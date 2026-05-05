Дефицитный плод сладок. Россияне массово закупаются в онлайн-магазинах США и Европы, и санкции им не мешают

Россияне спустя четыре года санкций продолжают заказывать товары на онлайн-площадках США и Европы. Их не останавливает ничего – ни лимиты на импорт, ни таможенные пошлины, ни политика импортозамещения. Причина – там дешевле и шире ассортимент.

Онлайн-окно в Европу

Жители России активно закупают товары в интернет-магазинах с доставкой из США и Европы, то есть из недружественных стран, пишет ТАСС со ссылкой на статистику сервиса «ЮMoney». Несмотря на нынешнюю геополитику, поток таких заказов не иссякает.

Более того, несмотря на целый спектр мер по поддержке отечественного производителя и отечественных же онлайн-платформ, россияне явно не собираются так просто отказываться от западных товаров. К началу мая 2026 г. целых 40% онлайн-покупателей в России продолжают заказывать необходимые им вещи в США и в Старом свете.

Впрочем, эти страны все же не в лидерах. На первом месте – Китай, ведь на него приходится 69% всех зарубежных заказов россиян. США – на втором месте с результатом 21%, Европа замыкает тройку лидеров, у нее 19%.

freepik Россияне предпочитают закупаться на Западе, не выходя из дома

«При этом 30% делают международные заказы ежемесячно – речь идет об устойчивой поведенческой модели, а не об импульсных покупках», – сообщили агентству представители «ЮMoney».

Россиян ничто не остановит

Против закупок из-за рубежа в России выстроена целая система, включающая таможенные пошлины, если суммарная цена таких заказов превышает 200 евро в месяц. Однако россиян это совершенно не останавливает, потому что они ориентируются в первую очередь на свою выгоду, а не на поддержку российских производителей.

Согласно статистике «ЮMoney» именно цена товара является основным мотивом для покупки товаров в США и Европе – на нее указали 47% опрошенных. В России те же товары почти всегда стоят дороже, потому что прежде, чем попасть на прилавки магазинов, они проходят через целую цепочку посредников.

«ЮMoney» приводит в пример обувь и одежду популярных брендов. Из-за очень сложных логистических схем, ставших следствием нынешней геополитики, покупая их в местных магазинах, россияне часто сильно переплачивают. Как сообщал CNews, то же касается и техники.

СССР вернулся

Но есть не менее важная причина, почему россияне закупаются в США и Европе. Это – дефицит товаров, о чем «ЮMoney» заявили 33% опрошенных. По их словам, многие товары в российской рознице попросту не купить – их нет ни в офлайн-магазинах, ни на маркетплейсах. А на западных площадках нужные товары почти всегда в наличии.

Без минусов никуда

Впрочем, не все россияне с охотой бегут на зарубежные площадки. Многих жителей страны пугает возможность купить там подделку или бракованную вещь – на это указали 48% респондентов. Они не знают, где именно был сделан товар, продающийся на таких сайтах, и не могут быть уверены в его оригинальности и высоком качестве.

31% респондентов боятся проблем с возвратом – вернуть вещь, приобретенную в российской рознице, намного проще, чем купленную за рубежом. В этом на своем опыте убедились многие, кто в течение последних 15 лет активно закупался на китайских торговых площадках.

Также проблемой являются нынешние трудности с денежным переводами – об этом сказали 11% участников опроса. Российские карты мало где принимаются, а платежные системы Visa и MasterCard ушли из России четыре года назад.

Но россияне все еще не хотят переключаться на товары российских брендов. Как сообщал CNews, они жаждут скорейшего возвращения в Россию иностранных компаний, в том числе производителей одежды, обуви и аксессуаров.