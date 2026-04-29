Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

Как стало известно CNews, Whoosh рассматривает возможность подключения к экосистемной подписке Wildberries. Ранее Whoosh уже договорилась о подобном сотрудничество со «СберПрайм». В целом Whoosh не намерена увеличивать парк электросамокатов в России, а вместо этого хочет сконцентрироваться на повышении операционной эффективности и маркетинговых акциях.

Партнерство Whoosh со «СберПрайм»

Кикшеринговый сервис Whoosh (ПАО «Вуш холдинг») рассматривает возможность нового партнерства в рамках экосистемных подпискок. Об этом директор по связям с инвесторами компании Дина Максутова сообщила на конференции «СолидПрофитКонф».

В 2025 г. Whoosh уже вошел в экосистемную подписку «СберПрайм» от Сбербанка (в нее также входят онлайн-кинотеатр Okko, стриминговй сервис «Звук, каршеринговй сервис «Ситидрайв», сервисы «Самокат» и «Купер» и пр.). В компании остались довольны результатами сотрудничества. У подписчиков «СберПрайм» в среднем в два раза больше поездок за сезон, чем у простых пользователей Whoosh, а ARPU (средняя выручка с одного пользователя) за сезон выше на 79%.

Максутова подчеркнула, что, в отличие от конкурентов («Юрент», «Яндекс.Go»), у Whoosh нет ограничений по одной экосистемной подписке: компания может работать с банками, телекоммуникационными операторами и ритейлером.

Возможное партнерство Whoosh с Wildberries

Кто конкретно будет новым партнером Whoosh под подписке, Максутова не ответила. По словам источника CNews на рынке таким партнером станет Wildberries.

У ритейлера есть подписка «WB Клуб»: ее участники получают доступ к «эксклюзивным скидкам» и акциями, дополнительному кэшбеку, возможности льготного продления хранения товара, выделенной технической поддержки, увеличенным лимитом на бесплатную доставку и «уникальный» цвет QR-кода.

В компании RWB (владелец Wildberries) отказались от комментариев относительно возможного партнерства с Whoosh.

Другим примером маркетинговых колабораций Whoosh является взаимодействие с игрой Atomic Heart: в приложении кикшерингового сервиса появились темы, связанные с Atomic Heart, и озвученные одним из персонажей игры – Элеонорой, а некоторые самокаты Whoosh окрашены в цвет игр.

Как Латинская Америка помогает Whoosh расти

По итогам 2025 г. Whoosh показал рост только в странах Латинской Америки (Бразилия, Чили, Колумбия). Выручка компании за год удвоилась и составил 1,77 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 688 млн руб. (рост – в 2,2 раза). Количество СИМ (средств индивидуальной мобильности) выросла на 37% и составило 14,3 тыс., количество поездок удвоилось и составило 11,7 млн.

По итогам 2026 г. Whoosh намерен удвоить парк СИМ в странах Латинской Америки до 30 тыс. Как объясняет Максутова, в странах Латинской Америки, в отличие от России, сезон проката электросамокатов практически круглогодичный. При этом сервис чувствует поддержку властей, также в регионе есть развитая система велодорожек. Стоимость поездки на электросамокатах в странах Латинской Америки в два раза выше, чем в России, в том числе за счет большого числа туристов. Кроме того, экспортная выручка Whoosh менее чувствительна к колебаниям курса.

Как Whoosh собирается расти: операционная эффективность и зарубежные рынки

В то же время в целом у Whoosh за 2025 г. выручка снизилась на 13% и составила 12,46 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 41% и составил 3,56 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 28,6% (снижение на 13,7 процентных пункта). При этом компания получила чистый убыток в размере 2,9 млрд руб., хотя в 2024 г. у компании была чистая прибыль в размере 1,98 млрд руб.

Скорректированный чистый убыток составил 2,3 млрд руб. (в 2024 г. была скорректированная чистая прибыль в размере 1,8 млрд руб.). Чистый долг вырос на 28% и составил 13,1 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 3,7 (рост за год более чем в два раза).

Общее количество СИМ в парке Whoosh увеличилось на 17% и составило 249,7 тыс. Но общее количество поездок сократилось на 7% и составило 139 тыс. По словам Максутовой, компания более не намерена увеличивать численность СИМ в России, а вместо этого сконцентрируется на повышение доступности самокатов (в частности, за счет собственного центра восстановления самокатов).

Эти и другие меры операционной эффективности позволили компании в 2025 г. получить дополнительно 120 млн руб. к показателю EBITDA по Москве. Такой подход планируется масштабировать на всю России. Меры по повышению эффективности в России и масштабированию бизнеса в Латинской Америки уже дали свой результат. Поскольку в IV квартале в России нет проката самокатов, обычно по итогам данного квартала компания «проедала» показатель EBITDA. В частности, в IV квартале 2024 г. таким образом было «проедено» 450 млн руб. Однако в IV квартале 2025 г данное значение составило лишь 150 млн руб.

По итогам 2026 г. компания хочет получить выручку в размере 14 млрд руб. (ожидаемый рост – 11%), показатель EBITDA должен составить 4,5 млрд руб. (рост – 26%), рентабельность по данному показателю - 30%. В том числе по 500 млн руб. дополнительно к показателю EBITDA будет получено за счет масштабированию в странах Латинской Америки, повышения операционной эффективности в России и различных маркетинговых инициатив в России. При этом из-за инфляции будет потеряно 300 млн руб., в итоге ожидаемая «прибавка» к показателю EBITDA за 2026 г. должна составить 1 млрд руб.