

Но Роскомнадзор – не единственное российское ведомство, работающее в этом направлении. Как сообщал CNews, в марте 2026 г. глава Минцифры Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату с россиян за потребление международного интернет-трафика в размере более 15 ГБ в месяц. Это ни что иное, как очередной метод борьбы с популярными в стране сервисами.

Спустя всего несколько дней просьба превратилась в требование. CNews писал, что российским ИТ-компаниям вручили методичку по борьбе с такими сервисами. Невыполнение этих требований грозит им отзыв аккредитации и льгот – отсрочки от армии, льготной ипотеки, налоговых послаблений.

Также в апреле 2026 г. крупные российские площадки внезапно перестали пускать пользователей с включенными средствами пользования полноценным интернетом.

В конце апреля 2026 г. операторы связи стали упрашивать Минцифры перенести сроки введения оплаты за международный трафик на более поздний срок. Они никак не успевают перестроить свои биллинговые системы к нынешнему «дню икс», который назначен на 1 мая 2026 г.

Мы же заботимся о вас

В последних числах апреля 2026 г. россияне, наконец, узнали официальную причину недоступности российских сайтов при включенных сервисах, которые помогают им пользоваться всеми возможностями современного интернета, за доступ к которому они на ежемесячной основе платят деньги операторам связи.

Свет на ситуацию пролило Минцифры. Согласно заявлению министерства, российские площадки перестали открываться с включенными сервисами из соображений безопасности. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства в «Максе».

«Это делается для безопасности данных, которые вы вводите на ИТ-площадках. Особенно это касается государственных онлайн-сервисов, где хранятся персональные данные граждан. Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных в 2026 г. и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», – говорится в сообщении Минцифры.

К слову, ограничения мобильного интернета, от которых россияне страдают с мая 2025 г., российские власти тоже объясняют заботой о гражданах России. Об этом сказано, к примеру, в официальной группе Минцифры в соцсети «Вконтакте».

«Перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен», – говорится в публикации Минцифры от 27 апреля 2026 г., посвященной расширению «белого списка». Это перечень сайтов, которые будут открываться при блокировках мобильного интернета. CNews писал, что число мест в этом списке ограничено.