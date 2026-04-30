По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой

Ритейлер «М.видео» решил выйти на рынок продуктов питания. На сайте компании будет продаваться еда, а вместе с ней напитки, снеки и сопутствующие товары. Сеть «М.видео» известна в первую очередь тем,что продает электронику. Трансформироваться в аналог Wildberries, а теперь и «Почты России», «М.видео» начала в 2025 г. с приходом руководство экс-совладельца Wildberries Владислава Бакальчука.

Купи сухарики и компьютер на сдачу

Российский ритейлер техники и электроники «М.видео», обладающий сетью из сотен магазинов по всей России, сообщил CNews, что отныне занимается продажей продуктов питания. Компания решила торговать едой, напитками, а также снеками (быстрыми закусками) и всеми сопутствующими товарами.

Купить все перечисленное можно будет прямо на официальном сайте «М.видео» (mvideo.ru), подчеркнули в компании. На момент публикации материала отдельная категория «Продукты» на нем отсутствовала.

К моменту выхода материала не было информации, собирается ли «М.видео» открывать витрины с продуктами в своих офлайн-магазинах. на вопрос редакции CNews об этом представители ритейлера отвечать отказались.

Не исключено, что со временем продукты питания появятся и в офлайн-магазинах сети

Напомним, несколько лет назад торговать едой решила и «Почта России». Теперь в большинстве ее отделений стоят витрины с продуктами.

Еда нужна всем

Сеть «М.видео» существует с 1993 г., и до второй половины 2025 г. она делала акцент на продаже техники и электроники. Ситуация в корне изменилась с приходом в компанию в августе 2025 г. Владислава Бакальчука – бывшего совладельца маркетплейса Wildberries и экс-мужа Татьяны Ким, самой богатой женщины в России.

В марте 2026 г. Бакальчук стал генеральным директором «М.видео». Сразу после этого на сайте компании появилась новая категория товаров – россияне получили возможность купить одежду, обувь и различные аксессуары.

Встретить такое на сайте с техникой ожидает не каждый

Выход «М.видео» на рынок еды Бакальчук назвал «логичным продолжением стратегии расширения маркетплейса и увеличения частоты контакта» с аудиторией компании. «Если холодильник или планшет человек меняет раз в несколько лет, то еду – покупает практически ежедневно», – заявил он CNews.

С чего-то надо начинать

Первым продовольственным товаром в ассортименте «М.видео» стал кофе. На сайте компании представлено несколько видов этих напитков, многие из которых продаются по значительному дисконту с пометкой «Майквидация» (от слов «май» и «ликвидация», по-видимому).

Начало положено

Как сообщили CNews в «М.видео», сейчас на сайте компании представлено 200 товаров, относящихся к кофе. В мае 2026 г. ассортимент должен пополниться за счет чая и других напитков, кондитерских изделий, продуктов для здорового питания, а также бакалеи.

В планах компании – увеличить ассортимент продуктов питания до нескольких тысяч позиций до конца 2026 г.

Что никто не видит

В «М.видео» уточнили, что заранее подготовились к выходу на новый рынок. Представители компании утверждают, что в ее распоряжении есть склады классов А и А+, которые были адаптированы и под прием, и под хранение продуктов питания и связанной с ними продукции.

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников
Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников Безопасность

Поскольку «М.видео» выступает в роли маркетплейса, то есть торговой площадки, она привлекает онлайн-продавцов. Им она предоставит бесплатное хранение продуктов питания на своих складах до 30 июня 2026 г. Приемка тоже бесплатная, пока бессрочно.

Для партнеров маркетплейса «М.видео» комиссия составит 15,5%, а эквайринг – 1,5%.

Копировать сразу всех

Из сети по продаже техники и электроники «М.видео» стремительно превращается в аналог современных российских маркетплейсов. Также компания хочет скопировать модель китайской торговой площадки AliExpress.

В конце апреля 2026 г. CNews писал, что «М.Видео» начнет продавать товары продавцов из Китая прямо на своем сайте. По точно такой же схеме свой бизнес в России в начале прошлого десятилетия строил AliExpress. Купленные в Китае товары часто обходятся дешевле, чем в России.

Геннадий Ефремов

Другие материалы рубрики

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

Власти выделили VK более 40 миллиардов

Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Экономика рунета выросла за год на треть, но темпы роста замедлились

